Scenariu exploziv în Germania: se pregătește demiterea lui Friedrich Merz. Cine vânează postul de cancelar

Liderii CDU analizează demiterea cancelarului Friedrich Merz, pe fondul nemulțumirilor interne și al eșecului reformelor. Scenariul înlocuirii fără alegeri anticipate este deja discutat la nivel înalt în partid.
Daniel Spătaru
27.05.2026 | 14:57
Friedrich Merz şi colegul său mai tânăr, Hendrik Wust Foto: WDR
Germania traversează de mai multă vreme o perioadă de incertitudine economică, iar politicile cancelarului Friedrich Merz nu fac decât să alimenteze corul de nemulţumiri sociale care devine tot mai vehement la adresa guvernului. În plus, pe fondul întârzierii reformelor și al rezultatelor slabe din sondaje, în cercurile influente ale Uniunii Creștin-Democrate (CDU) circulă deja scenariul înlocuirii actualului şef al cabinetului federal.

Pentru înlocuirea cancelarului nu sunt necesare noi alegeri

Varianta demiterii lui Friedrich Merz din fruntea guvernului este discutată între membrii organismelor de conducere ai CDU și alți creștin-democrați importanți, după cum scrie cotidianul Bild. Teoretic, acest proces este ușor de pus în aplicare, după cum spune profesorul dr. Josef Franz Lindner de la Universitatea din Augsburg. „Bundestagul poate alege în orice moment un nou cancelar cu o majoritate de voturi, prevăzută în articolul 67 alineatul 1 din Constituţia Germaniei”, după cum a declarat acesta. „Nu sunt necesare noi alegeri”, adaugă el.

Dacă un cancelar demisionează, un nou candidat ar trebui doar să fie nominalizat de președinte și ales de Bundestag, explică Franz Lindner. În practică însă, înlocuirea unui cancelar ar fi o sarcină politică periculoasă, al cărei succes depinde în primul rând de o singură persoană: însuşi cancelarul în funcție. Friedrich Merz ar trebui să-și părăsească funcția, fie de bunăvoie, fie sub o presiune imensă din interiorul partidului.

Colegii de partid îl critică pe Merz pe grupuri de WhatsApp

Potrivit Bild, mai mulţi lideri din conducerea CDU au început să se exprime împotriva lui Merz, dar se tem ca nu cumva criticile lor să ajungă în presă și să fie astfel percepuți drept factori de tulburare în interiorul partidului. Schimburile de opinii au loc în principal în grupurile de WhatsApp, inclusiv în cele din care fac parte lideri ai unor organizații regionale puternice ale partidului.

Părerile sunt împărțite în privința disponibilității cancelarului Friedrich Merz de a renunța la cea mai puternică funcție din stat în caz de criză. O persoană din anturajul actualului cancelar a declarat că acesta ia foarte personal criticile publice și ar putea renunța dacă marile reforme vor eșua. Un alt apropiat a contrazis însă această idee și a afirmat că Merz este foarte încăpăţânat și nu este dispus să părăsească de bunăvoie funcția pentru care a luptat atât de mult.

Premierul landului Renania de Nord-Westfalia, favorit să-i succeadă lui Merz

Premierul landului Renania de Nord-Westfalia, Hendrik Wüst, este considerat în unanimitate principalul candidat pentru a-i succeda lui Friedrich Merz. Acesta conduce din 2021 cel mai populat land al Germaniei și ocupă locul al treilea în clasamentul politicienilor realizat de INSA, devansându-l cu puţin pe liderul CSU, Markus Söder, și la mare distanţă în faţa cancelarului Merz.

Bild mai scrie însă că Hendrik Wüst se află într-o situație complicată, fiindcă în landul Renania de Nord-Westfalia sunt programate alegeri parlamentare regionale în primăvara anului 2027, ceea ce înseamnă că el ar trebui să plece la Berlin cu puțin înainte sau imediat după scrutin. Dacă ar face acest pas, potrivit unui strateg al CDU, ar trebui să justifice mutarea printr-o situație de urgență politică națională, dar există temerea că electoratul ar fi foarte sensibil la o asemenea manevră.

Potrivit informațiilor obținute de Bild, și frustrarea din interiorul Partidului Social-Democrat, partener în coaliția de guvernare, este atât de mare, încât chiar și membri importanți ai grupului parlamentar iau acum în calcul un asemenea scenariu. Analiştii consideră că un element esențial din punct de vedere politic pentru înlocuirea lui Friedrich Merz ar fi ca social-democrații să susțină un nou candidat al CDU, să îl voteze pentru funcţia de cancelar și să rămână astfel în coaliția de guvernare.

Daniel Spătaru este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat în presă la Sportul Românesc, în 1997, iar în aprilie 1998 și-a continuat munca de jurnalist la secția Sport a ziarului Cotidianul. Și-a început cariera în online în 2009, la realitatea.net, iar din 2011 a lucrat pentru romaniatv.net.
