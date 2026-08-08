Momente de panică pe Arcul de Triumf! Martin Pascual, făcut KO. Ce a făcut fundașul lui Dinamo după meci. Update

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Scene cumplite pe finalul meciului dintre Dinamo și FC Voluntari. Martin Pascual, fundașul „câinilor roșii”, a rămas inert pe suprafața de joc după ce a fost făcut KO de un adversar. Ambulanța și-a făcut apariția pe gazonul de pe Arcul de Triumf.

Martin Pascual se simte bine după accidentarea suferită în meciul cu FC Voluntari. Fundașul spaniol a fost făcut KO de un adversar pe finalul jocului, însă și-a revenit și a văzut finalul duelului de pe Arcul de Triumf de pe banca de rezerve.

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După ce arbitrul a pus capăt jocului, fundașul celor de la Dinamo a mers la medicii care au intervenit de urgență după ce a rămas inert pe gazon. Pascual i-a luat în brațe pe fiecare și le-a mulțumit pentru îngrijirile primite.

Emoții pentru fanii lui Dinamo. Ambulanța a intrat pe gazon în meciul cu FC Voluntari

Totul s-a petrecut în minutul 75. Martin Pascual urmărea un balon și a fost lovit în figură cu cotul de Florin Haită, jucătorul celor de la Voluntari. s-a prăbușit pe suprafața de joc, iar arbitrul a făcut semn ca ambulanța să intre pe gazon.

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În doar câteva secunde, medicii și-au făcut apariția și au reușit să îl stabilizeze pe jucător. Pascual s-a ridicat pe propriile picioare după îngrijirile primite de la medici, în aplauzele suporterilor

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Intervenție promptă după accidentarea lui Pascual

Emoțiile au fost mari în rândul jucătorilor de la Dinamo. După ce au observat că Martin Pascual este întins pe gazon, aceștia au făcut semn arbitrului să oprească de urgență jocul. Centralul Iulian Călin a intervenit prompt și a chemat echipa medicală. Vestea bună este că fotbalistul și-a revenit rapid, iar accidentarea nu pare serioasă.

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Antrenorul celor de la Dinamo nu a vrut să riște. Deși Martin Pascual s-a ridicat pe propriile picioare, acesta a fost scos de pe teren. În locul fundașului spaniol a intrat tânărul Matteo Duțu. Interesant este faptul că arbitrul nu a acordat nici măcar fault la contactul dintre Pascual și Haită.