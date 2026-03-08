Scene de război după Rangers – Celtic! Fanii celor două echipe au intrat pe teren pentru o confruntare directă. Video

ADVERTISEMENT

și Celtic s-au întâlnit într-un meci din sferturile de finală ale Cupei Scoției, asta la doar câteva zile după ce au avut un duel și în campionat, terminat la egalitate, 2-2.

Tensiunea maximă la meciul dintre Rangers – Celtic, terminat cu intrarea pe teren a suporterilor ambelor echipe

Rangers a dominat toată partidă, atât primele 90 de minute, cât și cele de prelungire, iar oaspeții s-au apărat eroic. A existat câte un gol marcat de fiecare echipă, anulat de intervenția VAR. Cei de la Celtic au înscris în prima repriză, prin Maeda, însă golul a fost nevalidat după ce în construcția fazei s-a aflat în ofsaid.

În prelungirile confruntării, a urmat un ghinion pentru cei de la Rangers. După un corner, Fernandez a împins mingea în poartă, însă balonul i-a lovit mâna și astfel reușita a fost anulată. Astfel, s-a ajuns la loviturile de departajare, acolo unde mai inspirați au fost oaspeții. James Tavernier și Djedi Gassama au ratat pentru gazde, iar Celtic a obținut calificarea mai departe în Cupa Scoției.

Fanii formației oaspete, care au primit o peluza întreagă, au intrat pe teren pentru a sărbători victoria și de acolo până la momente neplăcute a fost doar un pas. Suporterii lui Rangers nu au putut să accepte eșecul și sărbătoarea declanșată de rivali, iar la rândul lor au pătruns pe gazon pentru a se confrunta cu fanii lui Celtic. Forțele de ordine au intervenit rapid și au folosit mijloacele din dotare pentru a opri începerea unor conflicte fizice.

Fanii lui Celtic au forțat intrarea pe stadionul lui Rangers și au păcălit vigilența forțelor de ordine

Chiar dacă au primit peste 5000 de bilete, datorită protocolului care există pentru meciurile de Cupă, diferit față de cel existent în campionat, cererea de tichete tot a fost peste ofertă și asta a dus la incidente inclusiv în zona de acces din stadion.

Sute de fani ai lui Celtic au intrat în arenă fără a avea bilete, asta după ce au spart cordonul format de stewarzii prezenți la porțile de acces. Organizatorii au anunțat că vor face investigații pentru a vedea unde au apărut problemele.