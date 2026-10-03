Scene cumplite în Australia: un șofer de 18 ani a fost arestat după ce a intrat cu mașina într-un grup de suporteri! O fetiță de 5 ani, în stare critică

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Un șofer de 18 ani din Australia a fost arestat după ce a intrat cu mașina într-un grup de suporteri ai lui Newcastle Knights, formație de rugby în 13 din regiunea New South Wales. 10 persoane au fost rănite, iar o fetiță de 5 ani este în stare critică la spital. Ce au transmis autoritățile după incidentul teribil.

Momente cumplite în Australia. 10 persoane au fost rănite după ce un șofer de 18 ani a intrat cu mașina într-un grup de suporteri

Mii de suporteri ai celor de la Newcastle Knights au fost prezenți sâmbătă la o paradă, organizată cu o zi înainte de finala National Rugby League, în care echipa lor favorită îi va întâlni pe cei de la Sydney Roosters. Din nefericire, evenimentul a luat o turnură devastatoare în jurul orei locale 09:30, când un vehicul a lovit 10 persoane.

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O fetiță de 5 ani și un bărbat de 67 de ani au ajuns la spital în stare critică, în timp ce celelalte 8 persoane, printre care se numără o altă fetiță de 5 ani, dar și una de doar 2 ani, sunt în stare stabilă, conform . La fața locului au ajuns trei elicoptere și 15 ambulanțe. Poliția a arestat un șofer de 18 ani după cele întâmplate, pe mașina acestuia fiind montat un număr de înmatriculare care semnala faptul că șoferul avea un permis provizoriu sau de probă.

Ce au transmis autoritățile după incidentul cumplit din Australia

Poliția din regiunea New South Wales a oferit o primă reacție după și a transmis că nu ar fi vorba despre un atac terorist. „Poliția a început o anchetă cu privire la circumstanțele incidentului, primele informații indicând că nu se crede că are legătură cu terorismul”, au transmis autoritățile.

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Poliția a precizat și faptul că în mașină se aflau alte două persoane, de 18, respectiv 19 ani, care nu au fost rănite. „Ceea ce s-a întâmplat este o tragedie absolută – o tragedie care nu ar fi trebuit să se întâmple”, a afirmat Ministrul Poliției din , Yasmin Catley.