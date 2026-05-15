Scenariul de coșmar pentru fanii Rapidului: ”Mai bine termini pe 5 decât să te bată FCSB la baraj!”

După meciul pierdut sâmbătă, 9 mai, pe Cluj Arena contra celor de la ”U”, elevii lui Costel Gâlcă au ajuns la 6 eșecuri și o remiză în ultimele 7 etape din prima ligă. Fanii Rapidului sunt disperați din cauza rezultatelor dezastruoase ale favoriților. Care este scenariul de coșmar pe care aceștia speră să-l evite în finalul de sezon. Ce implicare poate avea FCSB.

Un rezultat normal s-a înregistrat în weekend, la Cluj. În al doilea meci de play-off al rundei cu numărul 8, echipa gazdă, ”U”, a trecut la limită de Rapid, scor 1-0, și s-a apropiat la doar un punct de Universitatea Craiova. Dorin Codrea, după nici 20 de minute de joc, a marcat unicul gol al meciului. Giuleștenii au ajuns la patru eșecuri consecutive în campionat, serie neagră începută pe 19 aprilie (0-1 la Craiova).

Robert Niță a dezvăluit, la FANATIK SUPERLIGA, momentele grele prin care el și ceilalți fani rapidiști trec în această perioadă. Disperarea în Giulești e uriașă. Astfel, suporterii au ajuns să-și dorească o clasare în afara top 4. Motivul este unul cât se poate de simplu: fanii nu mai vor să trăiască un alt posibil coșmar, mai exact să piardă un potențial .

”Cel mai urât scenariu ar fi să joci meciul de baraj, după cât de încercați au fost suporterii, și să te bată FCSB-ul. Mai bine termini pe 5. În momentul de față vă pot spune că mă sună multă lume. Și suporteri, și din galerie, și oameni care sunt alături de Rapid de zeci de ani de zile. Și toți, dar toți zic același lucru: ‘Decât să ne bată FCSB-ul în meci decisiv, mai bine terminăm pe locul 5’.

Vorbeam de răbdarea galeriei. Vreau să spun că oamenii ăștia chiar au răbdare. Vă dați seama și pentru ei care vin, călătoresc la Cluj. Clujul nu e Mioveni. Adică pierzi o zi jumate pe drum, dus – întors, stai la meci acolo. Dacă ajung oamenii ăștia care umblă în toată țara după echipă să spună ‘Decât să ne bată ăia în meci decisiv, mai bine terminăm pe 5’…”, mărturisește Niță.

Ce echipe va trimite România în sezonul 2026 – 2027 din cupele europene

Imediat după ce , a devenit extrem de clară situația locurilor pentru cupele europene. Cele două ”Universități” sunt și cele două echipe care merg umăr la umăr în lupta la titlu din SuperLiga. Calculele sunt simple. Dacă câștigătoarea Cupei României va cuceri și titlul, acea echipă va merge în preliminariile Ligii Campionilor. Automat, vicecampioana ajunge în preliminariile Europa League.

În cazul extrem de probabil în care primele 2 clasate la finalul sezonului din SuperLiga sunt U Cluj și Craiova, locul 3 va merge direct în preliminariile Conference League. Dacă ne uităm acum la situația Rapidului și la speranțele pentru Europa, trebuie să spunem că, indiferent de cine va lua cele două trofee, locul 4 înseamnă un baraj cu o echipă din play-out (cel mai probabil FCSB sau FC Botoșani).