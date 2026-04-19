Scene emoționante în Serie A! Legendarul Gigi Buffon, comemorare cu ochii în lacrimi pentru fostul său coleg de la Juventus. Video

Partida dintre Juventus și Bologna din runda cu numărul #33 din Serie A a început cu un omagiu pentru , ex-goalkeeper-ul „bianconerilor” care a decedat joi, 16 aprilie, la vârstă de 48 de ani. Gianluigi Buffon și Leonardo Bonnuci, doi fotbaliști legendari ai „Bătrânei Doamne”, au fost prezenți pe teren la Torino și au adus o coroană cu flori în cinstea fostului lor coleg, fiind aplaudați de întreg stadionul. Vizibil marcat de moment, „Gigi” nu și-a putut stăpâni emoțiile.

Scene emoționante în Serie A! Gianluigi Buffon, cu ochii în lacrimi la comemorarea lui Alexander Manninger

Înainte de startul meciului cu Bologna, cei de la Juventus au pregătit un moment special dedicat lui Alexander Manninger, fostul portar al torinezilor care și-a pierdut viața în decursul zilei de joi, în urma unui accident cumplit – mașina în care se afla austriacul a fost lovită de un tren în Salzburg, orașul său natal, iar acesta nu a supraviețuit impactului.

Poză lui Manninger a tronat pe Allianz Stadium înainte de fluierul de start al partidei, dar asta nu a fost tot. Gianluigi Buffon și Leonardo Bonucci și-au făcut apariția pe teren cu o coroană de flori, pe care era afișat mesajul „Ciao Alex”, și cu un tricou pe care era scris numele fotbalistului, alături de numărul 13, practic echipamentul de joc pe care Manninger l-a îmbrăcat în perioada în care a evoluat pentru Juventus (2008-2012).

Întreg stadionul a aplaudat. Acesta a fost modul prin care fanii și-au exprimat admirația și respectul pentru regretatul Alex, moment în care Buffon nu și-a mai putut stăpâni emoțiile și a vărsat câteva lacrimi, episod surprins de camerele video. În ciuda faptului că cei doi s-au luptat în permanență timp de patru sezoane pentru postul de titular în poarta „Bătrânei Doamne”, Buffon și Manninger au avut o relație deosebită, scrie presa din Italia.

Alex Manninger a apărat poarta lui Juventus, Liverpool și Arsenal

De-a lungul carierei sale de fotbalist profesionist, Alexander Manninger a evoluat la echipe importante din fotbalul european. Cele mai puternice trei cluburi din CV-ul său sunt Juventus (2008-2012), Liverpool (2016/2017) și Arsenal (1997-2002). În tricoul „tunarilor”, fostul portar austriac a izbutit să câștige patru trofee majore. Este vorba despre un titlu de campion în (1997/1998), respectiv o Cupă (1998) și două Supercupe ale Angliei (1998, 1999).

De asemenea, acesta și-a trecut în palmares și un „Scudetto”, bineînțeles, alături de Juventus, la finele sezonului 2011/2012. Nu în ultimul rând, Manninger a strâns și 33 de selecții pentru prima reprezentativă a Austriei, cu care a fost prezent și la un turneu final de Campionat European (2008).