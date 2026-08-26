Sport
Betano sponsor oficial Europa League si Conference League

Scenariu nebun în Europa League! Universitatea Craiova ar putea juca pe Giulești

Un scenariu de-a dreptul nebun s-ar putea întâmpla dacă Universitatea Craiova va trece de Ararat-Armenia în play-off-ul Europa League. Oltenii pot merge pe Giulești
Ciprian Păvăleanu
26.08.2026 | 10:30
Scenariu nebun in Europa League Universitatea Craiova ar putea juca pe Giulesti
ULTIMA ORĂ
Universitatea Craiova poate juca pe Giulești în Europa League. Foto: Colaj FANATIK
ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova este la un pas de o performanță istorică, aceea de a se califica în faza principală din UEFA Europa League. Dacă o va depăși pe Ararat-Armenia în returul de la Erevan, oltenii pot aduce echipe de top în Bănie, precum Juventus, AC Milan sau Bayer Leverkusen, însă ar putea avea loc un scenariu cel puțin ciudat.

Universitatea Craiova poate juca pe Giulești în Europa League

Echipa lui Filipe Coelho va afla joi seară dacă va obține calificarea în UEFA Europa League, însă israelienii de la Hapoel Beer Sheva deja și-au aflat soarta. După ce au fost învinși de azerii de la Sabah în play-off-ul de Champions League, Beer Sheva va merge în Europa League, însă meciurile și le va juca pe stadion neutru.

ADVERTISEMENT

Arena alesă de israelieni, pe care au jucat și play-off-ul, este stadionul din Giulești, iar în cazul în care oltenii s-ar califica la rândul lor în Europa League atunci ar putea juca contra lui Hapoel Beer Sheva în deplasare, în România, pe Giulești.

Hapoel Beer Sheva este o veche cunoștință a Universității Craiova

Hapoel Beer Sheva și Universitatea Craiova s-au mai întâlnit în trecut, în play-off-ul UEFA Conference League. Oltenii, conduși de Mirel Rădoi, au pierdut atunci la loviturile de departajare calificarea în grupe. După meciul de pe Giulești, Beer Sheva a câștigat cu 2-1 și avea prima șansă la calificare contra lui Sabah.

ADVERTISEMENT
Un politician vrea să organizeze o petrecere cu sex chiar în sediul primăriei
Digi24.ro
Un politician vrea să organizeze o petrecere cu sex chiar în sediul primăriei

În partida din deplasare, israelienii au condus de două ori pe tabelă, însă la final au pierdut cu 2-3, iar golul ce a trimis meciul în prelungiri a fost marcat în minutul 90+4. În prelungiri, Istvan Kovacs a arătat al doilea cartonaș galben pentru doi fotbaliști ai lui Hapoel, iar azerii au mai înscris de două ori, calificându-se astfel în premieră în Champions League. Oltenii i-ar putea întâlni din nou în acest sezon și să se răzbune pentru pierderea calificării din urmă cu 5 ani.

ADVERTISEMENT
Ce dezastru: a șasea oară OUT din preliminariile UEFA Champions League! Aveau 99%...
Digisport.ro
Ce dezastru: a șasea oară OUT din preliminariile UEFA Champions League! Aveau 99% șanse de calificare
Doliu în sportul românesc. A murit un nume care a scris istorie
Fanatik
Doliu în sportul românesc. A murit un nume care a scris istorie
Concurența lui Daniel Bîrligea la Frosinone. Ce șanse are atacantul român să fie...
Fanatik
Concurența lui Daniel Bîrligea la Frosinone. Ce șanse are atacantul român să fie titular în Serie A?
Ce nebunie! Cristiano Ronaldo, schimbat la pauză. E ireal ce s-a întâmplat după
Fanatik
Ce nebunie! Cristiano Ronaldo, schimbat la pauză. E ireal ce s-a întâmplat după
Tags:
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
Parteneri
I-au găsit înlocuitor lui Oprița după ce acesta s-a răzgândit. Bombă: Săpunaru a...
iamsport.ro
I-au găsit înlocuitor lui Oprița după ce acesta s-a răzgândit. Bombă: Săpunaru a fost ofertat și el
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!