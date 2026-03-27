A venit verdictul medicilor: Raphinha ratează dubla cu Atletico Madrid din Champions League! Când revine starul Barcelonei pe gazon. Update

O partidă amicală ce nu se anunța a produce probleme pentru starul lui Barcelona, , a adus echipei catalane noi motive de îngrijorare cu privire la situația jucătorului sud-american. Din câte se pare, acesta are o nouă accidentare și verdictul medicilor nu a fost deloc unul îmbucurător.

Verdictul din partea doctorilor nu a fost cel mai negru, dar o să-l scoată din joc o perioadă bună pe Raphinha, care va reveni doar pentru ultimele partide din stagiune. Acesta nu va putea să-și ajute colegii în dubla cu Atletico Madrid din Champions League, din faza sferturilor de finală, și sunt șanse mari să rateze și faza semifinalelor.

„Raphinha are o accidentare la coapsa dreaptă, ne-au relevat testele făcute de jucător alături de medicii naționalei Braziliei după meciul amical cu Franța, disputat la Boston. Jucătorul se întoarce de îndată la Barcelona pentru a începe recuperarea. Timpul estimat pentru revenirea pe teren este de 5 săptămâni”, a anuțat clubul catalan într-un comunicat oficial.

Raphinha ar putea să rateze tot restul sezonului pentru Barcelona

Anul trecut, Barcelona a avut parte de doi jucători care au fost printre cei mai buni din lume, Raphinha și Lamine Yamal. În actuala stagiune, însă, lucrurile s-au schimbat, și fotbalistul sud-american nu a mai fost la fel de important pentru formația blaugrana, asta pentru că a lipsit mai mult timp din cauza unor accidentări. De abia revenit recent la o formă fizică foarte bună, brazilianul a fost titular în ultimele confruntări ale catalanilor și a fost unul dintre cei mai buni la victoria extraordinară cu Newcastle, 7-2, din Champions League.

Forma sa a adus și o convocare din partea lui Carlo Ancelotti la națională, iar tehnicianul italian l-a trimis din primul minut în duelul cu Franța, amical ce s-a disputat în Statele Unite, la Boston. Raphinha nu a rezistat pe teren însă decât o singură repriză, el fiind înlocuit la pauză cu Luiz Henrique. vorbesc despre o problemă musculară, care ar fi în aceeași zonă a gambei care l-a ținut în afara gazonului două luni în startul acestui an. O posibilă recidivă ar însemna că atacantul să nu mai fie apt sută la sută deloc pentru acest final de sezon și Barcelona să fie nevoită să joace porțiunea cea mai importantă a stagiunii, când se dau trofeele, fără el.

Barcelona se luptă pentru câștigarea La Liga și Champions League

în optimile Champions League și urmează să joace în faza următoare contra celor de la Atletico Madrid, o dublă ce nu se anunță deloc ușoară, asta pentru că trupa lui Diego Simeone a reușit recent să-i elimine pe catalani din Cupa Spaniei. De altfel, va fi un meci între cele două echipe și în campionat, iar asta înseamnă că în decurs de 10 zile vor fi 3 partide între cele două grupări.

În campionat, pentru elevii lui Hansi Flick există un avantaj nu foarte mare, de 4 puncte, iar Real Madrid stă la pândă și așteaptă orice pas greșit pe care formația de pe Camp Nou ar putea să-l facă. Titlul ar putea să se decidă chiar la duelul cu marea rivală, în contextul în care în etapa cu numărul 35 o să fie duelul direct, pe terenul celor de la Barcelona.