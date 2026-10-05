Sport

Scenariul de coșmar prin care naționala lui Hagi poate deveni cea mai slabă Românie din istorie! Cum arată ierarhia FIFA LIVE

România se află la un pas de un record negativ absolut. Scenariul în care naționala lui Gică Hagi ar ajunge pe locul 58 în clasamentul FIFA, poziție pe care „tricolorii” nu au mai ocupat-o niciodată în istorie
Cristian Măciucă
05.10.2026 | 14:24
Scenariul de cosmar prin care nationala lui Hagi poate deveni cea mai slaba Romanie din istorie Cum arata ierarhia FIFA LIVE
Echipa națională a României / Foto: edit Fanatik
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Naționala României traversează una dintre cele mai dificile perioade din istoria recentă, iar următoarea etapă din Liga Națiunilor poate aduce un record pe care nimeni nu și-l dorește. După rezultatele care au împins-o până pe locul 57 în clasamentul FIFA LIVE, reprezentativa pregătită de Gică Hagi este amenințată acum de o coborâre fără precedent.

Scenariul de coșmar pentru Gică Hagi! România poate coborî pe locul 58 în ierarhia FIFA

Înaintea etapei a 4-a din Grupa B4 a Ligii Națiunilor, situația din clasamentul FIFA arată dramatic pentru „tricolori”. România are în acest moment 1434,92 puncte, în timp ce Bosnia-Herțegovina, principala amenințare pentru naționala lui Gică Hagi, este imediat în spate, cu 1420,36 puncte.

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Luni, 5 octombrie, de la ora 21:45, se joacă atât România – Suedia, cât și Bosnia & Herțegovina – Polonia. Dacă „tricolorii” pierd cu nordicii, ar ceda aproximativ 6,04 puncte FIFA, urmând să rămână cu 1428,88. În același timp, o victorie a Bosniei împotriva Poloniei i-ar aduce acesteia aproximativ 8,97 puncte, suficient pentru a ajunge la 1429,33.

Așadar, cu o diferență de doar 0,45 puncte, Bosnia-Herțegovina ar reuși să treacă peste naționala României. Ceea ce ar face ca echipa lui Gică Hagi să coboare până pe locul 58, cea mai slabă poziție ocupată vreodată de România în clasamentul mondial.

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Locul 57, „borna neagră” atinsă de România de două ori

Poziția pe care România se află în acest moment în clasamentul FIFA LIVE nu este una obișnuită nici măcar pentru perioadele mai dificile traversate de echipa națională. Locul 57 reprezintă minimul istoric al „tricolorilor”, atins până acum doar în două momente. Prima prăbușire până pe poziția 57 a venit în februarie 2011, în mandatul lui Răzvan Lucescu. România traversa atunci o perioadă extrem de complicată și în preliminariile pentru EURO 2012, iar rezultatele slabe se reflectaseră inevitabil și în ierarhia mondială.

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Un an și jumătate mai târziu, în septembrie 2012, istoria s-a repetat. Cu Victor Pițurcă selecționer, România a coborât din nou pe locul 57. La vremea respectivă, „tricolorii” egalaseră cea mai slabă clasare din istorie, precedentul fiind reprezentat tocmai de februarie 2011.

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Cea mai bună clasare din istoria echipei naționale a României a fost înregistrată în septembrie 1997: locul 3! Doar Brazilia și Germania erau clasate mai bine decât naționala lui Gică Hagi, Gică Popescu sau Dan Petrescu.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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