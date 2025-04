Scenariu pentru USR și Elena Lasconi, dincolo de animozități personale. „Ar fi o prostie imensă să nu apară ca salvatoare a lui Nicușor”

Sondajul Verifield, făcut la comanda lui Nicușor Dan și dat publicității de către acesta, a venit cu o serie de procente care, dintr-o anume perspectivă, îi convin de minune primarului Capitalei. Mai exact, clasarea sa pe poziția a trei, imediat în spatele lui Ponta, și procentele mici pentru Elena Lasconi, nu fac altceva decât să pună și mai multă presiune pe lidera USR de a ieși din cursa pentru Cotroceni. Ce va face USR rămâne însă de văzut.

Elena Lasconi, scoasă din cursa electorală

Cifrele sondajului publicat de Nicușor Dan, sondaj făcut chiar la comanda sa, par să îi servească de minune scopului său de moment, ieșirea din cursă a Elenei Lasconi și asigurarea sprijinului partidului în lupta strânsă pentru locul doi. Mai mult, pentru ca presiunea pe lidera USR să fie și mai mare, fostul premier PSD, demisionar în urma tragediei de la Colectiv.

ADVERTISEMENT

Sondajul, despre care multe voci din sistem au spus că este de încredere, a fost și răspunsul lui Nicușor Dan la o nouă serie de declarații dure ale Elenei Lasconi, care a spus despre acesta că nu are nicio șansă să ajungă în turul secund. „N-are nicio şansă să ajungă în turul doi. Eu mă susţin pe mine şi o să mă votez pe mine când ajung în turul doi. (…) Ăia care intră într-o competiţie şi strigă la ceilalţi să se retragă sunt nişte loseri. Eu am construcţie de câştigător, nimeni nu a dat doi bani pe mine anul trecut … Tot timpul făceau mişto de mine şi eu nu m-am lăsat copleşită de mizeriile făcute de sistem. Şi toată viaţa mea am îmbrăţişat subestimarea, pentru că asta m-a făcut mai puternică”, declara cu doar o zi înainte lidera USR.

Mai mult, deși au lipsit cuvintele dure, a lansat și . „Nu aş vrea să îmi dau eu cu părerea, să mă apuc să spun de ce a intrat el. E un pic inexplicabil că a intrat foarte repede”, a mai spus Lasconi.

ADVERTISEMENT

Poziția ei este oarecum de înțeles, în condițiile în care Nicușor Dan, care a beneficiat de susținerea deschisă a USR la Primăria Capitalei, atât cât a însemnat ea, s-a lansat imediat în cursa prezidențială, fără nicio consultare cu fostul său partid, ceea ce arată limitele care există în relația dintre Nicușor și USR. Acum, cu Nicușor Dan în cursa electorală atât Lasconi cât și partidul se află într-o poziție dificilă.

USR, între orgolii și calcule politice

Pe imaginea creată acum de sondajul Verifield, lupta pentru Cotroceni se duce în patru, iar lidera USR pare fără nicio șansă pentru turul doi. Mai mult, din cauza insistenței de a candida și de a nu negocia cu Nicușor, atât ea cât și partidul riscă să fie văzuți drept vinovați pentru eșecul în alegerile din mai al primarului capitalei. Este un scenariu în care USR riscă să-și piardă propriul electorat.

ADVERTISEMENT

„Din păcate, pentru partid, în perioada de după alegeri, un scenariu cu o finală Simion/Ponta e catastrofală, pentru că înseamnă că partidul ăsta nu mai are niciun fel de relevanță. Nici măcar ca partid de opoziție.

ADVERTISEMENT

Interesul partidului este clar că nu este să susțină un candidat care până la urmă se va dovedi cauza finalei cu Ponta. Depinde de cei care decid lucrurile în partid, dacă pe ei îi interesează mai mult partidul sau controlul lor asupra partidului”, a declarat, pentru FANATIK, sociologul Mircea Kivu, care nu crede că USR poate spera să mai rămână o forță în opoziție în cazul în care Nicușor pierde turul doi pe mâna lor. „Ne putem gândi că la un moment dat se va sparge alianța dintre PSD și PNL, și atunci va trebui să concureze cu un PNL cu Bolojan pentru principalul partid de opoziție”, a mai completat acesta.

