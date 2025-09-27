Sport

Scenariu neverosimil în meciul weekendului din Europa! La pauză era 5-0, însă ce a urmat e de domeniul SF-ului

Borussia Monchengladbach și Eintracht Frankfurt au oferit un spectacol incredibil în etapa a 5-a din Bundesliga. Meciul dintre cele două a avut o desfășurare uluitoare.
Bogdan Mariș
28.09.2025 | 00:57
Scenariu neverosimil in meciul weekendului din Europa La pauza era 50 insa ce a urmat e de domeniul SFului
ULTIMA ORĂ
Borussia Monchengladbach și Eintracht Frankfurt au oferit un meci absolut incredibil, cu 10 goluri. FOTO: Eintracht Frankfurt (X)

Borussia Monchengladbach și Eintracht Frankfurt s-au înfruntat în etapa a 5-a din Bundesliga, iar partida a avut o desfășurare fabuloasă. Oaspeții s-au impus cu un uluitor 6-4, iar modul în care s-au înscris golurile este absolut incredibil.

ADVERTISEMENT

Spectacol total în Bundesliga! Meci cu 10 goluri între Borussia Monchengladbach și Eintracht Frankfurt 

Eintracht Frankfurt se pregătește pentru meciul de Champions League contra lui Atletico Madrid, iar trupa pregătită de Dino Toppmoller va avea un moral excelent după ce s-a impus pe terenul Borussiei Monchengladbach în campionat. Oaspeții au început excelent și conduceau cu 2-0 după primul sfert de oră, odată cu reușitele semnate de Robin Koch și Ansgar Knauff.

La pauză, tabela arăta un uluitor 0-5, Jonathan Burkardt, Fares Chaibi și Can Uzun punctând pentru Frankfurt. În startul reprizei secunde, Koch a făcut „dubla” și diferența era de șase goluri, însă gazdele nu au cedat și au reușit să marcheze nu mai puțin de patru goluri în ultima jumătate de oră.

ADVERTISEMENT

Jens Castrop, Haris Tabakovic, Yannik Engelhardt și Grant-Leon Ranos au înscris pentru Borussia Monchenglabach, care, în ciuda înfrângerii, a încheiat partida într-un mod pozitiv. După acest rezultat, gazdele rămân pe ultimul loc, cu doar 2 puncte, în timp ce Frankfurt are 9 puncte și ocupă momentan locul 4.

Recordul pentru cele mai multe goluri marcate într-un singur meci de Bundesliga rezistă în continuare

Chiar dacă au punctat de 10 ori, cele două formații nu au reușit să depășească recordul pentru cele mai multe goluri marcate într-un meci din Bundesliga. În istoria campionatului german există nu mai puțin de cinci partide în care s-au înscris 12 goluri, toate având loc în perioada 1963-1983.

ADVERTISEMENT
Reacția lui Ponta după ce a fost păcălit de doi farsori ruși. „Credeam...
Digi24.ro
Reacția lui Ponta după ce a fost păcălit de doi farsori ruși. „Credeam că este evident”

Iată cele cinci meciuri din Bundesliga în care s-au înscris 12 goluri:

  • Borussia Monchengladbach – Borussia Dortmund 12-0 (sezonul 1977–78)
  • Borussia Dortmund – Arminia Bielefeld 11-1 (sezonul 1982–83)
  • Bayern Munchen – Borussia Dortmund 11-1 (sezonul 1971–72)
  • Borussia Dortmund – Kaiserslautern 9-3 (sezonul 1963–64)
  • FC Koln – Tennis Borussia Berlin 8-4 (sezonul 1976–77)
ADVERTISEMENT
E oficial: Eric Bicfalvi și-a găsit echipă! Surpriză de proporții
Digisport.ro
E oficial: Eric Bicfalvi și-a găsit echipă! Surpriză de proporții
Mihai Stoica, detalii halucinante, după ce Mihai Lixandru s-a operat de apendicită: „A...
Fanatik
Mihai Stoica, detalii halucinante, după ce Mihai Lixandru s-a operat de apendicită: „A venit mutilat complet”
Descătușare! Reacție genială a lui Cristi Chivu după al doilea succes la rând...
Fanatik
Descătușare! Reacție genială a lui Cristi Chivu după al doilea succes la rând cu Inter în Serie A! Ce a declarat tehnicianul român la finalul întâlnirii. Update
Victor Angelescu, dezvăluiri incredibile despre scandalul de la Ploiești: „Era familia unui fotbalist....
Fanatik
Victor Angelescu, dezvăluiri incredibile despre scandalul de la Ploiești: „Era familia unui fotbalist. S-au ofuscat cei de la Petrolul”
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Gigi Becali i-a oferit 'contract pe viață' fiului fostului antrenor de la FCSB:...
iamsport.ro
Gigi Becali i-a oferit 'contract pe viață' fiului fostului antrenor de la FCSB: 'Nu te las să pleci!'. E uluitor pentru ce echipă a ajuns să joace acum
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!