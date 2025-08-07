Scene dramatice după FCSB – Drita 3-2! Unui kosovar i s-a făcut rău și a primit ajutor de urgență. Gigi Becali: „Se mai strânge inima”. Exclusiv

La scurt timp după încheierea meciului , prima manșă a turului trei preliminar din Conference League, s-a petrecut la stadion un episod care ar fi putut fi chiar unul dramatic.

Un fotbalist al echipei din Kosovo a avut nevoie de ajutor medical de urgență după FCSB – Drita 3-2. Din fericire, totul s-a rezolvat repede: „I-am făcut o perfuzie, din fericire și-a revenit”

Unuia dintre jucătorii echipei din Kosovo i s-a făcut rău și a avut nevoie de intervenție medicală de urgență în momentele respective. Un astfel de echipaj a mers rapid în zona vestiarelor la scurt timp după fluierul de final al partidei.

Din fericire, problema a fost rezolvată destul de rapid, astfel încât fotbalistul respectiv a scăpat de orice pericol, după cum a explicat pentru FANATIK un membru al echipajului de ambulanță prezent pe Arena Națională pentru acest meci:

„Un jucător de la oaspeți s-a simțit rău. I-am făcut perfuzie, din fericire și-a revenit repede și nu mai are nicio problemă”.

Cum a comentat Gigi Becali acest episod: „Când sunt 20 de cornere, te mai strânge inima”

Ulterior, acest episod a fost comentat și de Gigi Becali. Patronul de la FCSB a explicat că a simțit pe propria piele faptul că în anumite momente tensionate petrecute în diferite faze ale jocului într-adevăr se poate ajunge și la astfel de situații delicate. Pe de altă parte, trebuie menționat că nu se cunoaște exact motivul pentru care s-a ajuns acum în acel scenariu cu fotbalistul de la Drita.

„Îți dai seama după 2-0 să iei 3 goluri. Nu numai alea, că nu e vorba de goluri, dar dacă dădeau golurile pe un joc bun. Dar când ești presat, atunci sunt emoții. Eu am avut cele mai mari emoții cu PAOK.

Dacă joci bine, e mingea la tine, nu ai emoții. Ai primit un gol, te oftici. Ai primit gol, dar fără să se afecteze inima. Dar când sunt 20 de cornere, se mai strânge inima”, în direct la