Scene de groază în Cluj. O mamă a murit încercând să-și apere fiica de fostul iubit violent. Ce s-a aflat despre atacator: „Îl avea în plasament”

O femeie și-a pierdut viața după ce a încercat să își salveze fiica din mâinile fostului concubin. Alte trei persoane au fost rănite în atacul cu cuțitul, iar FANATIK a aflat detalii despre mama de 36 de ani care a decedat.

Scene de groază în Cluj. O mamă a murit încercând să-și apere fiica de fostul iubit violent

O nouă crimă șochează România. În comuna Luna, din județul Cluj, un conflict izbucnit din gelozie s-a transformat într-un episod de o violență extremă. O femeie și-a pierdut viața, iar alte trei persoane au fost rănite după ce un bărbat de 24 de ani ar fi intrat în casa fostei iubite și ar fi atacat cu un cuțit pe cei care au încercat să o apere. Totul s-a petrecut în dimineața zilei de 26 mai, în jurul orei 06:20, când polițiștii Secției 4 Poliție Rurală Câmpia Turzii au fost alertați cu privire la un scandal violent izbucnit în localitate. Când au ajuns la fața locului, oamenii legii au găsit mai multe victime rănite, cu vârste cuprinse între 16 și 36 de ani.

Primele informații din anchetă arată că tensiunile ar fi pornit după ce tânăra de 18 ani, fostă parteneră a agresorului, ar fi început o relație cu un alt băiat, tot de 18 ani. Între cei doi tineri ar fi avut loc un conflict, iar la scurt timp după altercație, bărbatul de 24 de ani s-ar fi dus direct la casa fostei iubite. Anchetatorii spun că individul ar fi devenit violent imediat ce a ajuns acolo. Ar fi agresat-o pe tânăra de 18 ani și ar fi scos-o afară din casă. În încercarea disperată de a o proteja, mama fetei și sora ei minoră au intervenit. În acel moment, atacatorul ar fi pus mâna pe un obiect tăietor-înțepător și le-ar fi lovit.

FANATIK a aflat cine este femeia ucisă. Un băiat aflat în plasament, printre victimele atacului din Luna

Femeia de 36 de ani a fost găsită în stare extrem de gravă. Echipajele medicale au început imediat manevrele de resuscitare, însă, în ciuda eforturilor depuse de medici, aceasta nu a mai putut fi salvată și a fost declarată decedată la fața locului. FANATIK a aflat de la primarul comunei Luna, Aurel Giurgiu că este Alexandra L., o localnică cunoscută ca fiind la locul ei.

„Alexandra L. este persoana care a decedat, iar băiatul care a făcut fapta este tot din comună. Erau doi tineri care trăiau în concubinaj. A venit un tip de prin Germania cu ceva bani la el, fata l-a părăsit pe cel cu care era și s-a dus cu ăla. De supărare, i-a înjunghiat pe toți în familie. Pe mama fetei, concubinei, a omorât-o. A mai înjunghiat-o pe fata cu care trăia el, cea care îl părăsise, sora ei și un băiat pe care îl avea în plasament. Evenimente de genul acesta nu am mai avut niciodată în comună, cel puțin de când sunt eu aici. Tinerețea și gelozia asta te fac să faci lucruri, ceva ieșit din comun. Băiatul a mai făcut ceva scandaluri, avea și brățară la picior”, sunt primele declarații făcute de Aurel Giurgiu, primarul comunei Luna, din Cluj, în premieră, pentru FANATIK.

Criminalul avea ordin de protecție și purta brățară electronică. IGPR a trimis o echipă de control la Cluj

Agresorul a fost identificat rapid de polițiști și găsit chiar la locuința sa din aceeași comună. Acesta a fost imobilizat și dus la audieri. Cazul ridică însă și semne serioase de întrebare, mai ales că emis de Judecătoria Luduș încă din data de 14 mai. Conform măsurii dispuse de instanță, individul nu avea voie să se apropie la mai puțin de 15 metri de locuința victimelor. Cu toate acestea, tragedia nu a mai putut fi evitată. În urma cazului șocant, conducerea Poliției Române a anunțat trimiterea unei echipe de control la Inspectoratul de Poliție Județean Cluj pentru a verifica modul în care au fost gestionate sesizările și intervențiile anterioare.