Scenariu sumbru pentru clienții Nordis: plătești mai mult sau pierzi apartamentul. Evaluarea care schimbă jocul în dosarul de inslovență

Un nou raport de evaluare depus dosarul de insolvență al companiei Nordis Management arată că, dacă tot proiectul de la Mamaia ar fi scos la vânzare, acesta ar valora puțin peste 200 de milioane de lei, adică aproximativ 40,5 milioane euro. Acesta este valoarea de lichidare realizată de o firmă specializată, la comanda administratorului judiciar al companiei.

Activele Nordis, reevaluate la începutul anului 2026

Prețul include cele trei blocuri finalizate (17,9 milioane euro), cele aflate în curs de execuție (14,7 milioane euro) și terenurile pe care este dezvoltat complexul (7,9 milioane euro). Suma de lichidare stabilită este cu aproape 15 milioane euro mai mică decât valoarea de piață a complexului, care este de 54,1 milioane euro.

Materialele auxiliare, plusul la inventar și mărcile comerciale mai costă aproximativ 920,7 mii euro în valoare de lichidare (sau 1,2 milioane euro – valoare de piață).

Proiectantul Nordis Mamaia, interesat să preia proiectul

a scris că proiectul nefinalizat Nordis Mamaia ar putea fi preluat de o companie a omului de afaceri Dumitru Dună, care a fost și proiectant general al blocurilor 1-5. Mecanismul de salvare ar include preluarea integrală a activelor și pasivelor sub un management dual ce include un administrator desemnat de creditori. Implementarea efectivă a acestui plan ține, însă, de votul creditorilor și de asupra terenurilor din Năvodari.

”Din cele 600 de apartamente, 420 au cumpărători care au achitat doar avansul. S-a realizat, cu un evaluator autorizat, o expertiză pentru a stabili diferența dintre prețul de vânzare inițial și valoarea de piață actuală. Evaluatorul va stabili exact ce suma mai trebuie achitate de fiecare cumpărător, este practic o actualizare de preț conform stadiului de azi”, a declarat Dună pentru sursa citată.

Cum ar putea clienții păgubiți să ajungă să plătească mai mult pe apartamentele promise

La finalul lunii ianuarie, un alt document a fost depus de administratorul judiciar al Nordis Management. Acesta vizează 75 de rapoarte de evaluare care au avut ca scop să certifice dacă prețurile apartamentelor promise spre vânzare de către dezvoltator în perioada 2019 – 2024 au fost stabilite la nivelul valorii din piață din momentul respectiv, ținând cont de discountul acordat de Nordis.

Din analiza realizată de evaluator rezultă că în 28 de cazuri (37,3% din total), Nordis a realizat tranzacții sub pragul justificat. Este vorba despre cumpărători cărora li s-au promis apartamente la un preț mai mic decât cel practicat pe piață la momentul respectiv, inclusiv în situația în care Nordis Management a acceptat un discount de 15%.

Problema cea mai mare este legată de clienții care au achitat un avans și care ar putea fi puși în situația de a achita un preț mai mare decât cel prevăzut în contract, adaptat la nivelul pieței de astăzi, aceasta fiind văzută drept singura variantă de deblocare a proiectului. Asta pentru că niciun posibil investitor nu va accepta să lucreze în pierdere doar pentru a respecta termenii contractuali conveniți cu Nordis, în urmă cu 5-6 ani.

Ce datorii are grupul Nordis

În februarie 2025, Nordis Management înregistra , adică aproximativ 143 milioane euro: 306 milioane lei (60 milioane euro) – datorii exigibile către creditori și 422 milioane lei (83 milioane euro) – sume condiționate de nerealizarea obligațiilor contractuale.

Datoriile la stat ale companiei se ridică la aproximativ 11,5 milioane lei (2,25 milioane euro), în timp ce cauza penală instrumentată de procurorii DIICOT are un prejudiciu evaluat la 75 milioane euro.