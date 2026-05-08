Scene groaznice la o școală din Arad. Elev de 12 ani, înjunghiat în pauză. Care este starea copilului

Scene de coșmar la o școală din județul Arad! Un elev de 12 ani l-a înjunghiat pe colegul său într-o pauză, iar FANATIK vine cu detalii în exclusivitate despre incidentul care a îngrozit comunitatea din localitatea Vinga.

Elev de 12 ani înjunghiat în pauză, la școală. Intervenții de urgență la fața locului. În ce stare e copilul

Nefericitul incident a avut loc într-o pauză, în dimineața zilei de vineri, 8 mai 2026. Potrivit datelor din anchetă obținute în exclusivitate de FANATIK, se pare că băieții implicați în altercație au amândoi 12 ani și sunt în clasa a V-a. Băiatul, care a mers cu un cuțit la școală, l-a înjunghiat pe celălalt puști în spate și în mână, provocându-i răni destul de serioase.

Elevul care a fost înjunghiat este conștient, din ce a aflat FANATIK, însă a fost transportat la spital cu un elicopter SMURD pentru investigații amănunțite, date fiind plăgile suferite. În clipa de față se fac cercetări cu privire la incidentul care a avut loc la școala din Vinga, urmând să se întocmească un dosar penal pentru lovire și alte violențe. „Dacă se va constata că i-a fost pusă viața în pericol, s-ar putea schimba încadrarea, dar asta se va decide după ce se va ajunge la IML”, ne-au transmis surse din cadrul anchetei.

Adolescentul cuțitar nu era cunoscut cu probleme de comportament

Cazul este unul îngrijorător, dat fiind că nu există informații cu privire la vreun trecut infracțional pe care să îl aibă elevul care l-a înjunghiat pe celălalt școlar. La școala respectivă, din informațiile deținute de anchetatori, nu au existat în trecut incidente similare. Nu se cunosc, până în acest moment, detalii despre comportamentul agresiv al celui care și-a înjunghiat colegul.

„La data de 8 mai a.c., în jurul orei 11.10, polițiștii Secției 1 Rurală Arad au fost sesizați despre faptul că, un elev, minor, ar fi fost rănit, de către un alt elev, tot minor, într-o unitate de învățământ din Vinga, cu un obiect ascuțit. Ultima activitate preventivă desfășurată la unitatea de învățământ, de către reprezentații Inspectoratului de Poliție Județean Arad, a fost la data de 20 aprilie 2026. Până acum, nu au mai fost raportate conflicte anterioare între cei doi elevi. În cauză se efectuează cercetări, pentru stabilirea stării de fapt și luarea măsurilor legale, care se impun”, transmite IPJ Arad într-un comunicat de presă.

Indiferent de ce vor stabili, însă, anchetatorii, minorul va scăpa de răspunderea penală, având în vedere faptul că are doar 12 ani. Acest caz ne amintește de crima care a avut loc în urmă cu câteva luni într-o localitate din județul Timiș, când un adolescent pe nume Mario Berinde a fost omorât de alți puși de 13 și 14 ani. Cazul de la Timiș a provocat emoție în societate, fiind cerută inclusiv schimbarea legii penale pentru a putea fi trași la răspundere și cei care au sub 14 ani.

Puștiul de 12 ani scapă de răspunderea penală. Cazul amintește de moartea lui Mario Berinde

În dreptul penal românesc, copiii care au sub 14 ani, nu răspund în fața legii pentru faptele infracționale deoarece legea pornește de la ideea că la o astfel de vârstă un tânăr nu are maturitate psihică și emoțională pentru a înțelege cu adevărat gravitatea faptelor sale precum și consecințele juridice ale acestora.

Codul penal stabilește o prezumție absolută de lipsă a discernământului pentru copiii sub 14 ani. Asta înseamnă că, indiferent de faptă, ei nu pot fi condamnați penal și nu pot primi pedepse precum închisoarea. Ideea nu este că fapta devine „acceptabilă”, ci că răspunderea trebuie mutată din zona represivă în cea de protecție și educație.

Ce se întâmplă cu minorii care nu răspund penal

În astfel de cazuri intervin părinții, direcțiile de psihologii și autoritățile sociale. Copilul poate fi evaluat psihologic, supravegheat sau inclus în programe speciale de consiliere. Statul încearcă astfel să corecteze comportamentul înainte ca minorul să ajungă să comită infracțiuni și mai grave la maturitate. De altfel, același lucru s-a întâmplat și cu călăul de 13 ani al lui , acesta intrând în vizorul Protecției Sociale.