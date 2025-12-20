Sport

Scenariu incredibil într-o competiție de top a Europei! Cum a ajuns o echipă să găzduiască un meci la aproape 7000 de kilometri distanță de propria arenă

O echipă implicată într-o competiție importantă din Europa a „găzduit” o partidă la aproape 7000 de kilometri distanță de propria arenă. Cum s-a ajuns în această situație.
Bogdan Mariș
20.12.2025 | 18:47
Scenariu incredibil intro competitie de top a Europei Cum a ajuns o echipa sa gazduiasca un meci la aproape 7000 de kilometri distanta de propria arena
ULTIMA ORĂ
O echipă implicată în Cupa Franței a găzduit un meci la aproape 7000 de kilometri distanță față de propria arenă. FOTO: ouest-france.fr
ADVERTISEMENT

În aceste zile se dispută partidele din turul al 9-lea al ediției 2025-2026 din Cupa Franței, ultima fază înainte de 16-imi. AS Gosier, formație din Guadelupa, un departament al Franței situat în Caraibe, a reușit să ajungă în această fază, unde a întâlnit o echipă din Ligue 1, Lorient. Cei de la Gosier au fost în postura de gazde, însă meciul s-a disputat aproape de Paris, așadar la o distanță de aproximativ 6700 de kilometri față de arena echipei.

O echipă implicată în Cupa Franței a găzduit un meci la aproape 7000 de kilometri de propria arenă

Partida dintre AS Gosier și Lorient s-a disputat pe stadionul „Robert Bobin”, arenă cu o capacitate de 18.850 de locuri, situată în comuna Boundofle, la aproximativ 27 de kilometri de Paris. Arena este folosită în mod normal de echipa feminină a clubului Paris FC.

ADVERTISEMENT

Formația din Guadelupa nu a putut găzdui partida pe propriul stadion, deoarece regulile competiției precizează că meciurile din această fază trebuie disputate pe teritoriul Franței. Din fericire pentru cei de la Gosier, cheltuielile cu deplasarea au fost acoperite de Federația Franceză de Fotbal, conform The Athletic.

AS Gosier, spulberată de Lorient

Deplasarea lungă și diferența uriașă de valoare și-au spus cuvântul în partida din Cupa Franței, iar cei de la Gosier au fost spulberați de Lorient, scor 7-0. Gazdele au condus cu 5-0 încă de la pauză: internaționalul senegalez Bamba Dieng a reușit un hat-trick, celelalte goluri fiind semnate de Mohamed Bamba și Dermane Karim. În partea secundă, Bamba a realizat „dubla”, scorul final fiind stabilit de Trevan Sanusi.

ADVERTISEMENT
VIDEO De ce s-au bătut două femei la Timișoara: un influencer din campania...
Digi24.ro
VIDEO De ce s-au bătut două femei la Timișoara: un influencer din campania lui Călin Georgescu, în mijlocul scandalului

În mare măsură, echipa celor de la Gosier a fost formată din fotbaliști amatori, singurul nume din lot care ar putea fi cunoscut fanilor din Europa fiind Claudio Beauvue (37 de ani). Acesta a strâns pe parcursul carierei peste 200 de meciuri în Ligue 1 și La Liga, evoluând pentru formații precum Olympique Lyon, Celta Vigo, Deportivo la Coruna sau Guingamp.

ADVERTISEMENT
Cristiano Ronaldo arată așa la 40 de ani și are șase mese pe...
Digisport.ro
Cristiano Ronaldo arată așa la 40 de ani și are șase mese pe zi! Ce nu consumă niciodată și alimentul ”magic” din dietă
Alex Stoian, viitorul transfer uriaş pentru FCSB?! Giovanni Becali a dat verdictul: “Poate...
Fanatik
Alex Stoian, viitorul transfer uriaş pentru FCSB?! Giovanni Becali a dat verdictul: “Poate să devină o piesă importantă”
„Câți bani îți dau ăia?”. A semnat cu Dinamo fără să citească contractul:...
Fanatik
„Câți bani îți dau ăia?”. A semnat cu Dinamo fără să citească contractul: „După două zile m-a întrebat tata. Pluteam efectiv!”
Claudiu Răducanu, atac neașteptat din raiul milionarilor: ”Pentru cei care nu pot dormi...
Fanatik
Claudiu Răducanu, atac neașteptat din raiul milionarilor: ”Pentru cei care nu pot dormi noaptea…”
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Singurul român care l-a învins pe Anthony Joshua, dezgustat de meciul britanicului cu...
iamsport.ro
Singurul român care l-a învins pe Anthony Joshua, dezgustat de meciul britanicului cu Jake Paul: 'Despre asta a fost vorba! Nimic altceva'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!