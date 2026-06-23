Scenariu incredibil la Cupa Mondială! Urmează să se joace meciul pe care nimeni nu vrea să îl câştige

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Meciul dintre Algeria și Austria din a 3-a etapă a fazei grupelor de la Campionatul Mondial va fi unul special din două motive. Naționala africană are niște polițe vechi de plătit austriecilor, însă dacă vor învinge vor ajunge în ghearele Spaniei încă din șaisprezecimile de finală.

Algeria – Austria, meciul cu două tăișuri! De ce niciuna dintre cele două echipe nu își dorește victoria

Cu o etapă înainte de final, Grupa J are deja o câștigătoare, fiind vorba despre Argentina. iar Lionel Scaloni va folosi, cel mai probabil, jucători de rezervă în meciul cu Iordania. În cealaltă partidă, Algeria și Austria se luptă pentru locul 2 și 3, iar o remiză le-ar califica pe ambele mai departe.

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Oricare dintre cele două echipe ar câștiga partida și-ar asigura locul al doilea. Această poziție va aduce un duel direct cu câștigătoarea din Grupa H, care se așteaptă să fie Spania. În schimb, care nu mai poate fi alta în afară de Statele Unite ale Americii.

Prin urmare, meciul va fi extrem de interesant, întrucât nimeni nu și-ar dori un duel cu Spania în locul unuia cu Statele Unite ale Americii, cu toate că țara gazdă a făcut jocuri bune până în acest moment. Meciul ar putea căpăta o desfășurare nedorită la turneul final, în care niciuna dintre echipe să nu atace și să paseze la nesfârșit în propria jumătate. Interesant este faptul că Austria a mai fost implicată într-un astfel de meci, iar Algeria a fost atunci victima partidei care a fost denumită „Rușinea de la Gijon”.

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Ce este, de fapt, „Rușinea de la Gijon”? Algeria ar putea risca un duel cu Spania doar pentru a-și lua revanșa contra Austriei

Dacă vreodată ați auzit de „Rușinea de la Gijon”, trebuie să știți că este vorba despre un meci de fotbal din timpul Campionatului Mondial din 1982, găzduit de Spania. În acea perioadă, ultimele meciuri din grupă nu se jucau în același timp, însă acesta a fost momentul în care a fost implementată regula ce se folosește până în zilele noastre.

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Într-o grupă formată din Chile, Algeria, Germania de Vest și Austria, algerienii disputaseră ultima partidă și aveau 4 puncte, după două victorii (n.r. – la acea vreme se câștigau 2 puncte la victorie). Golaverajul lor era 0, iar celelalte două componente știau clar ce rezultat trebuie să se întâmple în meciul lor direct în așa fel încât ambele să meargă mai departe.

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Germania trebuie neapărat să câștige, însă Austria nu trebuie să piardă prea drastic, întrucât ar fi căzut sub Algeria din cauza golaverajului. Hrubesch a marcat rapid în meci, în minutul 10, după care partida dintre cele două s-a transformat într-o tragere de timp evidentă și astfel cele două au mers mai departe, iar Algeria a fost eliminată deși obținuse două victorii. După 44 de ani, africanii au șansa să își ia revanșa într-un meci direct contra austriecilor, însă o victorie ar însemna un duel cu Spania. Practic, Algeria și-ar săpa singură groapa dacă va vrea să se revanșeze pentru nedreptatea care i s-a făcut în anul 1982.