Unii analiști politici sunt de părere că ieșirea din cursa electorală a Elenei Lasconi și susținerea candidaturii lui Nicușor e doar un exemplu de wishful thinking din partea unei mari părți a electoratului USR. Profesorul Andrei Țăranu este de părere că actuala conducere a partidului nu ar accepta niciodată să-i susțină candidatura lui Nicușor pentru că ar exista astfel riscul ca ei să-și piardă funcțiile în partid.

„Ce treabă are USR cu Nicușor Dan? E de văzut ce înțelege fiecare din USR. Eu înțeleg Ghinea, Barna, Moșteanu și alți lideri ai partidului. De ce ar avea acești oameni vreun motiv să-l susțină pe Nicușor Dan, când ei au fost cei care l-au alungat din partid, când ei au preluat ostil și conducerea USR-ului pe vremea lui Cioloș? Ar trebui să facem niște distincții clare, USR-ul din 2016 nu are nicio legătură cu USR-ul din 2025.

Partidul nu va merge pe scenariul susținerii lui Nicușor, asta pentru că sunt multe orgolii acolo, cei din USR ar avea mult de pierdut pentru că ar da posibilitatea nicușoriștilor să poată să preia conducerea în partid și să-i jos pe cei din actuala conducere a partidului”, a declarat, pentru FANATIK, profesorul Andrei Țăranu.

Scenariu de salvatoare pentru Elena Lasconi

O altă posibilitate, așa cum susține politologul Cristian Hrituc, este ca Elena Lasconi să-și rezerve decizia de a ieși din cursa electorală pentru ultima săptămână a campaniei electorale. Analistul politic subliniază că situație era una delicată pentru șefa USR, care nu avea cum să nu candideze, lucru cu atât mai mult cu cât Nicușor își anunțase candidatura înaintea oricăror consultări cu Lasconi și USR.

A rămâne în cursă însă e un scenariu pierzător pentru USR și actuala conducere, care nu poate ajunge să poarte responsabilitatea unui tur doi Simion/Ponta, de aceea soluția este ca lidera USR să-și anunțe susținerea pentru Nicușor înaintea primului tur. Ar fi un scenariu în care aceasta poate apărea, din nou, ca salvatoare a taberei pro-europene, scenariu care să-i permită să păstreze și conducerea partidului.

„Ea a trebuit să candideze, nu avea cum să nu candideze și să lase tot USR-ul în partea lui Nicușor. Trebuie să-și creeze momentul favorabil acum, un joc gen Orban, și să se retragă, cel mai probabil în ultima săptămână. Eu cred că va face acest lucru, pentru că va fi o presiune enormă chiar din partea partidului. Decât să se trezească cu Ponta/Simion în turul II, mai bine se vor trezi cu Nicușor.

Ei sunt într-o situație de lose/ lose… dacă o să se uite și pe sondaj să vadă că au 5%, deci sub scorul partidului, ar fi o prostie imensă să nu meargă pe un scenariu în care să apară ca salvatoare a lui Nicușor. Și și-ar asigura așa și postul de președinte al USR, a fost salvatoarea curentului pro-european, așa poate să vândă”, a declarat, pentru FANATIK, politologul Cristian Hrituc.

Mai mult, acesta este de părere că un scenariu cu Nicușor președinte ar constitui o șansă pentru USR să ajungă la guvernare în anumite scenarii.

„Pentru ei Nicușor la președinție poate însemna chiar și o formatare a jocului la un moment dat, și o intrare într-o posibilă alianță. Să nu uităm de declarațiile lui Bolojan, care a spus că la un moment dat ar fi bine ca coaliția să se întărească, și se pleacă de la principiul că în acest moment există un singur vor al majorității. Deci, pentru USR, Nicușor Dan la președinție înseamnă inclusiv șansa de a ajunge la guvernare, într-o formă sau alta.

Problema e că ei încă sunt… de fapt tot timpul au fost mai infantili politic”, a mai declarat Cristian Hrituc, pentru FANATIK.