Scene halucinante în Sectorul 5. S-a plimbat cu cadavrul iubitei în căruţ pe o stradă din Bucureşti. Video

Scene incredibile, vineri noaptea, au avut lor pe o stradă din Sectorul 5 al Capitalei. Un bărbat își ducea partenera de viață, care decedase, într-un căruț metalic. Alertată, poliția a venit după ce martorii au sunat la numărul de urgență 112.

Cu cadavrul în căruț

Poliția a intervenit, vineri noapte, după ce un apel la 112 a informat că un bărbat a fost văzut cărând un corp neînsuflețit cu un cărucior metalic. Martorii au spus că bărbatul căra cadavrul unei femei. Scena sinistră, vezi video , a avut loc în Sectorul 5.

„Am lăsat-o vie”

În fața polițiștilor, bărbatul a oferit explicații confuze, spunând că femeia era partenera lui de viață de opt ani și jumătate. El a mai spus că nu a omorât-o și că i-a scos cadavrul din casă pentru a căuta un ca să sune la numărul de urgență.

„Nu știu absolut nimic, am lăsat-o vie. Era partenera mea de opt ani jumătate. Cum de ce am scos-o? Am scos-o că să pot să ies afară”, a declarat acesta, potrivit Observator. Faptele s-au petrecut în jurul orei 21.

Potrivit martorilor, bărbatul se plimba nestingherit pe stradă cu cadavrul femeii în căruț. În urma apelului martorilor, l-a găsit rapid. Întreaga zonă a fost delimitată iar anchetatorii au început să analizeze terenul. S-a stabilit că femeia decedată avea 56 de ani.

Serviciul Omoruri anchetează cazul

Potrivit martorilor, corpul neînsuflețit al femeii se afla în stare de descompunere. Trupul a fost preluat de serviciul medico-legal iar ancheta va stabili ulterior cauzele decesului femeii. Bărbatul, în vârstă de 55 de ani, a declarat că „nu știe nimic” și că și-a găsit partenera moartă în locuință.

El le-a mai spus polițiștilor că a luat cadavrul femeii și a căutat o benzinărie. A motivat acest gest pentru că nu avea telefon mobil și se gândea ca dintr-o benzinărie să sune la numărul de urgență. Polițiștii l-au dus pe bărbat la Serviciul Omoruri pentru a afla în detaliu de s-a întâmplat.

Acest caz neobișnuit a fost preluat de Parchetul de pe lângă Tribunalul București, anchetatorii urmând să stabilească dacă femeia ar fi murit din cauze naturale sau dacă bărbatul ar fi ucis-o și ar fi încercat să-i ascundă cadavrul.