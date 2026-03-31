Scene cumplite cu selecționerul Turciei! A fost salvat de medici după ce a leșinat. Video

Un nou episod delicat în rândul antrenorilor de fotbal. Selecționerul Turciei s-a prăbușit și a fost transportat la spital. Vezi toate detaliile pe Fanatik.ro.
Mihai Dragomir
31.03.2026 | 20:45
Scene cumplite cu selectionerul Turciei A fost salvat de medici dupa ce a lesinat Video
Selecționerul Turciei a leșinat în timpul meciului din preliminariile Euro U21. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
Preliminariile Campionatului European U21 au adus marți, 31 martie, un eveniment total neașteptat. Egemen Korkmaz, selecționerul Turciei, s-a prăbușit pe teren la meciul din deplasare contra reprezentativei similare a Croației. O ambulanță a intrat imediat pe suprafața de joc și l-a transportat la spital. Vezi pe Fanatik.ro ce s-a întâmplat cu antrenorul turcilor.

Selecționerul Turciei U21 s-a prăbușit pe teren în timpul meciului cu Croația U21

Meciurile din ultima perioadă au reprezentat un adevărat carusel de emoții pentru antrenori, în frunte cu stresul. Echipele naționale luptă, de la cele de tineret până la cele de seniori, pentru îndeplinirea unor obiective importante, precum calificarea la EURO U21 sau CM 2026. După ce Mircea Lucescu a leșinat în cantonamentul echipei naționale a României, iar Marius Șumudică a stat la urgențe până la 4 dimineața, un nou episod neplăcut a avut loc marți, 31 martie.

În minutul 35 al meciului Croația U21 – Turcia U21, Egemen Korkmaz Demir, antrenorul oaspeților, și-a pierdut echilibrul în timp ce protesta față de cartonașul roșu arătat lui Ege Tıknaz, jucătorul său. Acesta a căzut și s-a lovit cu capul de pământ, nemaiputând să se ridice. O salvare a intrat imediat pe teren, iar medicii l-au stabilizat pe tehnician. El a fost transprotat ulterior la spital, notează Fanatik.tr.

Turcia U21, situație favorabilă în calificările la Campionatul European de Tineret

Meciul dintre cele două echipe naționale a fost întrerupt. În ceea ce privește situația din clasament, Turcia U21 conduce grupa preliminară H cu 11 puncte, urmată chiar de croați, care au 10 puncte.

Turcia va juca meciul următor tot în deplasare, cu Ucraina, ocupanta locului 3 cu 8 puncte. Croația va primi vizita Ungariei, ocupanta locului 4 cu 3 puncte. Ocuparea primei poziții la finalul acestei faze aduce calificarea directă la turneul final găzduit anul viitor de Albania și Serbia, unde vor juca 16 echipe naționale în total.

Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
