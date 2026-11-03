Scenariul prin care Cristi Chivu rămâne la Inter și din vară: „N-ar avea ce să-i facă!”

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Cu Cristi Chivu pe bancă (45 de ani), Internazionale Milano a suferit un singur eșec în 10 etape de Serie A. S-a întâmplat în ultimul weekend, când a avut loc „Derby della Madonnina”, iar „Rossoneri” s-au impus cu 3-1. Cu toate că echipa e pe locul 2, la doar trei lungimi de liderul Lazio, antrenorul român a primit o sumedenie de critici.

Ce l-ar salva pe Cristi Chivu la Inter Milano

În Italia, Cristi Chivu este „bombardat” din toate direcțiile după ce Inter a pierdut derby-ul orașului, cu AC Milan, scor 1-3. Unul dintre cei mai aprigi . Chiar dacă a pierdut un singur meci în campionat, , unii dintre aceștia cerându-i chiar demisia tehnicianului.

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Cristi Chivu mai are contract cu campioana Italiei până în vara lui 2028. Dumitru Dragomir a comentat și el situația în care se află antrenorul român și e de părere că nu va fi demis în acest final de an. Fostul președinte LPF știe ce trebuie să facă fostul căpitan al naționalei româniei a-și consolida postul și după terminarea sezonului 2026-2027.

„(n.r. Eu atâta răutate la adresa acestui băiat în Italia, eu nu am văzut) În Italia, în România! Vai de mine… Doamne, câți sunt care nu îl suferă. Suntem oamenii dracului. Dar nu numai noi. Ăia măcar zic că e străin. (n.r. – Au pică pe el că e român?) Da. Românii au făcut multe prostii în Italia. Dar românii? De ce îl dușmănesc românii? Îl și laudă mulți, că e de lăudat.

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Ăsta e omul. Gura lumii nu poți să o astupi. (n.r. – Că e român?) Da, sigur. Nu le e jenă. (n.r. – Îl ușchește pe Chivu?) Îl lasă până la finalul campionatului. Dacă ia campionatul, nu ar avea ce să facă. Îl lasă până la vară, nu până în iarnă”, a declarat Dumitru Dragomir, în exclusivitate la PROFEȚIILE LUI MITICĂ.

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Ce urmează pentru Inter

După înfrângerea cu AC Milan, pentru Inter urmează o săptămână extrem de încărcată, dar la finalul căreia Cristi Chivu ar putea să recâștige încrederea interiștilor. Mai întâi, Inter are meci în UEFA Champions League, cu Feyenoord. Duelul de pe „De Kuip” are loc miercuri, 3 noiembrie, de la ora 22:00. Apoi va urma duelul de foc din campionat. În etapa a 11-a, Inter primește vizita revelației Como. Confruntarea dintre Chivu și Fabregas va avea loc duminică, 8 noiembrie, de la ora 19:00.

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