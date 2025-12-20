Scenariu incredibil într-o competiție de top a Europei! Cum a ajuns o echipă să găzduiască un meci la aproape 7000 de kilometri distanță de propria arenă

ADVERTISEMENT

În aceste zile se dispută partidele din turul al 9-lea al ediției 2025-2026 din Cupa Franței, ultima fază înainte de 16-imi. AS Gosier, formație din Guadelupa, un departament al Franței situat în Caraibe, a reușit să ajungă în această fază, unde a întâlnit o echipă din Ligue 1, Lorient. Cei de la Gosier au fost în postura de gazde, însă meciul s-a disputat aproape de Paris, așadar la o distanță de aproximativ 6700 de kilometri față de arena echipei.

O echipă implicată în Cupa Franței a găzduit un meci la aproape 7000 de kilometri de propria arenă

Partida dintre AS Gosier și Lorient s-a disputat pe stadionul „Robert Bobin”, arenă cu o capacitate de 18.850 de locuri, situată în comuna Boundofle, la aproximativ 27 de kilometri de Paris. Arena este folosită în mod normal de echipa feminină a clubului Paris FC.

Formația din Guadelupa nu a putut găzdui partida pe propriul stadion, deoarece regulile competiției precizează că meciurile din această fază trebuie disputate pe teritoriul Franței. Din fericire pentru cei de la Gosier, cheltuielile cu deplasarea au fost acoperite de Federația Franceză de Fotbal, conform .

AS Gosier, spulberată de Lorient

Deplasarea lungă și diferența uriașă de valoare și-au spus cuvântul în partida din Cupa Franței, iar cei de la Gosier au fost spulberați de Lorient, scor 7-0. Gazdele au condus cu 5-0 încă de la pauză: internaționalul senegalez Bamba Dieng a reușit un hat-trick, celelalte goluri fiind semnate de Mohamed Bamba și Dermane Karim. În partea secundă, Bamba a realizat „dubla”, scorul final fiind stabilit de Trevan Sanusi.

În mare măsură, echipa celor de la Gosier a fost formată din fotbaliști amatori, singurul nume din lot care ar putea fi cunoscut fanilor din Europa fiind Claudio Beauvue (37 de ani). Acesta a strâns pe parcursul carierei peste 200 de meciuri în Ligue 1 și La Liga, evoluând pentru formații precum , , Deportivo la Coruna sau Guingamp.