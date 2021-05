Scenariu halucinant în Anglia! Un portar a înscris trei goluri într-un meci de cupă, dar echipa lui a fost eliminată

Jordan Holt, portarul unei echipe de amatori din York, Wigginnton Grasshopper FC, poate candida la titlul de cel mai ghinionist fotbalist al anului. A marcat trei goluri într-un meci de cupă, dar echipa lui a fost eliminată.

Ineditul eveniment s-a petrecut la sfârșitul acestei săptămâni într-un meci contând pentru fazele regionale ale Cupei Angliei.

Wigginnton Grasshopper a întâlnit-o pe Yarm and Eaglescliffe într-un meci care avea să se încheie într-o notă de dramatism cum rar se întâlnește pe terenurile de fotbal.

Portarul a marcat două goluri care au trimis meciul în prelungiri

Wigginnton Grasshopper era condusă cu scorul de 2-0 când meciul contra formație Yarm and Eaglescliffe a intrat în minutele adiționale.

Nemaiavând nimic de pierdut, goalkeeper-ul celor de la Grasshoppers a urcat în careul advers la un corner, s-a înălțat peste apărători și a marcat golul de 1-2, în minutul 91.

Același Jordan Holt a repetat isprava două minute mai târziu, restabilind egalitatea și trimițând meciul în prelungiri.

Pentru portarul de 27 de ani, care în timpul junioratului evolua ca și mijlocaș central, acestea au fost primele goluri din ”carieră”.

A înscris și la lovituri de departajare, dar tot a fost eliminat

Jordan Holt putea să fie eroul zilei nu doar în Anglia, ci în lumea întreagă dacă echipa lui, Wigginnton Grasshopper reușea să se califice în următoarea etapă a Cupei Angliei.

Portarul de 27 de ani care a înscris în minutele adiționale și și-a ajuta echipa să intre în prelungiri, și-a demonstra instinctul de marcator și la loviturile de departajare.

A marcat al treilea gol al său în meciul cu Yarm and Eaglescliffe, de la punctul cu var, dar echipa lui avea să fie eliminată dramatic, notează The Sun.

”A fost unul dintre acele jocuri în care am crezut că ’azi este ziua mea’. Ne-am dorit să ne calificăm și am făcut tot ce am putut. Sper doar ca băieții să nu aștepte asta de la mine în fiecare meci”, a declarat plin de umor la finalul meciului Jordan Hott, pentru sursa citată.