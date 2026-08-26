Scenariu nebun în Europa League! Universitatea Craiova ar putea juca pe Giulești

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Universitatea Craiova este la un pas de o performanță istorică, aceea de a se califica în faza principală din UEFA Europa League. Dacă o va depăși pe Ararat-Armenia în returul de la Erevan, oltenii pot aduce echipe de top în Bănie, precum Juventus, AC Milan sau Bayer Leverkusen, însă ar putea avea loc un scenariu cel puțin ciudat.

Universitatea Craiova poate juca pe Giulești în Europa League

Echipa lui Filipe Coelho va afla joi seară dacă va obține calificarea în UEFA Europa League, însă israelienii de la Hapoel Beer Sheva deja și-au aflat soarta. După ce au fost învinși de azerii de la Sabah în play-off-ul de Champions League, Beer Sheva va merge în Europa League, însă meciurile și le va juca pe stadion neutru.

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iar în cazul în care oltenii s-ar califica la rândul lor în Europa League atunci ar putea juca contra lui Hapoel Beer Sheva în deplasare, în România, pe Giulești.

Hapoel Beer Sheva este o veche cunoștință a Universității Craiova

Hapoel Beer Sheva și Universitatea Craiova s-au mai întâlnit în trecut, în play-off-ul UEFA Conference League. Oltenii, conduși de Mirel Rădoi, au pierdut atunci la loviturile de departajare calificarea în grupe. După meciul de pe Giulești, Beer Sheva a câștigat cu 2-1 și avea prima șansă la calificare contra lui Sabah.

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În partida din deplasare, israelienii au condus de două ori pe tabelă, însă la final au pierdut cu 2-3, iar golul ce a trimis meciul în prelungiri a fost marcat în minutul 90+4. În prelungiri, iar azerii au mai înscris de două ori, calificându-se astfel în premieră în Champions League. Oltenii i-ar putea întâlni din nou în acest sezon și să se răzbune pentru pierderea calificării din urmă cu 5 ani.