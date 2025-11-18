Scenariu fabulos pentru Cristi Chivu înainte de „Derby della Madonnina”: „Aș semna imediat în locul său!”

ADVERTISEMENT

Imediat după pauza internațională, pe Cristi Chivu îl așteaptă un derby „de foc”. Echipa antrenată de Cristi Chivu va întâlni AC Milan, iar în cazul unei victorii s-ar desprinde în clasament. Cosmin Contra, fost jucător al „diavolilor milanezi”, dar și fost coleg cu Cristi Chivu la națională, a vorbit despre această întâlnire cu mai puțin de o săptămână înainte de fluierul de start.

Cosmin Contra a răspuns fără să stea pe gânduri înainte de Derby della Madonnina: „Aș semna imediat”

Pauza competițională destinată meciurilor internaționale a găsit-o pe Interul lui Cristian Chivu pe primul loc în Serie A și pe locul al treilea în Champions League, la egalitate de puncte cu prima poziție, ocupată de Arsenal. În doar câteva zile, antrenorul român este așteptat să dea un nou test pe banca nerazzurrilor. El va disputa primul „Derby della Madonnina” din calitate de antrenor al lui Inter Milano, iar duelul este mult mai interesant întrucât ambele echipe se află pe podium, la o distanță de două puncte.

Cosmin Contra, fost jucător la AC Milan între anii 2001 și 2002, dar și fost coleg cu Cristi Chivu la naționala României, a vorbit pentru Gazzetta dello Sport cu câteva zile înainte de marele eveniment și a analizat situația tehnicianului român pe banca italienilor. Fostul fundaș dreapta și este sigur că antrenorul nerazzurrilor ar semna imediat să câștige ambele competiții încă de la primul sezon.

„Cristi îmi este prieten și îi urez toate cele bune. Am jucat împreună la echipa națională, ne știm de multă vreme și ținem legătura. A sosit la Inter în iunie, înainte de Mondialul Cluburilor, și a trebuit să facă totul rapid. Nu i-a fost simplu la început, dar a reușit ulterior o serie excelentă de victorii, care au dus-o pe Inter pe primul loc atât în campionat, cât și în Champions League. Mai bine de atât nu se putea

Clasamentul de acum spune că acesta este un derby de titlu. Cred că Inter și Milan pot lupta până la final pentru campionat. A trecut ceva timp de când s-a întâmplat ultima dată asta și mi se pare fascinant. Titlul la Milan și Champions League la Inter? Aș semna imediat! Și Chivu ar face la fel”, a spus Cosmin Contra, conform

Când se joacă Inter Milano – AC Milan, cel mai important meci al lui Cristi Chivu de până acum

Deși a mai jucat meciuri cu Juventus, Lazio, Roma, dar și meciuri fosta sa echipă, derby-ul contra lui AC Milan este de departe cel mai important din mandatul său de antrenor al lui Inter de până acum.

Partida se apropie cu pași repezi, iar fluierul de start în derby-ul orașului Milano va avea loc duminică, 23 noiembrie, de la ora 21:45. Stadionul „Giuseppe Meazza” va găzdui 80.000 de suporteri ai celor două echipe, cu Inter ca formație gazdă.

Cum arată situația în clasament înainte de Inter – AC Milan

Următoarea perioadă în Serie A va fi foarte importantă pentru Interul lui Cristi Chivu. Două victorii în următoarele două etape ar fi perfecte pentru liderul la zi al campionatului italian, întrucât în această etapă întâlnește AC Milan, în timp ce în runda cu numărul 13, AS Roma și Napoli, celelalte două contracandidate la titlu din acest moment, se întâlnesc în meci direct, iar clasamentul s-ar putea „rupe”.

Înainte de etapa a 12-a, primele cinci locuri sunt despărțite de o distanță de doar cinci puncte. Inter și AS Roma au 24 de puncte, AC Milan și Napoli au ambele câte 22 de puncte, în timp ce Bologna, care pare să aibă un nou sezon de excepție în Serie A, a adunat deja 21 de puncte în 11 etape.