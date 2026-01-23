Scenariu catastrofal pentru Ilie Bolojan. Mai mulți primari PNL și PSD ar migra spre AUR: „Nicușor Dan a lansat un avertisment, nu un atac”

ADVERTISEMENT

Vin vremuri grele pentru premierul Ilie Bolojan? Ce soartă are guvernul pe care îl conduce și până unde se pot întinde măsurile de austeritate? Ce ascund declarațiile făcute de președintele României, Nicușor Dan, pe 22 ianuarie 2026, potrivit cărora românii au suferit deja destul și ar trebui ca guvernanții să ia în calcul și altfel de măsuri, în afara de strânsul curelei?

Criza politică devine tot mai evidentă. Ce se întâmplă între Nicușor Dan și Ilie Bolojan. Președintele a spus că românii au suferit îndeajuns

Doi dintre cei mai cunoscuți politologi din România, Cristian Pîrvulescu și Cătălin Avramescu, au analizat criza politică despre care se vorbește tot mai des, presa titrând de câteva luni încoace că ar exista un adevărat ”război între Palate”.

Nicușor Dan, în discursul pe care l-a avut la Bruxelles, pe 23 ianuarie, unde a efectuat o vizită oficială, a vorbit și despre ideea prelungirii mandatului pentru un primar, care în prezent e de 4 ani. „Ce vreau să spun, însă, este că am avut nişte măsuri care au afectat românii. Inflaţia 10% înseamnă că toată lumea poate să cumpere cu 10% mai puţin. Şi în condiţiile astea, bineînţeles că orice primar are un mandat scurt, poate că ar trebui să-l facem mai lung. Nu ştiu dacă trebuie pe Constituţie sau lege, dar eu susţin mandate mai lungi de patru ani pentru primari. Şi evident că fiecare primar doreşte să facă investiţii, să amenajeze parcuri, să asfalteze străzi. O parte din aceste lucruri, în condiţiile în care, cum am spus, românii au suferit deja, pot să le lase pentru anul viitor”, sunt câteva din declarațiile pe care FANATIK a dorit să le pună în discuție, în convorbirile avute cu analiștii politici.

În opinia lui Cătălin Avramescu, Nicușor Dan nu face altceva decât să își asigure continuitatea la Palatul Cotroceni în eventualitatea unei noi candidaturi în 2030, iar pentru asta s-ar alia cu . Comentatorul este de-a dreptul siderat de faptul că președintele ar fi de acord cu mandate mai lungi de 4 ani. „Asta e revoltător. După ce că avem primari betonați în rele, de generații întregi, avem dinastii locale, avem baroni locale, avem corupții corupților la nivel de primării. Vine Nicușor Dan acum și spune că trebuie să-i suportăm și mai mult. Asta mi se pare culmea nerușinării.

Majoritatea primarilor sunt de la PSD. Și o bucată mare sunt de la extremiști. El în ce galerie e? Le spune băieților de la PSD: ați furat doar 4 ani. Ar trebui să furați 6 ani, 18 ani, 46 de ani. O eternitate, doar ca să mai stau eu un mandat”, a spus Avramescu, pentru FANATIK.

„Merge cu căciula în mână la PSD”

Analistul a continuat, fiind și mai dur, spunând că Nicușor Dan a încercat să atragă de partea lui gruparea acuzată de simpatii legionare, dar nu ar fi ținut schema: „Jocul lui Nicușor Dan de a-și atrage electoratul extremist, protejând legionarismul, protejând antisemitismul, închizând ochii la cultul lui Antonescu și al Gărzii de Fier nu dă rezultate. Și atunci ce să facem? Merge cu căciula în mână la PSD.

Sorin Grindeanu vorbește cu ochii la știrile de seară, dar el de fapt dă semnale către partidul lui. Spune: nu o să accept ca Bolojan să vă taie fondurile dumneavoastră primarilor. Stați liniștiți, îl voi forța să vă dea bani. A mai fost și revolta primarilor PNL, dar e aceeași Mărie cu altă pălărie. E o mare diferență între PNL și PSD astăzi? Nu, sunt în aceeași gașcă”.

Cristian Pîrvulescu: AUR, marele beneficiar

Pîrvulescu vine cu o analiză diferită, explicând ce se află în spatele ieșirii lui Nicușor Dan, care poate fi interpretată ca un cartonaș galben arătat guvernului Bolojan. Profesorul universitar susține că Nicușor Dan vede lucrurile diferit față de mai ales în urma sondajelor din ultimele luni, în care AUR este cotat aproape permanent la 40% intenție de vot.

