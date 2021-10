Scene șocante filmate într-un liceu din Sibiu! Elevă surprinsă în timp ce se droga chiar la ore

Mai multe imagini șocante au apărut în mediul online, imagini surprinse la un liceu din județul Sibiu.

Vorbim despre o elevă filmată chiar în timp ce se droga în timpul orelor. Se știe deja că înregistrarea a fost făcută de un coleg al fetei.

Scene de coșmar într-un liceu din județul Sibiu!

Acesta n-a rezistat tentației și a postat în cele din urmă imaginile pe internet. Nu a durat mult până când Antidrog s-au sesizat în acest caz.

Mai exact, întreaga scenă a avut loc într-un liceu din Mediaș. Pe imagini se vede cât se poate de clar și profesoara care se afla la oră, în fața clasei.

Fără să dea semne că-i pasă prea mult de lecția predată sau de cele ce se petrec în clasă, adolescenta se întoarce cu spatele, apoi trage pe nas un praf alb.

Interesant este că filmarea a fost făcută, pe ascuns. Conform oamenilor legii, imaginile au circulat inițial pe grupurile elevilor, iar apoi au ajuns pe .

Atunci când a fost întrebat de jurnaliști despre cele petrecute în instituția pe care o conduce, directorul liceului a precizat că nu cunoaște cazul.

”Eu am fost la concursul pentru directori, acum am ieșit. Am auzit și eu că există un video, mi l-au trimis colegii.

Nu am date mobile, nu îl pot vedea decât când ajung acasă”, a spus aceasta

Cu toate acestea, o anchetă disciplinară a fost demarată de Inspectoratului Școlar Județean. Și polițiștii antidrog au început cercetările.

”A fost anunțată și poliția, a fost chemată mama fetei la școală și se face o anchetă disciplinară”, a spus Constantin Dincă, purtător de cuvânt lSJ Sibiu.