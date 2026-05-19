Scenariu fabulos! Cum poate să fie Universitatea Craiova cap de serie în turul 3 şi play-off-ul Champions League

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova a câştigat titlul după ce a trecut cu Primul campionat câştigat după o pauză de 35 de ani a scos oamenii pe străzi şi cu siguranţă sărbătoarea oltenilor va ţine zile şi nopţi. După îndeplinirea acestui vis, Coelho şi compania au pus ochii pe următorul mare obiectiv: Champions League.

Cum ajunge Universitatea Craiova cap de serie în turul 3 sau chiar în play-off-ul Champions League?!

Oltenii vor fi cap de serie doar în primul tur preliminar din UEFA Champions League. Apoi, după coeficient, nu vor mai beneficia de statutul de favoriţi. Totuşi, printr-o conjunctură favorabilă, Universitatea Craiova ar putea beneficia de statutul de favorită în turul 3 şi în play-off, unde sunt cei mai puternici adversari. Cum poate prinde contur acest scenariu.

ADVERTISEMENT

Tragerea la sorţi pentru primul tur şi al doilea tur preliminar din UEFA Champions League va avea loc pe 16-17 iunie. Oltenii îşi vor afla adversara atât din turul 1, cât şi din turul 2, acolo unde cu siguranţă nu vor beneficia de statutul de cap de serie. În turul doi intră echipe care au un coeficient important, dar împotriva unora dintre aceste echipe Universitatea Craiova are o şansă bună de calificare.

Slovan Bratislava şi Lech Poznan, „oportunităţile” Craiovei

Echipele de evitat sunt Steaua Roşie Belgrad şi Dinamo Zagreb, formaţii puternice cu coeficient important. Însă, în cazul în care oltenii vor da peste Slovan Bratislava sau Lech Poznan încă din turul doi preliminar, ar putea beneficia de o oportunitate neaşteptată. De ce? Campioana Slovaciei are un coeficient mare pentru participarea în grupele principale din Champions League în urmă cu doi ani, când a încheiat pe ultimul loc în competiţie, iar Lech Poznan, deşi are un coeficient mult superior oltenilor, nu este o echipă imposibil de eliminat.

ADVERTISEMENT

Dacă Universitatea Craiova întâlneşte Slovan Bratislava sau Lech Poznan încă din turul doi şi reuşeşte să elimine aceste formaţii, atunci va prelua statutul de cap de serie al învinsei înainte de următorul tur pentru că tragerea la sorţi are loc înainte de disputarea meciurilor. Acelaşi lucru este valabil şi pentru un tur mai târziu. Dacă Universitatea Craiova cade cu Slovan Bratislava sau Lech Poznan în turul trei şi reuşeşte să elimine adversara, va prelua statutul de cap de serie în play-off şi va avea posibilitatea unor adversari mai accesibili.

ADVERTISEMENT

Calendarul preliminariilor UEFA Champions League:

16-17 iunie 2026: tragerea la sorţi pentru tururile 1 şi 2 din preliminariile Champions League

7-8 iulie – 21-22 iulie: cele două manşe din primul tur preliminar al UCL

20 iulie: tragerea la sorţi pentru turul 3 din preliminariile Champions League

21-22 iulie – 28-29 iulie: cele două manşe din turul doi preliminar UCL

3 august: tragerea la sorţi pentru play-off-ul din Champions League

4-5 august şi 11 august: meciurile din turul 3 preliminar din UCL

18-19 august şi 25-26 august: meciurile din play-off UCL

27 august: tragerea la sorţi pentru faza principală din Champions League

Cu cine joacă Universitatea Craiova în preliminariile Champions League în fiecare tur

De ce este crucial statutul de cap de serie în preliminarii? Universitatea Craiova evită echipe puternice în cazul în care va reuşi să se poziţioneze în urna „favoritelor”. FANATIK vă prezintă o proiecţie a Universităţii Craiova în preliminariile Champions League şi a adversarilor pe care îi poate întâlni în fiecare dintre situaţii.

