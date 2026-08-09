Scene desprinse din filme în Brazilia. Căpitanul a zburat în gol, la propriu, după ce a marcat pentru echipa lui. Deznodământ crunt

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Moment total neașteptat în meciul dintre Coritiba și Chapecoense, care s-au înfruntat în etapa 22 a campionatului Braziliei. Jacy, căpitanul gazdelor, a marcat pentru echipa lui, însă ce a urmat a fost un șir de evenimente bizare. Ce s-a întâmplat, de fapt.

A marcat, a sărit în tunel și s-a trezit cu golul anulat. Scene de comedie în Brazilia

, a avut parte de un meci care va rămâne mult timp în mintea microbiștilor. Coritiba a deschis scorul în minutul 31 prin Tiago Coser. Totul decurgea normal, până în minutul 44. Gazdele au sărbătorit ceea ce credeau a fi golul de 2-0, dar ce a urmat a fost total neașteptat. Jacy, fundașul central, punctase printr-o lovitură de cap.

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Căpitanul în vârstă de 29 de ani al lui Coritiba a luat mingea și a băgat-o apoi sub tricoul de joc, dedicându-i astfel reușita soției lui însărcinate. Nu s-a oprit aici, întrucât a decis să alerge și să sară peste panourile publicitare. Doar că, fix în zona unde a realizat saltul, se afla tunelul care conducea către vestiarul oaspeților, deschis în apropierea pauzei meciului. Jucătorul a căzut în gol, direct pe treptele de ciment, iar toți cei din jur au intervenit să îl ajute. A ieșit teafăr de acolo, dar când continua să se bucure de gol, a aflat că reușita a fost anulată pentru un offside.

Jacy, do Coxa, fez o gol e, na comemoração, pulou o alambrado e caiu no túnel. E o gol foi anulado. Precisou ser substituído, mas está no banco, com gelo no tornozelo. — Doentes por Futebol ⚽ (@DoentesPFutebol)

Deși a încheiat prima repriză pe teren și a început-o și pe cea de-a doua, fotbalistul a cerut ulterior schimbare, semn că se resimțea după căzătura în gol. Totuși, rezultatul meciului a fost favorabil, întrucât echipa lui s-a impus cu scorul final de 2-1.

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Ce face echipa lui Neymar în campionatul Braziliei

Deși , Neymar nu o duce la fel de bine în campionat. Formația superstarului de 34 de ani se află pe poziția a 16-a după 20 de etape, cu 22 de puncte, la fel ca locurile 17 și 18, care trimit formațiile clasate pe ele direct în eșalonul secund. Santos va juca în această etapă, acasă, contra celor de la Athletico-PR, locul 3.