Scenariul lui Gigi Becali înainte de FCSB – West Ham: „Pintilii a făcut echipa! Poate batem și apoi îl aducem pe Ilie Dumitrescu principal”

Patronul vicecampioanei României a spus că Mihai Pintilii a făcut echipa și cel mai important lucru pentru el este să obțină o sumă importantă de bani din meciul cu West Ham.

Scenariul lui Gigi Becali înainte de FCSB – West Ham

scenariu chiar înaintea partidei dintre FCSB și West Ham, spunând că în Mihai Pintilii a făcut echipa și că în cazul în care echipa va câștiga, îl va aduce principal pe Ilie Dumitrescu:

„Pintilii a făcut echipa, el face tot la echipă. Ce contează asta, contează să facem bani. Poate batem în seara asta și poate îl aducem pe Ilie principal și rămâne Pintilii la comandă”.

„Glumește, Gigi, normal!”, a fost reacția lui Ilie Dumitrescu, la TV .

„Până când e pauză, nu mai numesc niciun antrenor. O să stea Pintilii pe bancă și cu West Ham, și cu Rapid, și cu Craiova. Am vreo zece antrenori pe listă, dar nu iau nicio decizie până la pauza competițională”, a mai spus Gigi Becali.

Echipa de start a FCSB-ului cu West Ham:

Târnoveanu – Pantea, Dawa, Bouhenna, Radunovic – Edjouma, Dulca, Oaidă – Cordea, Compagno, Popescu. Rezerve : Boboc, Coman, Crețu, Dumiter, Olaru, Radaslavescu, Rusu, Stoica, Vlad

„Dică o să se întoarcă!”

Gigi Becali a continuat se va mai întoarce la FCSB, chiar dacă fostul antrenor al vicecampioanei României a spus că nu va mai reveni niciodată la echipă.

„Eee nu se întoarce, o să vină din nou iar. O să-i dau telefon să vină pe la mine acasă, râde, zâmbește și vine”, a mai spus Gigi Becali.

„Nu, nu! Nu (n.r. niciodată). Am fost de două ori şi nu mai are rost. Chiar dacă patronul îşi doreşte. Am fost de două ori, îmi e de ajuns. V-am spus clar! Am spus acum ce gândesc.

Familia s-a consumat în această perioadă, eu la fel, e mai bine aşa. Mă bucur că am fost acolo şi am făcut nişte lucruri bune.

Nu am ce să-i reproșez. Poate unele lucruri, puteam să vorbim la telefon sau față în față. Ultima dată, după meciul cu U Cluj. Dar nu a fost ceva așa grav.

Întrebați-l pe el de ce s-a schimbat așa. Nu am mai avut nicio discuție după meciul cu U Cluj, a doua zi am anunțat băieții în vestiar”, a fost reacția lui Nicolae Dică atunci când a fost întrebat dacă se va mai întoarce la FCSB.