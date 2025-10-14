Scenariu neașteptat pentru Primăria Capitalei. Ce strategii pregătește PSD în cazul unei alianțe PNL și USR. ”Este forțat să părăsească guvernarea”

Scenariu surprinzător la Primăria Capitalei! Postul rămas vacant după plecarea lui Nicușor Dan provoacă frământări în coaliție. Analistul Cristian Pîrvulescu susține că PSD se vede prins între tensiuni interne și jocurile strategice ale PNL și USR.

ADVERTISEMENT

Cine va candida pentru conducerea Bucureștiului după plecarea lui Nicușor Dan?

Conducerea Primăriei Capitalei a devenit un subiect tot mai dezbătut în spațiul public. După , postul de primar general a rămas vacant, declanșând o serie de discuții și scenarii politice privind viitorul administrației bucureștene. Până la organizarea alegerilor, atribuțiile de primar general sunt exercitate de Stelian Bujduveanu, desemnat primar interimar.

Una dintre marile dileme este dacă partidele aflate la guvernare vor reuși să aibă un candidat comun pentru acest post, pentru a evita fragmentarea votului. Sebastian Burduja (PNL) a insistat asupra ideii unei candidaturi unice din partea coaliției, vorbind despre riscul ca, în lipsa acesteia, blocul pro-european să piardă din teren. În același timp, social-democrații nu exclud varianta susținerii propriului candidat, în funcție de rezultatele sondajelor interne și de negocierile din coaliție.

ADVERTISEMENT

Se vor înțelege PSD și PNL asupra unui candidat unic la Primăria Capitalei?

Printre numele vehiculate în ultimele zile se numără actualul primar interimar, Stelian Bujduveanu, care nu a exclus posibilitatea de a candida, dar a precizat că „decizia va depinde de sprijinul politic și de calendarul alegerilor”. Alte opțiuni discutate în spațiul public sunt Daniel Băluță, primarul Sectorului 4, și Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6, ambii considerați potențiali candidați cu experiență administrativă.

Deocamdată, Guvernul nu a stabilit o dată clară pentru alegerile parțiale din București, însă surse politice vorbesc despre posibilitatea organizării scrutinului la începutul anului viitor.

ADVERTISEMENT

Ar putea pierde PSD guvernarea din cauza Primăriei Capitalei?

Situația politică din coaliției de guvernare. Analistul politic Cristian Pîrvulescu atrage atenția că o eventuală înțelegere între PNL și USR pentru susținerea unui candidat comun ar putea avea consecințe majore asupra stabilității guvernului prin excluderea PSD-ului.

ADVERTISEMENT

„În ceea ce privește primăria, dacă va exista un candidat unic PNL-USR, PSD nu mai poate rămâne la guvernare. Este forțat să părăsească guvernarea, pentru că este o acțiune directă împotriva partidului. Or, majoritatea depinde de PSD, iar PSD transmite foarte clar inițiative din Parlament că poate să facă acest lucru, sprijinind eventual din opoziție.

Mingea este în terenul PNL. Există o intenție clară a PNL și USR de a face o fuziune, după experimentul din București, dar PSD nu poate vedea asta cu seninătate sau va încearcă să o împiedice”, a declarat Cristian Pîrvulescu, pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Se pregătește o alianță surpriză între PNL și USR?

Pîrvulescu a menționat o posibilă apropiere între PNL și USR, subliniind nu este întâmplătoare, ci face parte dintr-o strategie politică mai amplă, care ar putea schimba echilibrul de forțe din actuala coaliție.

„Pentru PSD, spre exemplu, situația este foarte complicată în acest moment. Riscă să piardă lideri locali în favoarea AUR. În egală măsură și PNL simte că situația devine tensionată. USR încearcă să se poziționeze, urmărindu-și interesele: constituirea și întărirea unui partid prezidențial, eventual prin fuziunea după alegerile de la București, cu PNL.

Aceste confruntări sunt normale, mai ales că PSD nu a avut congresul. Nu s-au rezolvat încă problemele interne, nu se știe în ce direcție va merge, și atunci tensiunea crește și mai mult, și în interiorul partidului, și în coaliția. Asta nu înseamnă că coaliția se rupe, dar imaginea coaliției, care și așa n-a fost extraordinară, este grav afectată”, a mai punctat politologul.

Politicile actualei coaliții reduc puterea de cumpărare a românilor?

Pe lângă tensiunile politice legate de Primăria Capitalei și de posibilele fuziuni între partide, politologul Cristian Pîrvulescu atrage atenția și asupra impactului politicilor guvernamentale asupra economiei și prestigiului României.

„Ne afectează deja politicile guvernului cât se poate de mult. Gândiți-vă că România era alături de Slovacia și puțin în spatele Poloniei în ceea ce privește raportul PIB individual. Însă, aceste politici scad foarte mult puterea de cumpărare.

În momentul de față, de fapt, România a pierdut prestigiul pe care-l avea înainte. Asta s-a întâmplat deja de anul trecut, când erorile coaliției au fost grave. România era un factor de coerență și de politică liberală, dar a devenit unul din statele iliberale cu politice neoliberale”, a precizat, în final, Pîrvulescu, pentru FANATIK.

De ce Guvernul nu organizează alegerile pentru Primăria Capitalei?

De aproape cinci luni, Guvernul României nu respectă prevederile legale privind organizarea alegerilor pentru Primăria Capitalei. Postul ocupat anterior de Nicușor Dan a rămas vacant încă din mai 2025. Legea prevede că autoritățile centrale sunt obligate să organizeze scrutinul în maximum 90 de zile de la ordinul prefectului.

Stabilirea datei alegerilor se face prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Afacerilor Interne și a Autorității Electorale Permanente. Aceasta include și calendarul acțiunilor, precum și cheltuielile necesare pregătirii și desfășurării în bune condiții a scrutinului.

Potrivit legii, data alegerilor se stabilește prin hotărâre a Guvernului cu cel puțin 75 de zile înaintea votării. În cazul alegerilor parțiale, prevăzute de Legea nr. 215/2001 și de Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, data scrutinului se stabilește cu cel puțin 35 de zile înaintea votului.

În această situație, termenele prevăzute de lege, cu excepția celor de 24 de ore, se reduc la jumătate. Dacă reducerea generează fracțiuni de zile egale sau mai mari de 12 ore, acestea se rotunjesc în plus; fracțiunile mai mici de 12 ore nu se iau în calcul. Alegerile au loc într-o singură zi, care poate fi numai duminica.