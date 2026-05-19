Scenariu uluitor în Premier League: Anglia poate trimite 6 echipe în Liga Campionilor! Bournemouth, calificare în Europa pentru prima dată în 125 de ani

Bournemouth a obținut prima calificare europeană din istoria clubului și poate ajunge chiar în UEFA Champions League printr-un scenariu incredibil din Premier League.
Alex Bodnariu
20.05.2026 | 00:30
Bournemouth a obținut calificarea în cupele europene pentru prima dată în cei 125 de ani de existență ai clubului. Este cel mai important moment din istoria „Cireșarilor”, un club care, acum patru ani, lupta pentru supraviețuire în Premier League.

Bournemouth a scris istorie! Calificare în cupele europene după 125 de ani!

Bournemouth va juca în UEFA Europa League sezonul viitor, alături de Brighton. Situația a fost favorizată de un lanț de circumstanțe: Manchester City a câștigat FA Cup, ceea ce a însemnat că locul rezervat câștigătoarei Cupei în Europa League a revenit echipei clasate pe locul 7, iar locul 8 din Premier League asigură acum prezența în Conference League. Practic, bara de intrare în Europa a coborât, iar Bournemouth a profitat din plin.

Există însă un scenariu și mai interesant. Dacă Aston Villa câștigă finala UEFA Europa League și termină pe locul 5 în Premier League, locul suplimentar din Champions League ar putea reveni ocupantei poziției a 6-a, adică lui Bournemouth.

Cum poate ajunge Bournemouth în Champions League. Scenariu uluitor pentru fotbalul englez

Premier League beneficiază în acest sezon de un loc „bonus” în UEFA Champions League, numit European Performance Spot (EPS). Este un loc suplimentar acordat de UEFA pentru performanțele colective ale cluburilor engleze în competițiile europene. Aston Villa este deja calificată în Champions League prin poziția din campionat și nu mai poate termina mai jos de locul 5. Dacă echipa lui Unai Emery câștigă și Europa League, primește automat încă un loc în Champions League, de care însă nu mai are nevoie.

Dacă Villa termină pe locul 5 și câștigă Europa League, locul din Champions League obținut prin campionat devine disponibil și se transferă în cascadă către ocupanta locului 6, adică Bournemouth. Dacă Villa încheie pe locul 4, situația se schimbă, iar Bournemouth nu mai beneficiază de acest scenariu.

Antrenorul care a calificat echipa pentru prima oară în istorie în cupele europene nu rămâne pentru sezonul viitor

Bournemouth a traversat o serie impresionantă de 16 meciuri fără înfrângere după ce l-a vândut pe golgheterul Antoine Semenyo la Manchester City, în ianuarie. Paradoxal, echipa a arătat mai bine fără atacantul ghanez. Un rol esențial în această perioadă l-au avut doi tineri de doar 19 ani: Eli Junior Kroupi și Rayan.

Jucătorii vânduți de Bournemouth în acest sezon:

Antoine Semenyo → Manchester City — €72M
Illia Zabarnyi → PSG — €66M
Dean Huijsen → Real Madrid — €62,5M
Miloș Kerkez → Liverpool — €46,9M
Dango Ouattara → Brentford — €50M
Jaidon Anthony → Burnley — €9,5M
Mark Travers → Everton — €4,7M

Singura notă tristă este că Andoni Iraola nu va fi antrenorul care va conduce echipa în aventura europeană. În luna aprilie, clubul a confirmat că tehnicianul spaniol va pleca la finalul sezonului, după ce nu a ajuns la un acord pentru prelungirea contractului. Marco Rose, fostul antrenor al lui Borussia Dortmund și RB Leipzig, a fost deja confirmat drept succesor.

Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
