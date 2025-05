Scenariu exploziv: Călin Georgescu și George Simion, împreună la Cotroceni. Artistul Nicolae Voiculeț lansează teoria controversată a „președinților paraleli”

Susținător al lui George Simion, de care este și extrem de apropiat, naistul Nicolae Voiculeț lansează o teorie șocantă, înainte de turul al doilea al alegerilor prezidențiale. Artistul susține că este posibil ca România să fie condusă, în paralel, de doi președinți ”cu normă întreagă”. Voiculeț i-a nominalizat aici pe George Simion și pe Călin Georgescu, despre care spune că întrunesc în egală măsură așteptările românilor.

Naistul Nicolae Voiculeț: ”În curând, România va avea doi președinți”

Nicolae Voiculeț susține că ”totul este posibil” după turul al doilea al alegerilor prezidențiale. Artistul mizează pe , care ar permite ca România să poată fi condusă, în paralel, de doi președinți.

”Am să-ți dau, în premieră, un headline. Eu cred că România va avea doi președinți. Călin Georgescu și George Simion. Totul este posibil aici. Așa cum a fost posibilă ‘lovitura’ din 6 decembrie 2024 și asta este posibil. România va avea în curând doi președinți: Călin Georgescu și George Simion.

Atâta timp cât Constituția a mai fost călcată în picioare, putem avea doi președinți fără probleme. Eu sunt părtinitor cu poporul român”, a declarat Nicolae Voiculeț, într-un dialog cu FANATIK.

Andorra și San Marino, printre țările cu mai mulți șefi de stat

Deși pare un scenariu ce ține de domeniul absurdului, există exemple, în lume, în care două sau mai multe persoane dețin simultan funcția de șef al statului, sub diverse forme. Nu este vorba de ”președinți concurenți”, ci de modele instituționale de conducere colegială: Andorra – condusă de doi co-prinți (Președintele Franței și Episcopul de Urgell) sau San Marino – doi căpitani Regenți, aleși la fiecare șase luni.

Și Elveția are o formă de conducere multicefală, cu șapte membri care compun un Consiliu Federal Colegial, cu puteri egale. Elveția are și un președinte rotativ, dar acesta are un rol mai mult reprezentativ decât ierarhic.

Cum se poate modifica Constituția României. Președintele poate iniția procedura

poate iniția o revizuire a Constituției, însă aceasta va fi dezbătută în Parlament, acolo unde are nevoie de două treimi din numărul membrilor fiecărei Camere.

Dacă propunerea trece de Parlament, ea va fi supusă unui referendum național, unde are nevoie de majoritate (50%+1 din totalul voturilor exprimate).

Nicolae Voiculeț explică relația cu George Simion: ”A venit la mine, solicitându-mi sprijinul”

Nicolae Voiculeț și-a depus candidatura din partea AUR la alegerile parlamentare din 2000, însă aceasta a fost respinsă de Biroul Electoral Central. În prezent, el spune că nu mai este interesat de zona politică, dar a sprijinit candidații suveraniști pentru că se consideră patriot.

”George Simion a venit la mine, pentru că eu, de 35 de ani promovez România la cel mai înalt nivel pe mapamond. El a venit la mine solicitându-mi sprijinul. Am mers împreună cot la cot și am făcut în așa fel încât România să fie trezită.

Nu discut despre ideologii. Eu mă ocup de promovarea culturii. Sunt artist, sunt ambasadorul culturii române și ambasadorul turismului românesc, împreună cu Ilie Năstase, Simona Halep, Nadia Comăneci. Punctul meu forte nu este neapărat politica, pe care o dezavuez, mai ales că nu avem repere în ultimii 35 de ani. (…)

Votul masiv pe care l-a înregistrat prietenul meu, George Simion, a fost pentru Călin Georgescu. Amândoi sunt patrioți”, a mai declarat Nicolae Voiculeț.

Nicolae Voiculeț a concertat în peste 50 de țări

Nicolae Voiculeț este considerat unul dintre cei mai apreciați naiști contemporani din România, care a concertat în peste 50 de țări de pe toate continentele, inclusiv în săli prestigioase precum: Carnegie Hall (New York) sau Palatul Națiunilor Unite (Geneva).

Voiculeț este cunoscut pentru implicarea sa în promovarea valorilor naționale și a identității culturale românești. El a susținut numeroase concerte caritabile, inclusiv pentru victimele uraganului Katrina și ale cutremurului din Japonia.

De asemenea, a fost implicat în campanii precum „Români pentru o lume”, menite să promoveze imaginea țării noastre în afara granițelor. Repertoriul său cuprinde o gamă variată de genuri muzicale, de la folclor autentic și muzică clasică, până la jazz și muzică contemporană.