„Sigur, sondajele de opinie măsoară o stare de spirit, de moment. Câtă vreme sondaje de opinie diferite îți arată o anumită situație, ea devine îngrijorătoare, mai ales în contextul războiului hibrid. În condițiile astea, președintele are alte responsabilități față de prim-ministrul Bolojan. Foarte rar îl veți vedea pe Nicușor Dan trecând la atacuri directe.

Va fi ceva mai activ decât Klaus Iohannis, pentru că înțelege riscurile, dar nu este un mare și bun comunicator. Dacă a simțit nevoia să facă acele sublinieri, asta după ce a fost convins de consilieri, înseamnă că avertizează asupra unei situații care e destul de dificilă. Extrema dreaptă profită de nemulțumirea socială, încearcă să se normalizeze și devine alternativă. Nu mai avem opțiuni în situația asta. PSD e deja într-un concubinaj evident cu extrema dreaptă și am văzut asta la votul pentru Mercosur”, a declarat Cristian Pîrvulescu, pentru FANATIK.

„Nicușor Dan a lansat un avertisment, nu un atac, la adresa premierului”

Întrebat de FANATIK dacă putem vorbi despre un atac la adresa lui Bolojan, politologul a spus că poate e un cuvânt prea mare, dar cert este că Nicușor Dan poate fi comparat cu un arbitru, iar avertismentul este evident: „Haideți să nu folosim simbolica militară. Nicușor Dan a lansat un avertisment, nu un atac, la adresa premierului”.

Cât despre reformele din primării, anunțate cu surle și trâmbițe de premierul Bolojan, contestate în mare parte de primarii PNL și PSD, Cristian Pîrvulescu e de părere că unele măsuri nu pot fi luate fără dezbateri publice reale. În acest climat politic tot mai complicat, Pîrvulescu ne zice că nu ar fi vreo surpriză să auzim de mulți primari PNL și PSD care să treacă la AUR dacă revendicările lor sunt ignorate.

Primari de la PNL și PSD pot vira spre AUR: marele pericol pentru guvernul Bolojan

„Diferența între primăriile PSD și PNL nu e semnificativă. Ați văzut și contraatacul lui Bolojan, care a spus că sunt cheltuieli fără logică, că nu trebuie făcute stadioane unde nu există echipe de fotbal sau școli unde nu sunt copii. PNL are mai multe orașe mici decât PSD. PSD are multe comune, comune care sunt cu situații economice complicate. E foarte adevărat, aceste localități depind de bugetul de stat, dar nu poți schimba situația peste noapte și nu fără o dezbatere, nu acum, nu la un an și câteva luni după alegerile generale.

Pentru Bolojan, riscurile extremei drepte nu contează sau nu simte că există acest risc. Cred că Nicușor Dan înțelege mai bine situația. Primarii sunt în contact direct cu cetățenii, iar la alegerile din mai 2025, cei care s-au implicat au făcut diferența. Mai există riscul ca primarii să treacă spre extrema dreaptă: și de la PNL, și de la PSD.

Nu avem ideologii, partidele nu există. Partidele politice românești o iau toate spre extrema dreaptă. Totul e buluc acolo. Este posibil să fie plecări masive, dacă nu se iau alte măsuri. Oamenii se duc acolo unde sunt alegătorii lor. E posibil să vedem cum partidul unic reapare.

Noi în sondaj vedem nemulțumirea față de guvernare, de fapt. Lumea zice că voturile PSD se duc către AUR: poate că da, poate că nu. Vedem că SOS și POT au cam dispărut, au mai puține procente. Că AUR a avut 18% la alegerile din 1 decembrie 2024 a fost altceva, atunci era și Georgescu, iar AUR a profitat de efectul Georgescu și azi a ajuns la procentul pe care îl are”, a explicat Pîrvulescu.

„Democrația e mai importantă decât deficitul”

În final, profesorul universitar a mai spus că, atunci când punem în balanța inflația și democrația, cea de-a doua ar trebuie să conteze mai mult: „PSD acum nu face decât să profite de nemulțumirile pe care le au multe categorii sociale: profesori, funcționari publici, militari. Când li se spune militarilor că guvernul se va ocupa și de pensiile lor, vă dați seama cât de mult vor susține guvernul pro-european. Totul pare să fie din vina Comisiei Europene, a Uniunii Europene, ceea ce nu e adevărat.

Când nu înțelegi acțiunile politice, riscurile sunt imense. Democrația e mai importantă decât deficitul, iar deficitul se rezolvă cu inteligență. Eu am mai explicat: deficitul României e mare pentru că bugetul e mic și pentru că au murit salariile și pensiile încercând să cumpere electoratul, dar n-a mers. Mulți oameni au votat chiar cu AUR, pentru că au fost manipulați”.