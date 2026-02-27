Sport

Scenariu dezastruos: Mbappe, out de la Cupa Mondială!? L’Equipe face anunțul șocant

Kylian Mbappe, vedeta celor de la Real Madrid și a naționalei Franței, se află într-o situație neplăcută ce ar putea să ducă la absența sa de la Cupa Mondială.
Mihai Alecu
27.02.2026 | 20:45
Scenariu dezastruos Mbappe out de la Cupa Mondiala LEquipe face anuntul socant
ULTIMA ORĂ
Mbappe ar putea să lipsească de la Cupa Mondială
ADVERTISEMENT

Kylian Mbappe, cel care este considerat de mulți ca fiind cel mai bun fotbalist al lumii, are probleme medicale și a fost absent de la ultimul meci al lui Real Madrid, cu Benfica, însă dificultățile pe care le are pot să fie și mai mari.

Accidentare lui Kylian Mbappe le dă bătăi mari de cap francezilor

În această vară, în Statele Unite, Canada și Mexic va avea loc Cupa Mondială, competiție ce atrage cei mai mulți privitori de pe planetă și este considerată a fi cireașa de pe tort de către mai toți jucătorii. Mbappe a câștigat turneul, cu Franța, în 2018, și a pierdut finala din 2022, iar acum speranțele sunt că naționala „Cocoșului Galic” poate din nou să ajungă să lupte pentru trofeu.

ADVERTISEMENT

Jurnaliștii de la L’Equipe aduc însă o veste extrem de îngrijorătoare cu privire la Kylian Mbappe și problemele de sănătate pe care acesta le are. Se pare că atacantul are dureri la genunchi cu care nu s-a mai întâlnit vreodată în carieră, iar de 6 săptămâni ar fi evoluat accidentat, chiar dacă s-ar fi recomandat să nu o facă.

Franța, fără Kylian Mbappe la Cupa Mondială?

De altfel, francezii spun că problemele sunt vizibile mai ales că Mbappe nu mai are explozia cu care a obișnuit, fiind limitat de accidentarea de care suferă. Fotbalistul lui Real Madrid ar fi jucat „într-un picior” și duce o cursă contra cronometru în recuperarea pe care o face în aceste zile pentru a evita o intervenție chirurgicală care ar putea să însemne absența de la Cupa Mondială.

ADVERTISEMENT
Cine este Maria Julissa, femeia care ar fi stârnit un adevărat război în...
Digi24.ro
Cine este Maria Julissa, femeia care ar fi stârnit un adevărat război în Mexic, după uciderea liderului de cartel El Mencho

Francezul nu va putea să fie pe teren nici în următoarele meciuri ale formației „Blanco” și se încearcă recuperarea lui pentru dubla cu Manchester City din optimile Champions League, ce se va desfășura în luna martie.

ADVERTISEMENT
S-a terminat: OUT din lupta pentru play-off! Situație neverosimilă în campionatul României
Digisport.ro
S-a terminat: OUT din lupta pentru play-off! Situație neverosimilă în campionatul României

Mbappe, unul dintre favoriți pentru câștigarea Balonului de Aur

Kylian Mbappe nu a reușit până acum să se impună în cursa pentru cel mai râvnit premiu individual, Balonul de Aur, însă anul 2026 se preconizează că ar putea să fie unul în care atacantul să spargă gheața.

Ultimele clasamente făcute de specialiști notează că jucătorul de la Real Madrid este printre favoriți, iar alături de el mai sunt nume importante pe listă, precum Lamine Yamal, Harry Kane sau Erling Haaland.

ADVERTISEMENT
Dorinel Munteanu, dezvăluiri despre discuția din vestiar înainte de Hermannstadt – FC Botoșani...
Fanatik
Dorinel Munteanu, dezvăluiri despre discuția din vestiar înainte de Hermannstadt – FC Botoșani 3-1: „A fost un război”
Victoria cu Universitatea Craiova, cal troian pentru Grecia! Golul din minutul 90+14 îi...
Fanatik
Victoria cu Universitatea Craiova, cal troian pentru Grecia! Golul din minutul 90+14 îi poate costa scump pe eleni. Cum poate deveni AEK victima propriului succes
Ordonanța la fel de rea precum o criză economică! Mii de familii de...
Fanatik
Ordonanța la fel de rea precum o criză economică! Mii de familii de români în șomaj, sărăcirea bugetului de stat cu 200 de milioane de euro și blocaj instituțional în orașele României
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Scene ireale! Legendarul jucător al României, înjurat în tramvai de o tânără: 'E...
iamsport.ro
Scene ireale! Legendarul jucător al României, înjurat în tramvai de o tânără: 'E vorba de civilizație'
Se întâmplă la nici 48 ore de la marea finală! Maria Pitică rupe...
viva.ro
Se întâmplă la nici 48 ore de la marea finală! Maria Pitică rupe tăcerea și face publice detalii bombă la care nici măcar producătorii nu se așteptau! Astea da declarații, vizați au fost și colegii Simona și Marius Urzică, Sandra Izbașa și Răzvan Bănică
Horoscop de weekend, 28 februarie – 1 martie 2026: Cine închide capitole și...
Jurnalul.ro
Horoscop de weekend, 28 februarie – 1 martie 2026: Cine închide capitole și cine trebuie să mai aștepte
Moartea lui Jeffrey Epstein, anunțată pe un forum de discuții cu 38 de...
adevarul.ro
Moartea lui Jeffrey Epstein, anunțată pe un forum de discuții cu 38 de minute înainte de anunțul oficial. FBI caută de peste șase ani autorul postării
Înghesuită la metrou, cu sacoșele de cumpărături în brațe... pur și simplu de...
unica.ro
Înghesuită la metrou, cu sacoșele de cumpărături în brațe... pur și simplu de nerecunoscut! Uită-te bine la poză, îți dai seama cine e? E super celebră, dar preferă să ducă o viață absolut normală. Ți-ai dat seama cine e în fotografie?
Vremea de mâine 28 februarie. Se încălzește în cea mai mare parte a...
Observatornews.ro
Vremea de mâine 28 februarie. Se încălzește în cea mai mare parte a țării. Maxime, între 5 şi 16 grade
Milionarul român cu 3 pensii s-a revoltat când a auzit că afacerea lui...
as.ro
Milionarul român cu 3 pensii s-a revoltat când a auzit că afacerea lui Gigi Neţoiu s-ar închide: Sunt nebuni!
Foștii primari ai Timișoarei, Nicolae Robu și Gheorghe Ciuhandu, achitați definitiv în dosarul...
Libertatea.ro
Foștii primari ai Timișoarei, Nicolae Robu și Gheorghe Ciuhandu, achitați definitiv în dosarul caselor vândute pe Legea 112. Primele reacții ale foștilor edili
Cota unică vs. impozitul progresiv: cine câștigă, cine pierde și ce piedici sunt...
informat.ro
Cota unică vs. impozitul progresiv: cine câștigă, cine pierde și ce piedici sunt previzibile
După pensii și salarii, Bolojan le dă românilor LOVITURA FATALĂ! Anunț de ULTIMĂ...
RTV.NET
După pensii și salarii, Bolojan le dă românilor LOVITURA FATALĂ! Anunț de ULTIMĂ ORĂ: Am scăpat de dracu și am dat de ta-su
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!