Scenariu şoc lansat de Mitică Dragomir, după cazul Călin Georgescu: „Şi George Simion vrea să fie în cătuşe vreo săptămână”

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Mitică Dragomir este convins că lui Călin Georgescu i-a explodat cota de popularitate după cele două săptămâni petrecute în arestul central. „Oracolul de la Bălceşti” consideră că George Simion ar vrea să urmeze măcar în parte traseul lui Călin Georgescu, conştient că asta l-ar victimiza în ochii opiniei publice, i-ar spori cota de simpatie, iar partidul ar mai câştiga procente electorale importante.

Dragomir: „Pe Simion nu-l arestează nici dacă-i dă unuia un pumn!”

Dumitru Dragomir a atras atenţia că arestarea pentru 30 de zile a lui Călin Georgescu i-a făcut un deserviciu preşedintelui Nicuşor Dan, ajutându-l în schimb tocmai pe Călin Georgescu. Acum, „Oracolul de la Bălceşti” consideră că George Simion şi-ar dori să urmeze aceeaşi cale a succesului.

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„Uită-te ce se întâmplă acum cu George Simion. George Simion a ieșit și a spus în felul următor: urmează să fiu arestat eu. Eu îi spun acum public, public lui George că nu-l arestează, pentru că dacă îl arestează îl face cel mai tare om al acestei țări. Dacă-l arestează, AUR-ul trece de 50%, iar el este martir şi el va fi preşedintele ţării”, a afirmat Dragomir, la „Profeţiile lui Mitică”.

Fostul şef al LPF merge până într-acolo încât consideră că în momentul de faţă nici chiar dacă ar comite o infracţiune. „Nici dacă-i dă un pumn unuia, nu-l ia. De frică nu-l ia! George Simion a jucat foarte bine. Chiar şi făcând greșeli, a jucat foarte bine”, a mai spus Dragomir.

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Care este cel mai mare pericol pentru George Simion

De asemenea, pe lângă , care avea să fie confirmată de justiţie câteva ore mai târziu, fostul deputat şi om de fotbal a făcut şi o predicţie legată de problemele pe care le-ar putea avea George Simion.

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„Lui George Simion îi spun acuma o predicție. Să mă sune dacă crede că nu e așa. Pericolul numărul unu al lui știi cine este? Lulea. Profesorul Lulea, care a fost întemeietorul partidului și dat afară pentru că noul staff l-a încălecat.

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Dar dacă Lulea își pierde controlul bunului simț, reține ce spun, partidul, de la aproape 42-43% ajunge la 22-23%. Dacă Lulea vorbește o oră, atât. O singură oră. Dar Lulea are foarte multă stăpânire. Bine, e un tip educat, învățat, şi cred că asta îl face să-și pună singur frână”, consideră Mitică Dragomir.