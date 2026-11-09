Scenariu bombă la Manchester United: David Beckham, așteptat să-i înlocuiască pe Glazeri și INEOS

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Manchester United traversează o perioadă extrem de dificilă în ultimii ani, iar presiunea îndreptată către actualii acționari este din ce în ce mai mare cu fiecare sezon în care echipa nu performează. Legendarul David Beckham, actual patron la Inter Miami, a fost propus să preia și formația din Premier League pentru care a jucat.

David Beckham, propus la conducerea lui Manchester United

în cel mai recent meci de campionat a fost picătura care a umplut paharul. În acest context, fostul atacant francez Djibril Cisse a reacționat. El îl vede pe David Beckham drept candidatul perfect pentru a prelua controlul total la echipa de pe Old Trafford și a-i îndepărta definitiv pe familia Glazer și pe grupul INEOS, condus de Sir Jim Ratcliffe.

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Pentru a susține de ce crede în acest scenariu, Cisse a explicat că modelul de succes creat de Beckham la Inter Miami, unde și unde fostul internațional englez este acționar majoritar și co-fondator, îl recomandă pe Beckham pentru o provocare la fel de amplă în Premier League. „Poate David Beckham să-i înlocuiască pe Glazeri și pe INEOS la Manchester United? De ce nu? Face o treabă excelentă la Inter Miami. Are o aură, are un nume, este David Beckham și cântărește greu în fotbalul mondial. Deci, da, de ce nu?”, a declarat fostul internațional francez, citat de .

Un alt susținător al acestei idei este și Paul Scholes, fost mare jucător al echipei din Premier League și, de asemenea, fost coechipier cu Beckham. „Nu văd de ce nu. Dacă au averea să o facă, el poate dacă vrea, și mai important. Atunci, cunoscându-l pe David așa cum îl cunoaștem noi, probabil că ar sta pur și simplu în umbră”, a spus Scholes în cadrul .

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Cum este distribuită proprietatea la Manchester United, de fapt. David Beckham a fost aproape să preia clubul

Familia Glazer controlează United încă din 2005. Sir Jim Ratcliffe a achiziționat ulterior o participație de 27,7% în 2024, preluând responsabilitatea pentru operațiunile de fotbal prin intermediul INEOS. În prezent, Ratcliffe are 29%, în timp ce pachetul majoritar rămâne în continuare în posesia Glazer. În 2025, numele lui Beckham a fost asociat cu o propunere de preluare în valoare de 5 miliarde de lire sterline, care implica un consorțiu cu sediul în Emiratele Arabe Unite.

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Cu toate acestea, propunerea respectivă nu s-a concretizat niciodată într-o ofertă concretă. În prezent, nu există nicio propunere confirmată privind preluarea clubului care să-l implice pe David Beckham, în ciuda sprijinului tot mai mare pentru o eventuală venire și instalare la cârma formației aflată la retrogradare în acest moment. „Diavolii Roșii” ocupă acum locul 18, după ce au câștigat doar unul din primele nouă meciuri de campionat.