ADVERTISEMENT

În primăvara anului viitor, România lui Gică Hagi (61 de ani) se va lupta cu Estonia, în dublă manșă, pentru a nu cădea în „lumea a treia” a fotbalului din Europa. În perspectiva celor două meciuri din barajul de menținere / retrogradare din Liga Națiunilor, un om cu zeci de ani de experiență din fotbalul românesc lansează un scenariu apocaliptic legat de „tricolori”.

Marcel Pușcaș lansează un scenariu de groază pentru naționala României la barajul cu Estonia: „Atacăm, atacăm și 2-0 pentru ei în minutul 88!”

În cursul zilei de vineri, 20 noiembrie, la sediul UEFA de la Nyon a avut loc tragerea la sorți a barajelor din UEFA Nations League. Echipa națională a României, care a încheiat grupa a 4-a din Liga B pe ultimul loc, va disputa un baraj în dublă manșă pentru menținerea în această divizie cu Estonia. Elevii lui Gică Hagi (61 de ani) au făcut parte din aceeași urnă cu celelalte 3 echipe care au terminat pe ultimul loc în grupele lor din Liga B, Israel, Georgia și Macedonia de Nord.

ADVERTISEMENT

La FANATIK SUPERLIGA, Bogdan Baratky Tudor a făcut , de care Hagi & co. ar trebui să țină cont. Acesta a vorbit, printre alții, de fundașul Maksim Paskotsi de la Gent (Belgia) sau de fostul rapidist Mattias Kait (campion în Elveția cu Thun).

Imediat, în discuție a intervenit, din platou, Marcel Pușcaș (66 de ani). Om cu o experiență vastă în fotbal, din toate pozițiile, de la jucător până la conducător, analistul FANATIK SUPERLIGA a lansat un scenariu de groază în privința meciului României cu Estonia: „Ăștia ne pot pune probleme, dacă ne considerăm favoriți. Numele astea enumerate.

ADVERTISEMENT

Un Tammik frumos pe linia de fund acolo, cu băiatul ăsta extremă, cu Kait la mijloc, cu portarul lor de la Bochum sau de unde e. Ușor-ușor o autobază drăguță acolo, ne încurcăm, ne certăm cutare, scapă pe o contră 1-0. Apoi noi atacăm, iar atacăm. 70 de cornere la zero. 2-0, minutul 88. Specific românesc. Se poate întâmpla dacă jucăm pe vârfuri și cu ăștia”, este expunerea lui Pușcaș care dă fiori oricărui fan al primei reprezentative de fotbal a României.

ADVERTISEMENT

România nu se „simte” deloc bine când pleacă favorită

De-a lungul timpului, la turneele finale de cele mai multe ori din postura de „outsider”. La FANATIK SUPERLIGA s-a prezentat o statistică elocventă în acest sens. Astfel, când au fost în urna 1 valorică, „tricolorii” au ratat turneele finale de 7 ori. În schimb, când puțini ne dădeau șanse, și intram în grupele de calificare din urna 3, am reușit 6 calificări. Marcel Pușcaș a remarcat și el această statistică și a ținut să adauge alte evenimente care să confirme faptul că românii se descurcă mai bine când pleacă cu șanse mai mici.

ADVERTISEMENT

„În 1994 am fost outsideri la Mondialele din America, nu? (n.r. și ne-am calificat în sferturile de finală, o performanță istorică la un CM) Apoi, în 1996 eram pe cai mari, locul 7 în lume și n-am bătut pe nimeni în Anglia la Campionatul European. A fost în grupă cu Spania, Bulgaria, Franța. Deși i-am avut pe Hagi, Popescu, Petrescu, nu am făcut niciun punct”, remarcă Pușcaș.