Scenariu șoc în preliminariile Cupei Mondiale! Fostele adversare ale României, bănuite că pregătesc un ”blat”

Este vorba de naționalele din Kosovo și Elveția, ambele foste adversare al reprezentativei României. Cele două urmează să se întâlnească în ultima rundă a preliminariilor Cupei Mondiale și există bănuiala că ar putea face un mare ”blat”.

Se pregătește un ”blat” în preliminariile Cupei Mondiale din 2026

Cu două etape înainte de încheierea Grupei B, Elveția și Kosovo se află pe primele două poziții în clasament, dar Slovenia încă mai speră că poate prinde locul 2 și să ajungă la barajul din primăvară.

Sâmbătă, 15 noiembrie, de la ora 21:45, Slovenia va primi vizita formației din Kosovo pe stadionul Stozice din Ljubljana. În cazul unei victorii a Sloveniei, clasamentul se va strânge extrem de mult. Mai exact, slovenii vor face 6 puncte și vor veni la un singur punct în spatele kosovarilor.

În cazul în care, Elveția, care este liderul grupei în acest moment cu 10 puncte, nu va pierde pe teren propriu în fața codașei Suedia, atunci își va asigura biletele pentru Cupa Mondială înaintea ultimei etape și singura bătălie care va mai conta va fi cea pentru locul 2.

De unde vin temerile în privința unui ”blat” între Kosovo și Elveția

În ultima etapă, Elveția va merge să joace în Kosovo. Și cum trupa lui Murat Yakin nu va mai avea niciun fel de obiectiv ar putea să nu-și mai dea interesul și astfel Kosovo să obțină punctele de care va avea nevoie pentru a încheia pe locul 2 și a merge la baraj.

”În Slovenia sunt foarte îngrijorați și se gândesc la faptul că înainte de ultima rundă Elveția ar putea avea asigurat primul loc în grupă, deci ar ajunge la Priștina fără a avea nevoie de un rezultat anume, iar acest lucru duce la teza unui posibil ‘pact’.

Se știe că Elveția și Kosovo au o relație bună, deoarece un număr mare de jucători de origine kosovară evoluează pentru naționala helvetă și cu siguranță au Kosovo în suflet. Slovenii sunt pe bună dreptate îngrijorați că ar putea exista un acord între cele două asociații sau între jucători, ceea ce ar duce în cele din urmă la ușurarea drumului pentru Kosovo către locul 2”, a scris .

Slovenii, îngrijorați din cauza acestui scenariu

Este adevărat că la acest moment nu sunt decât speculații în privința unui eventual aranjament între Kosovo și Elveția, dar fundașul central sloven Vanja Drkusic nu crede în astfel de scenarii la acest nivel.

”Da, am auzit de această posibilitate. La început a existat o oarecare îngrijorare, dar jucăm fotbal la un nivel atât de înalt încât nu ar trebui să existe, nu pot exista așa-numite ”blaturi”. Nu suntem împovărați de asta, ne vom face partea noastră de treabă și apoi vom vedea unde ne va duce.

Cred că am făcut un meci foarte bun la Priștina și am fi meritat să câștigăm (n.r. – scorul a fost 0-0). Oaspeții vin la Ljubljana foarte motivați, dar noi jucăm în fața publicului propriu și vrem să câștigăm”, a declarat Drkusic.

România, dueluri încinse cu Kosovo și Elveția

Echipa națională a României a întâlnit ambele reprezentative în ultimii ani. Mai întâi au fost duelurile foarte tari cu Elveția din preliminariile pentru calificarea la Campionatul European din 2024.

A fost mai întâi un 2-2 la Lucerna, într-un joc dominat autoritar de elvețieni și în care ”tricolorii” au salvat un punct cu ”dubla” din ultimele minute a lui Valentin Mihăilă. La returul de la București, .

Kosovo ne-a fost adversar în ediția 2024-2025 a Ligi Națiunilor. ”Tricolorii” au făcut un joc excelent la Priștina și s-au impus cu scorul de 3-0 după reușitele lui Dennis Man, Răzvan Marin și Denis Drăguș.

Returul a fost extrem de încins și se îndrepta spre un 0-0 care asigura primul loc României, dar chiar înainte de finalul jocului kosovarii au ales să părăsească terenul acuzând faptul că fanii români au scandat ”Serbia, Serbia”.

Jucători naționalei din Kosovo au refuzat să mai revină pe teren pentru încheierea partidei, iar UEFA a hotărât să acorde victoria României la ”masa verde”. Kosovarii au ajuns să facă apel la TAS, dar .