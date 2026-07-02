Sport
Betano – Suporter Oficial Cupa Mondială FIFA 2026

Scenă șocantă la Cupa Mondială! I-au anunțat decesul tatălui în timpul conferinței de presă

O nouă tragedie personală s-a întâmplat în timpul turneului final, care și-a consumat are parte din meciurile programate în 16-imi și se pregătește de optimile de finală
Catalin Oprea
02.07.2026 | 06:07
Scena socanta la Cupa Mondiala Iau anuntat decesul tatalui in timpul conferintei de presa
ULTIMA ORĂ
Sebastian Desambre și-a pierdut tatăl FOTO X
ADVERTISEMENT

Republica Democratică Congo a fost la un pas de a realiza o performanţă extraordinară, dar a cedat în cele din urmă în faţa Angliei (2-1) în şaisprezecimile de finală ale Cupei Mondiale din 2026. Africanii au condus cu 1-0, însă Harry Kane a reușit o dublă și a întors soarta partidei.

Tatăl selecționerului RD Congo a murit

După meci, selecţionerul echipei congoleze, francezul Sébastien Desabre, a aflat că i-a murit tatăl. Vestea a fost anunţată, chiar în cadrul conferinţei de presă, pe care antrenorul leoparzilor o susținea la stadionul din Atlanta (SUA).

ADVERTISEMENT

„Nu mai sunt întrebări? Mulţumesc. Vă anunţăm că antrenorul şi-a pierdut tatăl. Condoleanţe sincere”, a anunţat responsabilul de comunicare al delegaţiei „Leoparzilor”, la finalul conferinţei de presă de după meciul cu Anglia.

Antrenorul francez a spus doar „mulţumesc” înainte de a se ridica şi a părăsi sala. Nu este primul deces care afectează echipele de la Cupa Mondială. Mama lui Didier Deschamps, selecționerul Franței, a murit zilele trecute. De asemenea, tatăl lui Ricardo Carvalho, secund la naționala Portugaliei, a decedat și el.

ADVERTISEMENT
„Nu o recunosc”. Scandal uriaș în jurul Maiei Sandu: salarii de mii de...
Digi24.ro
„Nu o recunosc”. Scandal uriaș în jurul Maiei Sandu: salarii de mii de euro, CV-uri falsificate și verișoare în funcții publice

Africanii, participare meritoasă la turneul final

Sub conducerea lui Desabre, Republica Democrată Congo a marcat primele sale goluri la Cupa Mondială, a obținut prima victorie și s-a calificat, pentru prima dată, în faza eliminatorie în 2026. RD Congo a mai participat o dată la turneul final, în 1974, când a fost învinsă pe linie.

ADVERTISEMENT
”NU” pentru Istvan Kovacs! Anunțul făcut de FIFA, la Cupa Mondială 2026
Digisport.ro
”NU” pentru Istvan Kovacs! Anunțul făcut de FIFA, la Cupa Mondială 2026

 „Suntem dezamăgiți pentru că am crezut în noi. Am jucat un meci bun. La finalul partidei, am primit două goluri. Unul dintre cei mai buni jucători din lume a marcat de două ori împotriva noastră. E păcat că nu am putut ține de rezultat, dar trebuie să-i felicităm pe jucători pentru ceea ce au arătat. Au acumulat multă experiență jucând împotriva unor echipe de acest calibru”, a spus francezul, care pregătește echipa africană din 2022.

ADVERTISEMENT

Se cunosc cinci optimi de finală

În optimile de finală, Anglia va înfrunta una dintre gazdele turneului final, Mexic, în data de 5 iulie, la Ciudad de Mexico.

Până acum se ştiu cinci optimi de finală: Paraguay – Franţa (Philadelphia, 4 iulie), Canada – Maroc (Houston, 4 iulie), Brazilia – Norvegia (East Rutherford, 5 iulie) şi Mexic – Anglia (5 iulie, Ciudad de Mexico) și SUA – Belgia (Seattle, 7 iulie).

 

 

S-a aflat la patru ani distanță: ce a făcut Serena Williams după ce...
Fanatik
S-a aflat la patru ani distanță: ce a făcut Serena Williams după ce a pierdut la Wimbledon. ”Am dat mâna cu ea, apoi…”
Cea mai tare poveste de la Cupa Mondială! Și-a găsit cățelușa pierdută imediat...
Fanatik
Cea mai tare poveste de la Cupa Mondială! Și-a găsit cățelușa pierdută imediat după calificarea Mexicului: „Noi eram îngrijorați, ea petrecea”
SUA – Bosnia și Herțegovina 2-0, în 16-imile CM 2026, Meci fără istoric...
Fanatik
SUA – Bosnia și Herțegovina 2-0, în 16-imile CM 2026, Meci fără istoric pentru americani
Tags:
Parteneri
Jucătorii de la FCSB au boicotat antrenamentul, iar Gigi Becali a mers de...
iamsport.ro
Jucătorii de la FCSB au boicotat antrenamentul, iar Gigi Becali a mers de urgență la stadion: 'Vă credeți fotbaliști?'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 100 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM CM 2026
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!