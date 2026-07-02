Scenă șocantă la Cupa Mondială! I-au anunțat decesul tatălui în timpul conferinței de presă

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Republica Democratică Congo a fost la un pas de a realiza o performanţă extraordinară, dar a cedat în cele din urmă în faţa Angliei (2-1) în şaisprezecimile de finală ale Cupei Mondiale din 2026. Africanii au condus cu 1-0, însă

Tatăl selecționerului RD Congo a murit

După meci, selecţionerul echipei congoleze, francezul Sébastien Desabre, a aflat că i-a murit tatăl. Vestea a fost anunţată, chiar în cadrul conferinţei de presă, pe care antrenorul leoparzilor o susținea la stadionul din Atlanta (SUA).

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„Nu mai sunt întrebări? Mulţumesc. Vă anunţăm că antrenorul şi-a pierdut tatăl. Condoleanţe sincere”, a anunţat responsabilul de comunicare al delegaţiei „Leoparzilor”, la finalul conferinţei de presă de după meciul cu Anglia.

Antrenorul francez a spus doar „mulţumesc” înainte de a se ridica şi a părăsi sala. Nu este primul deces care afectează echipele de la Cupa Mondială. Mama lui Didier Deschamps, selecționerul Franței, a murit zilele trecute. De asemenea,

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Africanii, participare meritoasă la turneul final

Sub conducerea lui Desabre, Republica Democrată Congo a marcat primele sale goluri la Cupa Mondială, a obținut prima victorie și s-a calificat, pentru prima dată, în faza eliminatorie în 2026. RD Congo a mai participat o dată la turneul final, în 1974, când a fost învinsă pe linie.

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„Suntem dezamăgiți pentru că am crezut în noi. Am jucat un meci bun. La finalul partidei, am primit două goluri. Unul dintre cei mai buni jucători din lume a marcat de două ori împotriva noastră. E păcat că nu am putut ține de rezultat, dar trebuie să-i felicităm pe jucători pentru ceea ce au arătat. Au acumulat multă experiență jucând împotriva unor echipe de acest calibru”, a spus francezul, care pregătește echipa africană din 2022.

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Se cunosc cinci optimi de finală

În optimile de finală, Anglia va înfrunta una dintre gazdele turneului final, Mexic, în data de 5 iulie, la Ciudad de Mexico.

Până acum se ştiu cinci optimi de finală: Paraguay – Franţa (Philadelphia, 4 iulie), Canada – Maroc (Houston, 4 iulie), Brazilia – Norvegia (East Rutherford, 5 iulie) şi Mexic – Anglia (5 iulie, Ciudad de Mexico) și SUA – Belgia (Seattle, 7 iulie).