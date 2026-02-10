Scenariu uluitor! S-au salvat de la retrogradare după ce nu s-au prezentat la meci și au pierdut la masa verde

ADVERTISEMENT

Fotbalul oferă de multe ori povești care produc scandal și controversă, iar ultima etapă din campionatul din Maldive a fost una plină de tensiune. Cei de la Club Green Streets au preferat să nu se prezinte la meci, asta pentru că rezultatul decis la „masa verde” a ajutat la evitarea retrogradării.

Nu s-au prezentat la meci și așa au evitat retrogradarea: scandal monstru în prima ligă din Maldive

Finalul de sezon în prima ligă de fotbal din Maldive a degenerat într-un neașteptat după ce Club Green Streets a evitat retrogradarea fără să joace ultimul meci al campionatului. În loc să se prezinte la partidă împotriva lui New Radiant, echipa a stat acasă, iar conform regulamentului federației locale, un astfel de comportament se sancționează cu o înfrângere automată cu 2‑0, scor suficient pentru Green Streets ca să rămână în prima ligă datorită golaverajului.

Formația retrogradată în urma acestor evenimente, Club Valencia, a reacționat imediat și dur. După ce și-a câștigat ultimul meci cu 2‑0, Valencia s‑a trezit, practic, condamnată la retrogradare și din cauza modului în care adversarii au gestionat propriul meci. Oficialii și suporterii grupării au descris gestul Green Streets drept manipulare a rezultatului și au cerut intervenția atât a Asociației de Fotbal din Maldive, cât și a organismelor internaționale și AFC, susținând că formația rivală a manipulat practic finalul sezonului.

Cei de la Green Streets au avut golaveraj -26, în timp ce Valencia a avut -28. Astfel, cei de la Valencia merg în liga secundă, în timp ce Green Streets va juca un baraj de menținere în primul eșalon.

Decizia luată de Federația din Maldive după scandalul iscat

Reprezentanții Green Streets neagă însă orice intenție de a trișa sau de a influența clasamentul artificial, notează . Într‑un comunicat dat presei locale, clubul a explicat că un val de îmbolnăviri, inclusiv probleme stomacale și gripă, au afectat majoritatea jucătorilor, făcând imposibilă alcătuirea unui lot competitiv la ora meciului. Ei susțin că au sosit la stadion cu oficiali și unii jucători, dar pur și simplu nu au avut suficienți oameni apți să înceapă partida.

Federația de Fotbal din Maldive a încercat să stingă controversa printr‑o sancțiune administrativă: a amendat Green Streets cu 50.000 de rufiyaa (moneda locală din Maldive), dar a păstrat rezultatul pentru clasament. Decizia a stârnit critici în cercurile fotbalistice locale, unii observatori susținând că o astfel de situație arată limitele regulilor actuale.

