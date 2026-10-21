Scenariu-șoc! Balonul de Aur ar putea ajunge să fie decis de o singură persoană

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Decernarea Balonului de Aur 2026 va avea loc pe 26 octombrie, la Londra. Cu doar câteva zile înaintea evenimentului, lupta pentru trofeu este una aprigă. Mai mulți jucători nominalizați par să aibă șanse echilibrate pentru a dobândi cea mai importantă distincție individuală din fotbal.

S-a aflat ce se întâmplă în caz de egalitate după numărarea voturilor la Balonul de Aur

Valorile apropiate ale pretendenților la trofeu a născut polemica legată de cum s-ar decide câștigătorul Balonului de Aur în cazul în care doi fotbaliști se află la egalitate de puncte. Organizatorii evenimentului au oferit răspunsul mult așteptat de fanii fotbalului. Rezolvarea situației inedite se află chiar în regulamentul competiției.

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Articolul 8 din cadrul regulamentului France Football clarifică modul în care s-ar face departajarea în cazul egalității. Primul criteriu care ar putea face diferența este numărul de clasări ale fiecărui jucător pe prima poziție. În cazul în care egalitatea persistă, vor fi luate în calcul numărul dăților în care specialiștii i-au menționat pe jucători pe poziția secundă și tot așa până la finalul listei.

Egalitatea perfectă ar transforma lupta în cea mai aprigă cursă din istoria Balonului de Aur. Totuși, France Football este pregătită și pentru acest scenariu spectaculos. Articolul 9 din regulamentul concursului arată că ultimul cuvânt în lupta pentru prestigiosul trofeu l-ar avea redactorul-șef al revistei France Footbal, Vicent Garcia: ”Orice dispută apărută în urma procesului de votare va fi soluționată de redactorul-șef al revistei France Football, în calitatea sa de organizator”.

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Lupta pentru Balonul de Aur 2026 este foarte echilibrată

Conform regulilor competiției, 30 de fotbaliști de top din lume sunt desemnați pentru a intra în cursă pentru distincția individuală. Dintre aceștia, favoriți pentru a câștiga Balonul de Aur sunt Harry Kane și Lamine Yamal. Lista este completată de alte nume importante precum: Kylian Mbappe, Michael Olise sau Lionel Messi.

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Harry Kane, atacantul celor de la Bayern Munchen, a avut un sezon legendar, marcând 56 de goluri în toate competițiile. În acest an, : 98 de meciuri. Prestațiile sale au fost la un nivel ridicat atât la nivel de club, unde a câștigat titlul de campion al Germaniei și Cupa Germaniei, dar și la echipa națională. Harry Kane a obținut medalia de bronz la Cupa Mondială din vara acestui an și a fost desemnat drept golgheterul competiției, cu 6 reușite.

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Unul dintre principalele atuuri ale lui Lamine Yamal este . Spre deosebire de alți contracandidați, jucătorul de numai 19 ani a avut prestații solide împotriva adversarilor dificili. În sezonul precedent, Lamine Yamal a contribuit la nu mai puțin de 42 de goluri.