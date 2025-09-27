Scenariu neverosimil în meciul weekendului din Europa! La pauză era 5-0, însă ce a urmat e de domeniul SF-ului

Borussia Monchengladbach și Eintracht Frankfurt s-au înfruntat în etapa a 5-a din Bundesliga, iar partida a avut o desfășurare fabuloasă. Oaspeții s-au impus cu un uluitor 6-4, iar modul în care s-au înscris golurile este absolut incredibil.

Spectacol total în Bundesliga! Meci cu 10 goluri între Borussia Monchengladbach și Eintracht Frankfurt

Eintracht Frankfurt se pregătește pentru meciul de contra lui , iar trupa pregătită de Dino Toppmoller va avea un moral excelent după ce s-a impus pe terenul Borussiei Monchengladbach în campionat. Oaspeții au început excelent și conduceau cu 2-0 după primul sfert de oră, odată cu reușitele semnate de Robin Koch și Ansgar Knauff.

La pauză, tabela arăta un uluitor 0-5, Jonathan Burkardt, Fares Chaibi și Can Uzun punctând pentru Frankfurt. În startul reprizei secunde, Koch a făcut „dubla” și diferența era de șase goluri, însă gazdele nu au cedat și au reușit să marcheze nu mai puțin de patru goluri în ultima jumătate de oră.

Jens Castrop, Haris Tabakovic, Yannik Engelhardt și Grant-Leon Ranos au înscris pentru Borussia Monchenglabach, care, în ciuda înfrângerii, a încheiat partida într-un mod pozitiv. După acest rezultat, gazdele rămân pe ultimul loc, cu doar 2 puncte, în timp ce Frankfurt are 9 puncte și ocupă momentan locul 4.

Recordul pentru cele mai multe goluri marcate într-un singur meci de Bundesliga rezistă în continuare

Chiar dacă au punctat de 10 ori, cele două formații nu au reușit să depășească recordul pentru cele mai multe goluri marcate într-un meci din Bundesliga. În istoria campionatului german există nu mai puțin de cinci partide în care s-au înscris 12 goluri, toate având loc în perioada 1963-1983.

Iată cele cinci meciuri din Bundesliga în care s-au înscris 12 goluri:

Borussia Monchengladbach – Borussia Dortmund 12-0 (sezonul 1977–78)

Borussia Dortmund – Arminia Bielefeld 11-1 (sezonul 1982–83)

Bayern Munchen – Borussia Dortmund 11-1 (sezonul 1971–72)

Borussia Dortmund – Kaiserslautern 9-3 (sezonul 1963–64)

FC Koln – Tennis Borussia Berlin 8-4 (sezonul 1976–77)