Dinamo a început cu stângul anul 2024, fiind învinsă de . “Câinii” rămân penultimii în clasament şi în actuala stagiune au obţinut victorii doar cu Botoşani şi Voluntari, tur-retur.

Scenariu horror pentru Dinamo: “Dacă retrogradăm, iar o să rămânem cu 6-7 jucători”

Dragoş Sterpu, fostul preşedinte al DDB Spania, , a vorbit la FANATIK SUPERLIGA despre şansele echipei de a scăpa de retrogradare:

ADVERTISEMENT

“Am văzut că s-a vorbit cu Ghezalli. N-a arătat nimic, este zero. Dar şi zero ăla e mai bun decât nimic. O echipă de fotbal are nevoie pe partea ofensivă de 4-5 jucători ofensivi plus rezerve. Noi avem trei cu toţii.

De când a venit Kopic, s-a văzut o îmbunătăţire în joc. Din păcate, fotbalul se joacă pe puncte şi noi nu avem puncte. Mă gândesc la orice, la orice este negru. În cazul unei înfrângeri cu Rapid şi Botoşaniul nu pierde la Sibiu, suntem ultimii.

ADVERTISEMENT

“Spaniolii nu veneau pe salarii. Erau plătiţi de Real Madrid. Doar cazare şi drum”

Imediat te gândeşti cum să pui două echipe sub tine, nu una. Am spus mai devreme de Andres şi Samu. Era foarte important să semneze pe un an şi jumătate. Iar ei să rămână şi în cazul unei retrogradări.

Nu păţim la fel ca la cealaltă retrogradare? Când au rămas 6-7 jucători? Spaniolii nu veneau pe salarii. Erau plătiţi de Real Madrid. Doar cazare şi drum. Era un acord. Copii au acceptat chiar şi să rămână în Liga 2.

ADVERTISEMENT

Este un amatorism. Ar fi trebuit să te gândeşti şi ce se va întâmpla în vară. Nu vei mai aşa mulţi bani. Sper ca CV-urile alea să vină cât mai repede posibil, să fie şi fotbalişti. Să îi bage repede în echipă.

Sau, ultima speranţă, o echipă din faţă să intre în faliment şi să avem două echipe retrogradate dinainte. Cu 6 puncte diferenţă după înjumătăţire este complicat”, a explicat Sterpu la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Dinamo joacă sâmbătă, de la ora 20:00, pe Arena Naţională, împotriva Rapidului. “Câinii” au pierdut în tur fără drept de apel, scor 0-4, într-un meci disputat în Giuleşti.

Liderul DDB Spania, SCENARIU HORROR pentru Dinamo