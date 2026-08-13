Scenariu desprins din filme în Nigeria: fotbalistul declarat mort pe teren a înviat la morgă!

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Lumea fotbalului este bulversată de o întâmplare tulburătoare. Chinedu Ozor, în vârstă de doar 27 de ani, s-a prăbușit pe teren și a murit. Cazul s-a transformat rapid într-un subiect viral pe mapamond, întrucât au apărut informații șocante conform cărora jucătorul ar fi dat semne de viață direct pe masa de la morgă.

Fotbalistul care a murit pe teren și a înviat la morgă

Evenimentul bizar s-a petrecut marți, 11 august, în timpul unui meci de pregătire din Nigeria dintre echipele Katsina United și Niger Tornadoes, disputat pe stadionul Muhammadu Dikko. Chinedu Ozor, fundaș dreapta care abia semnase cu Katsina United, s-a prăbușit din senin pe gazon, având nevoie urgentă de intervenția medicilor. El a fost transportat ulterior la Spitalul K-Dara, unde, din nefericire, a fost declarat decesul.

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La scurt timp după confirmarea decesului, internetul a fost acaparat de informații tulburătoare despre fotbalist. Prince CJ, un jurnalist sportiv nigerian, a lansat ideea că jucătorul a dat semne vitale. Mai exact, Chinedu Ozor ar fi mișcat în momentul în care a ajuns la morgă și ar fi fost transferat înapoi la secția de Terapie Intensivă a Spitalului General din Katsina, fiind pus pe oxigen.

Informația s-a răspândit extrem de rapid, iar pe rețelele de socializare au curs mii de mesaje care celebrau „minunea”. Mai mult, una dintre fostele echipe ale lui Chinedu Ozor postase deja mesaje despre cum medicii se luptă să îl resusciteze după ce „s-a trezit”. Deznodământul nu a fost însă cel așteptat cu sufletul la gură.

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Ce s-a întâmplat, de fapt, cu Chinedu Ozor. Anunțul clubului de care aparținea

Katsina United, clubul unde era legitimat ultima dată Chinedu Ozor, a intervenit oficial pentru a pune capăt zvonurilor și speculațiilor. Oficialii nigerieni au explicat clar că jucătorul lor a decedat și că momentul de confuzie teribilă a pornit de la o simplă cerere disperată a familiei, care și-a dorit investigații suplimentare înainte ca trupul să ajungă la morgă. „Chinedu Ozor a murit în urma incidentului. Afirmațiile care sugerează că și-a recăpătat ulterior cunoștința sau că «a revenit la viață» sunt inexacte și ar trebui respinse.

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Era o familie care spera cu disperare că, cumva, împotriva tuturor șanselor, persoana lor iubită este încă alături de ei. Acel moment de speranță nu trebuie transformat într-o poveste cum că Chinedu ar fi supraviețuit. Nu și-a recăpătat cunoștința. A murit. […] Înțelegem că oamenii își doreau cu disperare ca acest lucru să fie adevărat. Toți ne-am dorit. Dar, din păcate, acele rapoarte nu sunt adevărate”, a comunicat un reprezentant de la Katsina United.

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Tragedia s-a petrecut în aceeași perioadă în care un sportiv profesionist s-a stins din viață la doar 34 de ani din Turcia, iar fostul mare fotbalist Dumitru