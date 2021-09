Scene fără precedent în Cupa României. Fotbaliștii Viitorului Tg. Jiu, abandonați la stadion după eliminarea de la Filiași

Scene fără precedent au fost surprinse miercuri după-amiază, în turul patru al Cupei României, destinat echipelor din diviziile inferioare. Dacă în sezonul trecut ajungea până în , de data aceasta Viitorul Pandurii Târgu Jiu a trebuit să se declare învinsă în fața celor de la CSO Filiași, scor 2-3, deși la pauză conducea cu două goluri diferență și nu părea să aibă nicio emoție.

Eșecul i-a înfuriat atât de tare pe oficialii echipei gorjene încât au apelat la măsuri extreme pentru a-și pedepsi jucătorii. Cum șoferul autocarului a primit ordin să nu-i aștepte, fiecare a plecat de la stadion pe cont propriu: ajutați de prieteni, cu mașini împrumutate chiar de la adversari sau cu trenul.

Nici măcar Cristian Lupuț nu și-a menajat elevii pentru evoluția dezamăgitoare din repriza a doua. Imediat după fluierul de start, acesta s-a lansat într-o adevărată tiradă și a cerut conducerii să aplice sancțiuni extrem de dure.

„Se pare că 2-0 este un scor periculos. Nu-mi explic repriza a doua. Au fost multe greşeli personale şi, drept dovadă, gazdele au întors rezultatul. Dar astea sunt jocurile de Cupă, surprizele pot apărea mereu.

Aşa cum anul trecut şi noi am eliminat echipe din Liga 1, astăzi am fost eliminaţi de o echipă de Liga a treia, care a avut atitudine bună în repriza a doua, determinare…

Noi am crezut că dacă venim la Filiaşi am şi câştigat meciul cu 3-0. Se pare că lucrurile nu stau chiar aşa. A fost o chestiune de mentalitate.

Avem deja 7-8 meciuri împreună şi nu mai putem spune că s-a simţit lipsa omogenităţii. Astăzi nu am avut atitudine bună, determinare, nu am avut nimic!

Asta este, trebuie să mergem mai departe. Trebuie să se ia unele măsuri, pentru că nu se mai poate aşa. Sunt foarte supărat de atitudinea unor jucători, care, din păcate, nu s-au ridicat la nivelul jocului”, a declarat antrenorul gorjenilor pentru .

Mario Găman: „E o zi istorică. Nemaipomenit, fantastic!”

În schimb, la Filiași s-a declanșat sărbătoarea după victoria obținută în fața și este aștepatată cu nerăbdare vizita unei echipe de pe prima scenă a fotbalului românesc. Vizibil entuziasmat, Mario Găman și-a felicitat jucătorii pentru dăruirea de care au dat dovadă, încercând, totodată, să-i țină cu picioarele pe pământ pentru următoarele partide din Liga a treia.

„Este o zi istorică! Este nemaipomenit, fantastic, mulțumim susținătorilor care au venit azi. Băieții merită toată stima, jos pălăria. Au făcut o a doua repriză impecabilă. Am întâlnit o echipă foarte bună a Ligii a 2-a, o echipă pe care o știam bine, dar au fost două reprize diferite.

A fost o primă repriză favorabilă lor, dar în a doua repriză clar am fost superiori, multe ocazii, pur și simplu i-am sufocat, i-am ținut acolo. Pentru asta îi felicit pe jucătorii care au intrat. Am avut o discuție la pauză, indiferent că ești condus sau nu.

Mă bucur că au avut puterea să revină, asta înseamnă mentalitate, asta înseamnă valoare. Au arătat în fața unei echipe foarte bune că merită să fie unde au ajuns. Eu tot timpul am crezut. Am mai avut meciuri în care am condus noi și am fost egalați.

Îmi place să lupt până la ultimul fluier al arbitrului. Mă bucur că le-am implementat mentalitatea aceasta, bravo lor pentru repriza a doua. Cu siguranță vom vorbi și despre golurile primite, pentru că au fost două goluri ușoare.

Contrar cursului jocului, două goluri ușoare, de copii și juniori, dar ăsta e fotbalul. Când nu ești concentrat, poți să suferi. Trebuie să țin băieții cu picioarele pe pământ, pentru că această victorie, calificare, nu are vreun sens dacă nu luăm trei puncte din meciul din campionat. Trebuie să tratăm meciul cu Craiova la cel mai înalt nivel”, a spus tehnicianul echipei ACSO Filiași.