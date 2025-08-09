News

Scene de groază pe o stradă din București. O femeie a fost înjunghiată de un recidivist în plină zi. Nu îl cunoștea pe atacator

O femeie de 48 de ani a fost înjunghiată, vineri seară, pe o stradă din Sectorul 3 al Capitalei. Agresorul, un recidivist, a fost reținut pentru tentativă de omor.
Mădălina Cristea
09.08.2025 | 08:22
Scene de groaza pe o strada din Bucuresti O femeie a fost injunghiata de un recidivist in plina zi Nu il cunostea pe atacator
O femeie a fost înjunghiată în București, în plină zi. Nu îl cunoștea pe agresor. Sursa foto: Colaj Fanatik

Vineri seară, 8 august 2025, o femeie de 48 de ani a fost înjunghiată din senin, în plină stradă, în Sectorul 3 al Bucureștiului. Incidentul s-a produs în zona Bulevardului Basarabia. Potrivit primelor informații transmise de oamenii legii, victima nu îl cunoștea pe atacator.

ADVERTISEMENT

Femeie înjunghiată pe o stradă din Sectorul 3

După ce a doborât-o la pământ, bărbatul a aruncat cuțitul într-un coș de gunoi aflat la doar câțiva metri și a coborât liniștit la metrou, amestecându-se printre ceilalți trecători. Între timp, victima a rămas în agonie, pe trotuar, rănită grav.

Șocant este că nimeni nu s-a oprit să o ajute sau măcar să sune la 112. Trecătorii au privit scena și au mers mai departe, lăsând-o să se descurce singură. Tot ea a fost cea care s-a ridicat și a reușit să sune la ambulanță. Potrivit medicilor, femeia avea multiple plăgi din cauza înjunghierilor, atât la cap, cât și în zona gâtului și a toracelui. Specialiștii spun că a scăpat ca prin minune, loviturile putând fi fatale.

ADVERTISEMENT

Niciun trecător nu s-a oprit să o ajute. A fost lăsată într-o baltă de sânge

”Era extrem de șocată, în primul rând de atitudinea celor din jur. Ne-a declarat că nimeni nu a intervenit cu absolut nimic Nu s-au oprit nici măcar să solicite sprijin la 112. A fost nevoită singură să sune la ambulanță. A fost adusă în UPU cu multiple plăgi înjunghiate atât la nivelul capului cât și în regiunea cervicală, posterioară, torace anterior și posterior”, a spus reprezentantul spitalului, Fiorella Mitoiu, pentru Observator.ro.

Bărbatul care a comis atacul a fost reținut de polițiști la scurt timp după incident. Ancheta a stabilit că acesta are un cazier plin, cu infracțiuni precum tentativă de viol, agresiune sexuală și tâlhărie. Tot vineri, 8 august 2025, o femeie de 76 de ani din Pitești a ajuns de urgență la spital după ce a fost înjunghiată în piept de soțul ei, cu un an mai în vârstă.

ADVERTISEMENT
Culisele acordului plănuit de Washington și Moscova privind războiul. La ce este dispus...
Digi24.ro
Culisele acordului plănuit de Washington și Moscova privind războiul. La ce este dispus să renunțe Putin pentru bunăvoința lui Trump

Femeie din Pitești, înjunghiată de soț

Incidentul s-a produs în propria casă, în timpul unui conflict aprins, când bărbatul a luat un cuțit din bucătărie și a lovit-o. Deși rănită și sângerând, victima a reușit să sune la 112 și să ceară ajutor, fiind preluată rapid de echipajul medical.

ADVERTISEMENT
În ziua în care a împlinit 38 de ani, Mădălina Ghenea a renunțat...
Digisport.ro
În ziua în care a împlinit 38 de ani, Mădălina Ghenea a renunțat la haine și a publicat imaginile pe internet

Polițiștii l-au găsit pe agresor în sufrageria locuinței și l-au dus la audieri, urmând să fie cercetat pentru tentativă de omor. Anchetatorii au descoperit că nu este primul conflict violent dintre cei doi soți. Anul trecut, femeia obținuse un ordin de protecție valabil trei luni, după care bărbatul s-a întors acasă. Apropiații susțin că acesta ar putea suferi de o formă de demență și că ar mai fi fost internat în trecut.

ADVERTISEMENT
„Moartea este o iluzie”. Experiența cutremurătoare a unei femei care a murit pentru...
Fanatik
„Moartea este o iluzie”. Experiența cutremurătoare a unei femei care a murit pentru câteva minute
„Ținutul Jaguarului Alb” există! Descoperirea uimitoare făcută de arheologi care schimbă tot ce...
Fanatik
„Ținutul Jaguarului Alb” există! Descoperirea uimitoare făcută de arheologi care schimbă tot ce se știa despre mayași
A murit astronautul Jim Lovell, cunoscut pentru celebra misiune Apollo 13. Cosmonautul NASA...
Fanatik
A murit astronautul Jim Lovell, cunoscut pentru celebra misiune Apollo 13. Cosmonautul NASA s-a stins din viață la 97 de ani
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mădălina Cristea
Mădălina Cristea
Mădălina Cristea- Bălăceanu este redactor pe zona de News la Fanatik. Și-a început cariera jurnalistică la Evenimentul Zilei și Capital, apoi a fost parte din echipele redacționale ale site-urilor Mainnews.ro, Puterea.ro şi Ştirile ProTV
Parteneri
Anamaria Prodan a reacționat după ce Dennis Man s-a înțeles cu Parma: 'Pretenția...
iamsport.ro
Anamaria Prodan a reacționat după ce Dennis Man s-a înțeles cu Parma: 'Pretenția asta o am'
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Nu rata numărul 1046 al revistei Taifasuri!
  • Pachet special: revista + 3 CD-uri, la superpreţul de 19,99 lei
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Interviu de colectie cu Cezara Dafinescu despre preţul succesului
  • Farmacia verde, sănătate, dietă, frumuseţe şi multe altele
Acum la toate punctele de presă din România!