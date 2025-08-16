Scene emoționante înainte de Wolves – Manchester City! Fanii gazdelor i-au dedicat un moment superb lui Diogo Jota. Video

Fotbalul mondial a fost cutremurat în această vară după ce . Fanii fostei echipe a lui Jota, Wolverhampton Wanderers, au adus un ultim omagiu fotbalistului portughez înainte de partida cu Manchester City.

Moment superb în memoria lui Diogo Jota înainte de Wolves – Manchester City

Fanii celor de la Wolverhampton au creat o scenografie specială pentru Diogo Jota, fotbalist care a îmbrăcat tricoul echipei timp de trei sezoane, din 2017 până în 2020, perioadă în care a marcat 44 de goluri în 131 de partide.

Scenografia suporterilor l-a înfățisat pe Jota sărbătorind un gol, alături de mesajul „We’ll remember you when you walk in fields of gold” (n.r. „Ne vom aminti de tine când vei păși prin câmpiile aurii”), o referire la piesa „Fields of Gold” a lui Sting, una dintre favoritele lui Diogo Jota, care s-a și auzit pe stadion înainte de startul jocului.

Momentul a fost unul extrem de emoționant, în special pentru apropiații fotbalistului prezenți pe „Molineux”. Părinții și soția lui Diogo Jota s-au aflat în tribune, alături de bunul său prieten, Ruben Neves, și de selecționerul Portugaliei, Roberto Martinez.

Wolves fans with an absolutely incredible tribute to their former player Diogo Jota ❤️ — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball)

În minutul 18 al întâlnirii, tot stadionul a aplaudat în memoria lui Diogo Jota, acesta fiind numărul pe care portughezul l-a purtat pe tricou în perioada petrecută la Wolves. Lusitanul a avut un impact imens la echipă, jucând un rol esențial la promovarea obținută în 2018.

Liverpool, omagiu pentru Diogo Jota la meciul cu Bournemouth

Vineri seară, Liverpool a deschis noul sezon din Premier League cu un duel contra lui Bournemouth. Evident, și î , fanii și fotbaliștii fiind extrem de emoționați.

După finalul jocului, într-un moment complicat, când oaspeții au revenit de la 0-2. „Omagiul pentru Diogo a fost puternic și impresionant. Modul în care fanii noștri au reacționat a fost atât de special”, a declarat tehnicianul.