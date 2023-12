Scenariul uluitor prin care Dinamo ar putea să fenteze retrogradarea: ”Miza e să prindă barajul”

”Câinii” și au ajuns la 12 înfrângeri consecutive. ”Roș-albii” se află pe penultimul loc în clasament, cu doar 10 puncte, și șanse mari de a ajunge în eșalonul secund după un singur an.

Cum ar putea Dinamo să evite o nouă retrogradare

În cadrul unei ediții a , analistul Alin Buzărin a pus pe tapet un scenariu incredibil prin care Dinamo să rămână în SuperLiga în cazul în care încheie sezonul pe loc de baraj.

”Hai să vă zic eu ce am auzit că se va întâmpla. Dinamo este acum la 8 puncte de FC U Craiova, la 9 de Iași, la 11 de UTA care ar însemna salvare directă. Întâi Voluntari și apoi UTA care a făcut 22 de puncte.

Miza cea mare pentru Dinamo e să prindă loc de baraj. În situația aia sunt 8 echipa în Liga 2 care nu au drept de promovare, dintre care 4 sau 5 sunt acolo. Șelimbăr și Corvinul sunt primele două locuri, e Dumbrăvița, e CSA care poate ajunge în primele 6.

Și atunci, la nivel competițional, se va zice ‘decât să compromitem competiția și să aducem să dea baraj locul 11 din Liga 2 mai bine nu se mai dă baraj, ca o excepție anul ăsta’”, a declarat Buzărin.

Însă, fostul atacant Robert Niță nu crede că această variantă este plauzibilă: ”Nu cred că pot schimba în timpul sezonului competițional. E ca și cum ar zice că nu mai retrogradează nimeni din SuperLiga”.

De ce e important pentru Dinamo să prindă barajul

Discuția din platoul FANATIK SUPERLIGA a continuat și jurnalistul Alin Buzărin a dat ca exemplu schimbările făcute în timpul sezonului 2019-2020, atunci când CFR Cluj și Universitatea Craiova au jucat o finală pentru titlu.

”S-a decis înaintea meciului CFR – Craiova, e adevărat în condiții de pandemie, după ce nu s-a mai jucat partida de la Astra, se se joace și dacă e egal sunt penalty-uri. Atunci, într-o competiție de adițiune de puncte, de ierarhizare, de punctaj, tu ai spus nu mai e niciun punctaj”, a spus Buzărin.

”Da, pentru că era o situație specială. Acum nu se pune în discuție. Dinamo a mai beneficiat o dată de o semnătură când s-a trecut de la 14 la 16 echipe. Ca să înțeleagă și domnii ăștia care slăvesc Dinamo cu patos, că ar trebui să facă tot ce le stă în putință, de la acționari până la suporteri și jucători, să prindă locul ăla de baraj dacă nu se poate mai sus.

Dinamo ar trebui să fie în SuperLiga. Poate vine stadionul ăla nou, poate nu, altfel sunt trăite meciurile și la nivelul suporterilor, cu FCSB, cu Rapid, cu Craiovele, decât echipe din a doua divizie și așa, hai să o încercăm și noi, să vedem ce va fi.

Ai 8 echipe în a doua divizie care joacă pentru nimic. Joacă să joace. Și dacă 4 din ele sunt în play-off, mai sunt alea 2 care nici alea nu mai joacă nimic că au promovat, iar Dinamo ar ajunge să joace barajul cu o echipă mediocră de Liga 2. Și atunci Dinamo ar avea toate șansele”, a explicat Robert Niță.

Robert Niță, în continuare deranjat de plecarea lui Burcă

”Înțeleg că banii sunt la zi la Dinamo. Vine antrenorul ăsta care, ok nu antrenează de un an de zile pentru că nu și-a găsit angajament, dar am înțeles că la nivel de academie de copii, juniori și tineret omul este competent și are ochi și din postura de scouter să aducă jucători tineri la Dinamo.

Am înțeles că vor fi bani mult mai mulți decât au fost în vară să aducă niște jucători care să poată ajuta echipa prin prestațiile lor și pe niște bani mai mulți. Mie mi se pare și cu Burcă, am zis: ‘dacă tu doreai să pleci, de ce nu pleci când se întrerupe campionatul pentru meciurile echipei naționale?’

Mai stai un meci, și cu cine, cu FCSB. Iar apoi spui ‘ne așteptam să-i batem’. Pe ăștia vă așteptați să-i bateți când voi nu ați bătut pe nimeni? Tu ai bătut 2 meciuri, un penalty ratat de gazde în ultimul minut și un autogol cu Botoșani pe Arcul de Triumf. Tu pe ăștia i-a bătut și te aștepți la meciul cu FCSB să-i bați ca să mai stai?

Dacă ai luat decizia și vrei să pleci, pleacă atunci când se termină etapa aia înainte de convocarea pentru echipa națională. Și atunci îi dai și băiatului acesta care a venit, domnului acesta, 2 săptămâni. Eu știu că a fost propus în septembrie și pe la alte echipe din SuperLiga. S-a vorbit de Bratu, discutăm, Badea, discutăm, dar…”, a afirmat Niță.

Va fi salvată Dinamo din birouri?