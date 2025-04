Scenariul prin care Rapid mai poate prinde cupele europene după ce a ratat Cupa României. Patru condiții

Rapid a ratat calificarea în finala Cupei României Betano, după ce a fost , în penultimul act disputat miercuri, 23 aprilie, la Sibiu. Cupa reprezenta pentru giuleșteni drumul cel mai scurt spre cupele europene.

Cele 4 condiții care trebuie să se îndeplinească pentru ca Rapid să mai ajungă în Europa

Eșecul l-a determinat pe Cu toate astea, , programat duminică, 27 aprilie, în etapa a 6-a din play-off.

ADVERTISEMENT

Aflați pe locul 6 la jumătatea play-off-ului din Superliga, alb-vișiniii mai au teoretic sanșe să intre în Europa prin campionat. Cum șansele de a mai printre primele trei locuri sunt foarte mici, Rapid poate juca în Conference League doar dacă se întâmplă următorul scenariu:

Hermannstadt, care este în insolvență și nu are licență UEFA, să câștige Cupa României, în finală cu CFR Cluj sau Farul; Sepsi și Farul, singurele echipe din play-out care au aplicat pe participarea în cupele europene, să nu termine pe primele patru locuri din play-out. Astfel n-ar mai exista barajul pentru Conference League, iar locul 3 din play-off va intra direct în UECL. Rapid să termine pe locul 4 sau 5; în cazul în care Rapid ar ocupa locul 5, Dinamo, fără licență UEFA, ar trebui să fie în primele 4 clasate.

ADVERTISEMENT

În acest scenariu, în locul lui Hermannstadt, locul de Europa League rezervat câștigătoarei Cupei României Betano va fi repartizat celei mai bine clasate echipe din Superligă, nu finalistei Cupei României. Astfel că locul 5 ar merge direct în Conference League.

România va avea patru reprezentante în sezonul viitor al cupelor europene:

campioana: Champions League, turul 1 preliminar

câștigătoarea Cupei României: Europa League, turul 1 preliminar

locul 2 campionat: Conference League, turul 2 preliminar

locul 3 campionat: Conference League, turul 2 preliminar

ADVERTISEMENT

Situația la zi în Superliga

În acest moment clasamentele din play-off și play-out arată astfel:

Play-off: 1. FCSB 39 p, 2. Universitatea Craiova 36 p, 3. CFR Cluj 34 p, 4. U Cluj 32 p, 5. Dinamo 29 p, Rapid 28 p.

ADVERTISEMENT

Play-out: 1. Oțelul 28 p, 2. Petrolul 28 p, 3. Hermannstadt 27 p, 4. Poli Iași 26 p, 5. Farul 24 p, 6. UTA 24 p, 7. FC Botoșani 22 p, 8. Sepsi 22 p, 9. Unirea Slobozia 19 p, 10. Gloria Buzău 16 p.

Șumudică și-a anunțat plecarea, dar ar putea sta pe bancă și la derby-ul cu FCSB

Marius Șumudică a plecat resemnat de la Sibiu: „Asta e soarta mea, este a nu știu câta oară când pierdem în ultimul minut, numai aici am pierdut de două ori în ultimul minut.

Asta e viața antrenorului, am ajuns în semifinale, nu am reușit să mergem mai departe, îi felicit pe toți cei de la Hermannstadt, pe Măldărășanu, pe Daniel Niculae, pe toți cei care sunt aici. E frustrant, e dureros. Când am spus că sunt cele mai grele opt luni din viața mea, lumea făcea bășcălie de mine prin studiouri.

Suporterii sunt de admirat pentru atmosfera pe care au făcut-o. Nu îi merităm. (n. r. despre plecarea de la Rapid) E la cald, nu are rost, o să am o discuție cu echipa, cu patronii clubului și voi vedea ce voi face, nu e plăcut. Dacă mă întrebați pe mine, față de sezoanele trecute, am ajuns în semifinalele Cupei.

Am jucat în deplasare la o echipă bună, în campionat nu e totul decis, mai sunt 15 puncte în joc, dar din păcate am arătat rău și va trebui să găsesc explicații”.