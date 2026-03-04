News

Scenariul de groază pe care Erdogan încearcă să-l evite de ani de zile. Cele patru provocări care ameninţă Turcia, dacă Iranul se prăbuşeşte

Escaladarea conflictului dintre Washington, Tel Aviv și Teheran pune Ankara în fața a patru riscuri majore, de la un nou val de refugiați și insecuritate la granițe, până la șocuri energetice.
Daniel Spătaru
04.03.2026 | 08:03
Scenariul de groaza pe care Erdogan incearca sal evite de ani de zile Cele patru provocari care ameninta Turcia daca Iranul se prabuseste
Erdogan are motive de îngrijorare dacă la Teheran se va instaura haosul Foto: colaj Fanatik
Turcia, care a plătit un preț greu de-a lungul anilor pentru poziția sa într-o vecinătate instabilă din Orientul Mijlociu, se confruntă acum cu riscul unui conflict nou și periculos care să se extindă până la ușa sa. În urma atacului SUA și Israelului asupra Iranului și a contrareacției Teheranului împotriva țintelor israeliene, a bazelor americane și a infrastructurii din Golf, Ankara se confruntă cu scenariul terifiant pe care a încercat mult timp să-l prevină.

Recep Tayyp Erdogan se teme de haos și de divizarea Iranului

Conform unei analize publicate în Arab News de politologul turc dr. Sinem Cengiz, elita politică de la Ankara navighează prin criza actuală cu un pragmatism prudent. Președintele Recep Tayyip Erdogan s-a grăbit să emită o declarație complexă: a condamnat „atacurile SUA și Israelului împotriva vecinului nostru, Iranul”, dar în același timp a subliniat că atacurile iraniene împotriva „statelor frățești din Golf” sunt inacceptabile. Mesajul Ankarei este clar: acesta nu este un război NATO, ci un război americano-israelian în care Turcia nu are nicio implicare. Un rezultat al acestei politici este şi acela de a clarifica faptul că Turcia că nu va permite ca spațiul său aerian să fie folosit pentru atacuri împotriva Republicii Islamice.

Pe de altă parte, analistul spune că dacă rezultatul războiului actual este răsturnarea regimului de la Teheran, Recep Tayyp Erdogan se teme de haos și de divizarea Iranului. Un astfel de scenariu ar putea reprezenta patru provocări critice pentru Turcia.

Din cauza valului uriaș de migranți, Turcia le-ar putea deschide acestora porțile spre țările UE

Prima și cea mai imediată provocare este un val uriaș de refugiați. Turcia, care se prăbușește deja sub povara refugiaților din Siria, a precizat clar că, în cazul unui aflux masiv, își va suspenda politica „ușilor deschise”. Mai mult, există riscul ca această presiune a migranţilor să ajungă și în Uniunea Europeană. Dacă relația cu Bruxelles s-ar tensiona sau dacă sprijinul financiar ar întârzia, Turcia ar putea reduce controlul asupra rutelor migratorii spre Grecia și Bulgaria.

A doua provocare se referă la pierderea controlului asupra frontierelor, o situație care ar putea fi exploatată de organizații teroriste și separatiști, conduși de PKK. Frontiera turco-iraniană e lungă, muntoasă și dificil de securizat complet, iar un colaps al autorității centrale iraniene ar putea genera, între altele, trafic de armament greu, explozibili sau intrarea în Turcia a unor extremişti radicali sau rețele criminale înarmate.

Vacanțele în Turcia ar putea fi mai scumpe

A treia provocare este pericolul unui război civil în Iran. În ciuda rivalității istorice, Ankara preferă un Iran slăbit, dar funcțional, unui stat dezintegrat care ar crea un vid de securitate la granița sa de est. În cele din urmă, provocarea economică: un răspuns iranian care include închiderea Strâmtorii Ormuz ar duce la perturbări dramatice pe piața energetică mondială, ar afecta comerțul și ar da o lovitură gravă industriei turistice din Turcia. Creşterea preţului petrolului ar genera o majorare în spirală a costurilor serviciilor şi ar face ca vacanţele în această ţară fie mai scumpe.

În tot acest timp, Turcia merge pe sârmă apreciază politologul. „Își foloseşte relațiile pentru a încerca să calmeze spiritele, dar în același timp se pregătește intens pentru posibilitatea ca Orientul Mijlociu să ia foc. Pentru Erdogan, miza este acum mult mai mare decât simpla gestionare de rutină a unor crize”, spune Sinem Cengiz. Degradarea Iranului are consecințe care se extind mult dincolo de Orientul Mijlociu și nicăieri mai mult decât în ​​lumea turcică, este concluzia expertului.

Daniel Spătaru
Daniel Spătaru este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat în presă la Sportul Românesc, în 1997, iar în aprilie 1998 și-a continuat munca de jurnalist la secția Sport a ziarului Cotidianul. Și-a început cariera în online în 2009, la realitatea.net, iar din 2011 a lucrat pentru romaniatv.net.
