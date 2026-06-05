Scene greu de imaginat! Cine a stricat petrecerea rapidiștilor la reeditarea meciului euro-fantasticilor

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Reeditarea sfertului UEFAnstastic Steaua – Rapid a avut loc pe 28 mai 2026, pe Arcul de Triumf din Capitală.

Daniel Niculae s-a supărat și a plecat acasă în timpul meciului

A existat însă și un moment delicat, care a umbrit evenimentul și în special petrecerea rapidiștilor. Protagonistul ei a fost Daniel Niculae, fostul atacant al echipei, în prezent președinte la Hermannstadt, echipă proaspăt retrogradată.

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Niculae a intrat titular în echipa lui Răzvan Lucescu, care a decis ca jucătorii să iasă de pe teren prin rotație. Nico a fost înlocuit la un moment dat cu Pancu, după care brusc s-a dus la vestiare. Iar acolo s-a îmbrăcat și a plecat de la stadion.

Colegii au remarcat absența lui abia după meci, când s-au strâns ca să meargă la restaurant. Inițial, au crezut că Niculae la interviuri, dar apoi au constatat că acesta își luase toate lucrurile din vestiar și nu mai era demult la stadion.

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Fostul atacant n-a venit nici la restaurant

Fostul atacant rapidist a fost sunat de câțiva colegi, însă n-a răspuns la telefon. Nu a venit nici la restaurantul unde au petrecut fotbaliștii, iar de atunci nu a mai luat legătura cu nimeni de la Rapid. A fost de negăsit chiar și după ce Hermannstadt a retrogradat.

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Daniel Niculae este încă președintele echipei sibiene, însă nu a oferit nicio reacție după dezastrul formației sale. Contractul său expiră și ținând cont că Hermannstadt a retrogradat șansele ca el să fie prelungit sunt nule.

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Sibiul renunță și la președinte și la antrenor

Și Dorinel Munteanu a plecat de la Sibiu, clubul anunțând despărțirea de el, după ratarea obiectivului de a rămâne în SuperLiga României. „În urma ratării obiectivului stipulat în contract – rămânerea în Superliga României – A.F.C.Hermannstadt și antrenorul principal Dorinel Munteanu au încetat astăzi raporturile contractuale. Îi mulțumim lui Mister pentru întreg aportul pe care l-a adus echipei în lupta pentru evitarea retrogradării și îi dorim mult succes în următoarele provocări ale carierei! De asemenea, contractele celor doi antrenori secunzi – Dorin Toma și Laurențiu Iorga – au fost reziliate din același motiv. Le dorim mult succes în viitor!”, au transmis sibienii pe Facebook.

echipă ce va fi adversara lui FC Hermannstadt în următorul sezon de Liga a II-a a României. Bănățenii au jucat în play-out în sezonul precedent și au terminat pe locul al treilea în Grupa B, după ce au adunat un singur punct în ultimele cinci meciuri.