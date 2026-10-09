Sport

Scene de groază la un meci de wrestling! Un arbitru de 75 de ani a murit în ring. Luptătorul a fost arestat

Un arbitru de wrestling în vârstă de 75 de ani a murit în Mexic, după o manevră periculoasă. Luptătorul El Hijo de Fishman a fost arestat. Ce sa întâmplat, de fapt.
Alex Bodnariu
09.10.2026 | 19:00
Scene de groaza la un meci de wrestling Un arbitru de 75 de ani a murit in ring Luptatorul a fost arestat
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Tragedie în ring! Un arbitru de 75 de ani a murit după o manevră interzisă. Luptătorul a fost arestat
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Wrestlerul mexican El Hijo de Fishman (36 de ani) a fost arestat după moartea arbitrului Gerardo Germán Pineda (75 de ani). Oficialul, cunoscut sub porecla „El Búho”, și-a pierdut viața după ce a fost victima unei manevre extrem de periculoase.

Tragedie în ring! Un arbitru de 75 de ani a murit după o manevră interzisă. Luptătorul a fost arestat

Totul s-a întâmplat în noaptea de 6 spre 7 octombrie, la Centro Deportivo Cultural 11 de Julio, din localitatea Mineral de la Reforma. Evenimentul, intitulat „Deslealtades”, avea în program un meci între El Hijo de Fishman și Máscara Sagrada NG. Gerardo Germán Pineda era arbitrul confruntării. La un moment dat, acesta a fost implicat într-o altercație cu El Hijo de Fishman. Potrivit relatărilor din presa mexicană, între cei doi ar fi existat și un schimb de replici înaintea incidentului.

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Situația a degenerat în momentul în care luptătorul i-ar fi aplicat arbitrului o manevră cunoscută sub numele de „martinete”, o variantă a procedeului „piledriver”. Tehnica presupune proiectarea adversarului spre podeaua ringului, cu un risc major de accidentare în zona capului și a coloanei cervicale. Manevra este interzisă de mai multe organizații de wrestling tocmai din cauza pericolului pe care îl reprezintă. După impact, arbitrul de 75 de ani a rămas întins pe podea și nu s-a mai ridicat.

Au crezut că face parte din spectacol, dar arbitrul a murit! Scene dramatice la un meci de wrestling

Inițial, o parte dintre spectatori ar fi crezut că reacția arbitrului face parte din spectacol. Wrestlingul mexican este cunoscut pentru confruntările regizate și pentru implicarea arbitrilor în anumite secvențe. De această dată, însă, situația era reală. Pineda a rămas nemișcat timp de mai multe minute. Mai grav, potrivit informațiilor apărute în presa internațională, la eveniment nu ar fi existat o ambulanță sau personal medical pregătit să intervină imediat. Echipajele de urgență sosite ulterior au constatat decesul arbitrului.

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Poliția mexicană l-a reținut pe El Hijo de Fishman, iar cazul a ajuns în atenția procurorilor din statul Hidalgo. Luptătorul este cercetat pentru presupus omor din culpă. Autoritățile au dispus închiderea arenei, după ce au constatat că spectacolul nu beneficia de autorizațiile necesare.

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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