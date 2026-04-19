Sport

Scene emoționante în Serie A! Legendarul Gigi Buffon, comemorare cu ochii în lacrimi pentru fostul său coleg de la Juventus. Video

Imagini emoționante în Serie A! Gianluigi Buffon, cu ochii în lacrimi la comemorarea fostului său coleg de la Juventus, care și-a pierdut viața în urmă cu câteva zile.
Dragos Petrescu
20.04.2026 | 01:25
ULTIMA ORĂ
Gianluigi Buffon, cu ochii în lacrimi la comemorarea lui Alexander Manninger // FOTO: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Partida dintre Juventus și Bologna din runda cu numărul #33 din Serie A a început cu un omagiu pentru Alexander Manninger, ex-goalkeeper-ul „bianconerilor” care a decedat joi, 16 aprilie, la vârstă de 48 de ani. Gianluigi Buffon și Leonardo Bonnuci, doi fotbaliști legendari ai „Bătrânei Doamne”, au fost prezenți pe teren la Torino și au adus o coroană cu flori în cinstea fostului lor coleg, fiind aplaudați de întreg stadionul. Vizibil marcat de moment, „Gigi” nu și-a putut stăpâni emoțiile.

Înainte de startul meciului cu Bologna, cei de la Juventus au pregătit un moment special dedicat lui Alexander Manninger, fostul portar al torinezilor care și-a pierdut viața în decursul zilei de joi, în urma unui accident cumplit – mașina în care se afla austriacul a fost lovită de un tren în Salzburg, orașul său natal, iar acesta nu a supraviețuit impactului.

ADVERTISEMENT

Poză lui Manninger a tronat pe Allianz Stadium înainte de fluierul de start al partidei, dar asta nu a fost tot. Gianluigi Buffon și Leonardo Bonucci și-au făcut apariția pe teren cu o coroană de flori, pe care era afișat mesajul „Ciao Alex”, și cu un tricou pe care era scris numele fotbalistului, alături de numărul 13, practic echipamentul de joc pe care Manninger l-a îmbrăcat în perioada în care a evoluat pentru Juventus (2008-2012).

Întreg stadionul a aplaudat. Acesta a fost modul prin care fanii și-au exprimat admirația și respectul pentru regretatul Alex, moment în care Buffon nu și-a mai putut stăpâni emoțiile și a vărsat câteva lacrimi, episod surprins de camerele video. În ciuda faptului că cei doi s-au luptat în permanență timp de patru sezoane pentru postul de titular în poarta „Bătrânei Doamne”, Buffon și Manninger au avut o relație deosebită, scrie presa din Italia.

ADVERTISEMENT
„L-am păcălit pe Putin”: Povestea guvernatorului care a dat peste cap planurile Kremlinului...
Digi24.ro
„L-am păcălit pe Putin”: Povestea guvernatorului care a dat peste cap planurile Kremlinului într-o regiune îndepărtată a Rusiei

Alex Manninger a apărat poarta lui Juventus, Liverpool și Arsenal

De-a lungul carierei sale de fotbalist profesionist, Alexander Manninger a evoluat la echipe importante din fotbalul european. Cele mai puternice trei cluburi din CV-ul său sunt Juventus (2008-2012), Liverpool (2016/2017) și Arsenal (1997-2002). În tricoul „tunarilor”, fostul portar austriac a izbutit să câștige patru trofee majore. Este vorba despre un titlu de campion în Premier League (1997/1998), respectiv o Cupă (1998) și două Supercupe ale Angliei (1998, 1999).

ADVERTISEMENT
Internetul a ”explodat” după ce a văzut ce au cumpărat Kim Kardashian și...
Digisport.ro
Internetul a ”explodat” după ce a văzut ce au cumpărat Kim Kardashian și Lewis Hamilton

De asemenea, acesta și-a trecut în palmares și un „Scudetto”, bineînțeles, alături de Juventus, la finele sezonului 2011/2012. Nu în ultimul rând, Manninger a strâns și 33 de selecții pentru prima reprezentativă a Austriei, cu care a fost prezent și la un turneu final de Campionat European (2008).

ADVERTISEMENT

 

Ce a făcut Alex Dobre după U Craiova – Rapid 1-0, meciul în...
Fanatik
Ce a făcut Alex Dobre după U Craiova – Rapid 1-0, meciul în care a fost pedepsit de Costel Gâlcă. Gest special al fotbalistului. Video
Campionatul Mondial de Snooker 2026. Mark Allen, revenire spectaculoasă în primul tur. Toate...
Fanatik
Campionatul Mondial de Snooker 2026. Mark Allen, revenire spectaculoasă în primul tur. Toate rezultatele zilei
Nicușor Bancu, fără menajamente după Universitatea Craiova – Rapid 1-0: „La acest club...
Fanatik
Nicușor Bancu, fără menajamente după Universitatea Craiova – Rapid 1-0: „La acest club am vorbit mereu și nu am realizat nimic!”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Dragos Petrescu
Dragos Petrescu este licențiat în Cibernetică, Statistică și Informatică Economică la ASE și are un Master în Automatică ș i Calculatoare - Politehnica București. E pasionat de fotbal încă de la vârsta de 6 ani, odată cu Campionatul Mondial din Germania (2006)
Parteneri
Acum s-a aflat! Dennis Man a fost la un pas de a ajunge...
iamsport.ro
Acum s-a aflat! Dennis Man a fost la un pas de a ajunge la o rivală a lui FCSB: 'S-a cerut o sumă infimă'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!