ADVERTISEMENT

Adversari Universitatea Craiova (cap de serie) în turul 1 preliminar UCL:

Inter Clube D’Escaldes

Levski Sofia

Ararat Armenia

Differdange

Sabah

Zalgiris Kaunas

Sutjeska

Gyor

Iberia

Egnatia

Floriana

Tre Fiori

Vardar

Vitebsk

Adversari Universitatea Craiova (nu e cap de serie) în turul 2 preliminar UCL:

Steaua Roşie Belgrad

Dinamo Zagreb

Slovan Bratislava

Lech Poznan

Celje

Omonia Nicosia

Shamrock Rovers

KuPS Kuopio

Drita

Lincoln Red Imps

Borak Banja Luka

Turul 3 preliminar

Adversari dacă U Craiova nu e cap de serie:

Steaua Roşie Belgrad

Dinamo Zagreb

Slovan Bratislava

Lech Poznan

Celje

Adversari dacă U Craiova e cap de serie:

Hapoel Beer Sheva

KuPS Kuopio

Drita

Lincoln Red Imps

Borac Banja Luka

Play-off Champions League

Adversari dacă U Craiova nu e cap de serie:

AEK Atena

Celje

Omonia Nicosia

Lask Linz

Viking Stavanger

Adversari dacă U Craiova este cap de serie:

Steaua Roşie Belgrad

Dinamo Zagreb

Celtic

Slovan Bratislava

Lech Poznan

Urna capilor de serie este foarte puternică, iar dacă Universitatea Craiova ar întâlni nume ca Slovan Bratislava sau Lech Poznan mai devreme în competiţie şi ar reuşi să le elimine, cel puţin în turul 3 sau în play-off ar putea avea parte de adversari mai facili, pentru că în dueluri cu Steaua Roşie Belgrad, Dinamo Zagreb sau Celtic ar avea cu siguranţă o şansă foarte redusă. Acelaşi lucru este valabil şi pentru celelalte echipe româneşti în cupele europene, şi Conference League.

ADVERTISEMENT

De ce ar fi adversari abordabili Slovan Bratislava sau Lech Poznan

Slovan Bratislava şi Lech Poznan sunt consideraţi cei mai abordabili adversari cu coeficient de favorite în play-off-ul Champions League pentru Universitatea Craiova. Chiar şi aşa, oricare dintre aceste formaţii ar porni ca favorită într-un duel cu oltenii, dar diferenţa ar fi mult mai mică decât duelurile cu celelalte formaţii din această fază a preliminariilor.

Slovan Bratislava a avut un sezon istoric în 2024-2025 când a reuşit să se califice în faza principală din Champions League. Echipa a trecut de toate cele patru tururi preliminare şi le-a eliminat pe Struga (Macedonia de Nord), Celje (Slovenia), APOEL Nicosia (Cipru) și pe Midtjylland (Danemarca) în play-off. În faza ligii a înregistrat înfrângeri pe linie. În stagiunea care stă să se încheie, 2025-2026, Slovan şi-a început parcursul din turul doi preliminar. A trecut de Zrinjski, dar a fost eliminată în turul trei de Kairat Almaty. După această eliminare, Slovan a continuat în Europa League, acolo unde a fost eliminată de Young Boys, în play-off, fiind în faza principală din Conference, ca Universitatea Craiova, unde a încheiat sub olteni, pe locul 29 din 36.

Lech Poznan a lipsit din cupele europene în sezonul 2024-2025. Pe plan intern, polonezii au încheiat pe 5 şi au rămas în afara Europei. Un sezon mai târziu echipa a câştigat campionatul şi a început în turul 2 preliminar. Polonezii au eliminat Breidablik, iar în turul 3 preliminar au fost eliminaţi de Steaua Roşie Belgrad. În play-off-ul Europa League au fost eliminaţi de Genk şi au ajuns în Conference. Lech a încheiat pe locul 11 şi apoi a trecut în play-off de KuPS Kuopio, fiind eliminată de Şahtar Doneţk, în optimile de finală.