Sport

Scenariu bombă la Manchester United: David Beckham, așteptat să-i înlocuiască pe Glazeri și INEOS

Mihai Dragomir
09.11.2026 | 06:50
Scenariu bomba la Manchester United David Beckham asteptat sai inlocuiasca pe Glazeri si INEOS
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David Beckham, propus să preia Manchester United după ce echipa se află într-o situație umilitoare. Foto: Colaj FANATIK.
Tensiunile uriașe și nemulțumirile legate de cum este condusă Manchester United continuă să nască o sumedenie de scenarii. David Beckham este așteptat să-i înlăture pe Glazeri și INEOS de pe Old Trafford.
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Manchester United traversează o perioadă extrem de dificilă în ultimii ani, iar presiunea îndreptată către actualii acționari este din ce în ce mai mare cu fiecare sezon în care echipa nu performează. Legendarul David Beckham, actual patron la Inter Miami, a fost propus să preia și formația din Premier League pentru care a jucat.

David Beckham, propus la conducerea lui Manchester United

Remiza obținută dramatic cu Aston Villa în cel mai recent meci de campionat a fost picătura care a umplut paharul. Fanii lui Manchester United au cerut schimbarea conducerii clubului. În acest context, fostul atacant francez Djibril Cisse a reacționat. El îl vede pe David Beckham drept candidatul perfect pentru a prelua controlul total la echipa de pe Old Trafford și a-i îndepărta definitiv pe familia Glazer și pe grupul INEOS, condus de Sir Jim Ratcliffe.

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Pentru a susține de ce crede în acest scenariu, Cisse a explicat că modelul de succes creat de Beckham la Inter Miami, unde Lionel Messi marchează constant bijuterii, și unde fostul internațional englez este acționar majoritar și co-fondator, îl recomandă pe Beckham pentru o provocare la fel de amplă în Premier League. „Poate David Beckham să-i înlocuiască pe Glazeri și pe INEOS la Manchester United? De ce nu? Face o treabă excelentă la Inter Miami. Are o aură, are un nume, este David Beckham și cântărește greu în fotbalul mondial. Deci, da, de ce nu?”, a declarat fostul internațional francez, citat de presa străină.

Un alt susținător al acestei idei este și Paul Scholes, fost mare jucător al echipei din Premier League și, de asemenea, fost coechipier cu Beckham. „Nu văd de ce nu. Dacă au averea să o facă, el poate dacă vrea, și mai important. Atunci, cunoscându-l pe David așa cum îl cunoaștem noi, probabil că ar sta pur și simplu în umbră”, a spus Scholes în cadrul podcastul-ului The Good, The Bad & The Football.

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Cum este distribuită proprietatea la Manchester United, de fapt. David Beckham a fost aproape să preia clubul

Familia Glazer controlează United încă din 2005. Sir Jim Ratcliffe a achiziționat ulterior o participație de 27,7% în 2024, preluând responsabilitatea pentru operațiunile de fotbal prin intermediul INEOS. În prezent, Ratcliffe are 29%, în timp ce pachetul majoritar rămâne în continuare în posesia Glazer. În 2025, numele lui Beckham a fost asociat cu o propunere de preluare în valoare de 5 miliarde de lire sterline, care implica un consorțiu cu sediul în Emiratele Arabe Unite.

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Cu toate acestea, propunerea respectivă nu s-a concretizat niciodată într-o ofertă concretă. În prezent, nu există nicio propunere confirmată privind preluarea clubului care să-l implice pe David Beckham, în ciuda sprijinului tot mai mare pentru o eventuală venire și instalare la cârma formației aflată la retrogradare în acest moment. „Diavolii Roșii” ocupă acum locul 18, după ce au câștigat doar unul din primele nouă meciuri de campionat.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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