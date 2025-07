Scenariu sumbru lansat de Mark Rutte: NATO și Taiwanul ar putea fi atacate simultan de Rusia și China

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a lansat un scenariu sumbru: există un risc tot mai mare ca Rusia și China să atace în același timp Alianța și Taiwanul.

Mark Rutte, avertisment sumbru despre China și Rusia

Într-o conferință de presă la Berlin, Mark Rutte a declarat că există un risc tot mai realist ca să decidă atacul simultan asupra NATO și Taiwanului. Oficialul a explicat și care ar fi planul din spatele acestui scenariu alarmant.

ADVERTISEMENT

„Există un risc tot mai mare ca, înainte de a lansa un atac asupra Taiwanului, Xi Jinping… să-l sune mai întâi pe partenerul său mai puţin important în toate acestea, pe Vladimir Vladimirovici Putin, pentru a-i cere să ne ţină ocupaţi în Europa”, a declarat Rutte.

Care este scenariul sumbru lansat de șeful NATO

Nu este prima dată când șeful NATO vorbește despre un astfel de scenariu. Într-un interviu anterior pentru The New York Times, oficialul a fost chiar mai explicit: „Xi Jinping i-ar putea spune lui Putin: `Hei, o să fac asta şi am nevoie să-i ţii ocupaţi în Europa, atacând teritoriul NATO`”, a precizat Rutte.

ADVERTISEMENT

Din punctul lui de vedere, faptul că liderul Chinei, Xi Jinping, a dezvoltat țara atât de mult din punct de vedere militar nu este deloc o coincidență. Potrivit acestuia, China are mai multe nave în prezent chiar și decât SUA și cu siguranță intenționează să le folosească.

„Evaluarea noastră este următoarea: China îşi sporeşte forţele armate. Acum are mai multe nave decât Statele Unite şi va avea şi mai multe până în 2030. Acum au mii de focoase nucleare. Toate acestea nu sunt pentru a organiza parade militare la Beijing, ci pentru a fi folosite”, a mai declarat Mark Rutte.

ADVERTISEMENT

China s-ar pregăti pentru război, spune Mark Rutte

Potrivit acestuia, . Secretarul general al NATO a mai avertizat că regiunile transatlantică și Indo-Pacific sunt „din ce în ce mai interconectate”. De asemenea, el a adus în discuție și implicarea Coreei de Nord în războiul dintre Rusia și Ucraina, conform .

ADVERTISEMENT

De aceea, Mark Rutte a cerut creșterea bugetului de apărare al NATO, amintind de acordul de la Haga privind atingerea unei ținte de 5% din PIB. „Aşa cum spune cancelarul (german), nu atingem obiectivul de 5% pentru a face pe cineva fericit, ci pentru că ştim că ameninţarea există”, a subliniat el.

La aceeași conferință de presă, cancelarul german Friedrich Merz a declarat că țara sa este „pregătită să îşi îndeplinească obligaţiile” pentru a întări securitatea colectivă. De asemenea, oficialul german a spus clar că intenționează să transforme armata germană în cea mai puternică forță de pe continent.