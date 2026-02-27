Scenariu dezastruos: Mbappe, out de la Cupa Mondială!? L’Equipe face anunțul șocant

ADVERTISEMENT

Kylian Mbappe, cel care este considerat de mulți ca fiind cel mai bun fotbalist al lumii, are probleme medicale și a fost, cu Benfica, însă dificultățile pe care le are pot să fie și mai mari.

Accidentare lui Kylian Mbappe le dă bătăi mari de cap francezilor

În această vară, în Statele Unite, Canada și Mexic va avea loc Cupa Mondială, competiție ce atrage cei mai mulți privitori de pe planetă și este considerată a fi cireașa de pe tort de către mai toți jucătorii. Mbappe a câștigat turneul, cu Franța, în 2018, și a pierdut finala din 2022, iar acum speranțele sunt că naționala „Cocoșului Galic” poate din nou să ajungă să lupte pentru trofeu.

Jurnaliștii de aduc însă o veste extrem de îngrijorătoare cu privire la Kylian Mbappe și problemele de sănătate pe care acesta le are. Se pare că atacantul are dureri la genunchi cu care nu s-a mai întâlnit vreodată în carieră, iar de 6 săptămâni ar fi evoluat accidentat, chiar dacă s-ar fi recomandat să nu o facă.

Franța, fără Kylian Mbappe la Cupa Mondială?

De altfel, francezii spun că problemele sunt vizibile mai ales că nu mai are explozia cu care a obișnuit, fiind limitat de accidentarea de care suferă. Fotbalistul lui Real Madrid ar fi jucat „într-un picior” și duce o cursă contra cronometru în recuperarea pe care o face în aceste zile pentru a evita o intervenție chirurgicală care ar putea să însemne absența de la Cupa Mondială.

Francezul nu va putea să fie pe teren nici în următoarele meciuri ale formației „Blanco” și se încearcă recuperarea lui pentru dubla cu Manchester City din optimile Champions League, ce se va desfășura în luna martie.

Mbappe, unul dintre favoriți pentru câștigarea Balonului de Aur

Kylian Mbappe nu a reușit până acum să se impună în cursa pentru cel mai râvnit premiu individual, Balonul de Aur, însă anul 2026 se preconizează că ar putea să fie unul în care atacantul să spargă gheața.

Ultimele clasamente făcute de specialiști notează că jucătorul de la Real Madrid este printre favoriți, iar alături de el mai sunt nume importante pe listă, precum Lamine Yamal, Harry Kane sau Erling Haaland.