Scenariu halucinant după ce Răzvan Burleanu a obținut un nou mandat la FRF. Mititelu e convins că alegerile vor fi anulate!

Adrian Mititelu, care a fost la , a fost protagonistul unor momente care au captat atenția tuturor, iar patronul de la FCU Craiova 1948 a ținut capul de afiș și după ce a plecat de la alegeri.

Adrian Mititelu anunță că alegerile FRF sunt ilegale

Omul de afaceri spune că Răzvan Burleanu va servi un nou mandat ilegal, asta pentru că majoritatea cluburilor nu sunt afiliate și nu au drept de vot, chiar dacă fac asta.

„Ei nu au drept de vot, dar ei votează pentru că sunt invitați să voteze. Doar 12 cluburi (n.r. – se referă la cele care erau afiliate în 2002 și sunt încă active) aveau azi drept de vot, printre care și clubul pe care îl reprezint eu, chiar dacă nu este în competiție. Așa este legea, nu am făcut-o eu. Nu pot vota decât membrii afiliați. Acei oameni nu sunt membri afiliați. Numai că el se grăbește și speră că în continuare îl va proteja justiția.

Dar vă spun că nu va trece. Tot ce este aici este ilegal, pentru că este votat de oameni care nu au drept de vot. Este o situație hilară! Înalta Curte a spus, nu eu, că orice drept de vot curge din momentul în care te înscrii la Tribunal. Până atunci nu ai drept de vot! A fost ales 3 mandate de unii care n-aveau drept de vot. Sunt în instanță aceste acțiuni, prin care să se constate nulitatea acestor mandate. Dar merge greu, pentru că judecătorii se feresc să dea verdictul.”, a spus Adrian Mititelu.

Acuzații dure aduse de Adrian Mititelu după ce a fost la FRF

Adrian Mititelu (58 de ani) reclamă problemele din justiție care au permis ca FRF să funcționeze ilegal și-l critică pe Răzvan Burleanu.

„Amână cauza, iar ei profită de aceste breșe din justiție, de o justiție coruptă. Vă dau cuvântul de onoare că nu spun aberații; sunt lucruri reale! Se întâmplă lucruri nemaiîntâlnite într-o țară europeană. O grupare a pus mâna pe fotbal și l-a acaparat. Nu vor să-l dea! Amintiți-vă, acum 12 ani era promotorul a maximum două mandate. E la al patrulea și vine și spune că Statutul îi permite.

Peste doi ani îl va modifica din nou. Au acaparat fotbalul, nu mai are nicio rușine. A dat de gustul puterii, dar cu toate pilele lor din justiție, sunt convins că nu va trece în instanță acest mandat. Țineți minte ce v-am zis. Adunarea asta va fi anulată!”, a mai spus Adrian Mititelu.

Răzvan Burleanu este reales în fruntea FRF

Răzvan Burleanu a avut un singur contracandidat la șefia FRF; pe Ilie Drăgan. Chiar dacă nu mulți se așteptau, tensiunea a erupt în cele din urmă și a adus la niște imagini nedorite, în care oamenii de la securitate au fost nevoiți să intervină.

a fost, însă, o victorie la pas, fiind votat de 258 de cluburi, în timp ce Ilie Drăgan a primit 5 voturi. Vechiul și noul președinte FRF a anunțat că acesta va fi ultimul său mandat și că nu va mai candida în viitor, pentru că așa este regulamentul.